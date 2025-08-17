Ennél szebbet ma nem látsz: fémkék kisasszony-szitakötők tánca az Őrség titkos patakján

Az Őrség rejtett vízfolyásai lenyűgöző látványt kínálnak a természet szerelmeseinek: a Kercaszomor VadonÉlőVilága Facebook-oldalán közzétett videóban a Kisasszony-szitakötők élénk, fémkék hímjei mutatják meg káprázatos szárnymozgásukat a gyorsan áramló patak felett.

A rövid, 39 másodperces felvételen jól látszik, hogy a hímek jellegzetes, gyors szárnymozdulatokkal jelzik területüket a riválisoknak, miközben a kamera lassítva rögzítette a pillanatot, hogy a nézők is élvezhessék a repülő „ékszerkövek” látványát. A Kisasszony-szitakötők a tiszta, oxigéndús vizet kedvelik, így jelenlétük a patakok ökológiai állapotának is jó indikátora.

A természetfotósok és madarászok számára különösen izgalmas lehetőség, hogy a gyors, fürge rovarok viselkedését részleteiben is megfigyelhessék. Ahogy a videó készítője fogalmazott: „Repülő ékszerkövek a locsogó patak ringatásában.”