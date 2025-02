Azért ez már sok: összemegy Magyarország slágerédessége, ezt kevés vásárló fogja tolerálni

Tovább folytatódott a zsugorinfláció a boltokban, januárban több táblás Milka csokoládéval, konzervvel, chipssel és sajttal kapcsolatban jelentette be gyártó vagy a forgalmazó a hatóságnak, hogy a korábban forgalmazotthoz képest kisebb kiszerelésben kapható.

A termékek listája már a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán érhető el, korábban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tette közzé - és a Portfolio szúrta ki.

A zsugorodó termékekről annak köszönhetően tudunk, hogy a kormány kötelezővé tette ennek a gyakorlatnak a bejelentését a hatóság felé. Ez minden olyan előrecsomagolt terméket érint, amelyet 2020. január 1., illetve 2023. július 1. között forgalmaztak és amellyel a vásárlók találkozhatnak az 1 milliárd forint árbevételt meghaladó üzletekben.

A kormány azt is kötelezővé tette, hogy a zsugorodásról a boltokban is tájékoztassák a vásárlókat. Ez alól csak egy kibúvó van, ha a kisebb kiszerelés mellett a korábbit is forgalmazza az üzlet legalább 6 hónapig. A hatóság az árakról nem közöl információt, így azt nem tudhatjuk, hogy egységnyi méretre vetítve mennyivel változott az egyes termékek ára.

Milka-csoki

Egyes Milka csokoládék már korábban is 90 grammos kiszerelésben voltak elérhető, de most a Mondelez Hungária Kft. újabb csokoládétermékénél is méretcsökkenést jelentett be. A korábbi 100 grammos kiszerelések helyett most már ezeknél a táblás csokiknál is 90 grammot tartalmaznak a csomagolások.

A változás érinti a következő termékeket:

Noisette

Mazsolás-Mogyorós

Egészmogyorós

Törtmogyorós

Alpesi tej

Cowspot

Fehércsokis

Aldi sajt

Az ALDI Magyarország által forgalmazott Milsani Tilsiter sajt esetében a csomagolás mérete 400 grammról 350 grammra csökkent. Ez 12,5 százalékos zsugorodást jelent.

Pipere

A Unilever Magyarország Kft. által gyártott TRESemmé Care & Protect hővédő spray esetében a korábbi 300 milliliteres kiszerelés 270 milliliteresre csökkent, ami 10 százalékos változást jelent.

A Procter and Gamble Hungary KKT borotvabetétei, a Venus Comfort Glide Coconut és a Venus Comfort Glide Sugarberry, korábban 4 darabos kiszerelésben voltak kaphatók, most azonban már csak 3 darabot tartalmaznak.

Penny konzerv és chips

A PENNY-Market Kft. Sancho márkájú termékei közül a chili con carne konzerv és a tortilla chips (sós és sajtos ízesítésű) esetében jelentős méretcsökkenés történt. A chili con carne kiszerelése 800 grammról 400 grammra, a chipszeké pedig 300 grammról 150 grammra csökkent. Mindkét esetben a csökkenés mértéke 50 százalék, amit semmiképpen nem lehet rejtett zsugorításnak nevezni, itt vélhetően a vásárlói igényeknek való megfelelés volt a cél.

A PENNY a termékekkel kapcsolatban azt is megjegyezte, hogy a korábbi (nagyobb) kiszereléseket 2023. július 1-jét követően kivezették és az új kiszerelések később lesznek elérhetők a boltokban februárban és márciusban.