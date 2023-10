Kiderült a nagy D-vitamin titok: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról

Idén már kaptunk ízelítőt a hűvös időből, sok helyen már langyosodnak a radiátorok. Ahogy beköszönt az őszi nedves, esős, hűvös időjárás, kezdődik el a vírusok, baktériumok főszezonja. Szakértők szerint akár egészségesek vagyunk, akár lebetegedtünk, az októbertől márciusig tartó időszakban mindenképpen érdemes D-vitamin szedésével támogatni a szervezetünket, főleg az idősebbeknek. Egyre többen szednek megelőzésképpen nem csak C-, hanem D-vitamint is, viszont arról még mindig rengeteg tévhit kering, hogy hogyan érdemes szedni, milyen mennyiségben, és honnantól válik csak pénzkidobássá a drága tabletták szedése. Ezeket a kérdéseket tisztázza most a Pénzcentrum, és azt is eláruljuk, hogy vehetünk töredékáron vitamint a patikában.

Egyes időszakokban érdemes lehet fokozni a D-vitamin bevitelét, mert nagyobb szüksége van rá a szervezetünknek. A terhesség és szoptatás ideje alatt vagy fokozott stresszel járó időszakokban, de a járványszezonban is érdemes a szervezetünket plusz D-vitaminnal támogatni, ha a táplálkozás útján nem tudunk eleget bevinni. Viszont melyik terméket válasszuk a sok a közül? Megbízhatunk az olcsóbb, bolti tablettákban, vagy mindenképpen a márkás, drága vitamint válasszuk? Hogyan juthatunk akár féláron vitaminhoz? Mutatjuk.

Már jelenleg is sok covidos beteg van, fogynak a patikákban a forróitalporok és a C-vitamin, illetve előfordultak már lokális hasmenéssel, hányással járó járványok is, és hamarosan elkezdődik a felsőlégúti megbetegedések szezonja. Érdemes a szervezetünket ilyen időszakban támogatni kiegyensúlyozott táplálkozással, vitaminokkal és ásványi anyagokkal. A kórokozókkal szembeni védekezéshez fontos vitaminok az immunrendszerünk számára az A-vitamin, illetve a β-karotin, B6-, B12-, C-, D-, E-vitamin, valamint az ásványi anyagok közül a cink és a szelén. Ezek erősítik a fizikai „védelmi vonalakat”, mint a bőr, a gyomor-bélrendszer, a légutak, illetve az immunválaszban szerepet játszó sejtek működését is.

Amikor valaki megbetegszik, jellemző, hogy C-vitamint szed a felépülésig, de ma már sokan D-vitamint is szednek a gyúgyulás ideje alatt. Megelőzésképpen is a C-vitamin a legjellemzőbb, de már a D-vitamin is elterjedt, gyakran multivitamin formájában fogyasztjuk. Azt viszont kevesen tudják, hogy a szervezetnek valójában mennyi D-vitaminra van szüksége, mekkora mennyiséget viszünk be az ételekkel, és kiegészítésként mekkora dózist érdemes tabletták formájában beszedni.

Bár egyes élelmiszerekben, mint a tejtermékek, tengeri halak, tojássárgja, stb. megtalálható kis mennyiségben a D-vitamin, a fő forrást saját szervezetünk jelenti. A D-vitamin előállításhoz azonban szükség van UV-B sugárzásra, így az őszi-téli hónapokban, amikor kevesebb a napsugárzás, érdemes lehet étrendkiegészítő formájában bevinni a vitamint. Az ajánlott bevitel mennyisége egyénfüggő, időseknek, krónikus betegeknek, várandósoknak, de még a túlsúlyosaknak is nagyobb lehet a szükséglete az átlagnál.

Óriási probléma a D-vitamin hiány

A tavalyi évben egy D-vitamin fókuszú sajtóeseményen az hangzott el: kivétel nélkül mindenkinek javasolt a téli D-vitamin-pótlás, mert a magyar lakosság nagy többségét érintő és mérhető egészségkockázatot jelentő D-vitamin-hiányról szóló hírek nem túloznak. A D-vitamin konszenzusajánlás elkészítésében közreműködő orvosok rámutattak: Magyarországon az egyik legtöbb embert érintő egészségkockázat a D-vitamin-hiány, amely a téli időszak végére szinte minden magyart érint, de korábbi mérések szerint még a nyári időszakban is minden második magyar D-vitamin-szintje alacsonyabb az ajánlott értéknél.

Azt javasolták, az októbertől márciusig tartó időszakban mindenkinek ajánlott a D3-vitamin-készítmények fogyasztása. Az ajánlásban a felnőttek számára leírt napi 2000 NE-mennyiség élelmiszerből még kiegyensúlyozott táplálkozási szokásokkal sem biztosítható, mivel a szokásos magyarországi étrend alig tartalmaz D-vitamint, az ezzel reálisan bevihető mennyiség pedig mindössze napi 80 NE. (Márciustól októberig elég mennyiséget termel saját szervezetünk is, ha a végtagokat, a vállat és az arcot direkt napsugárzás éri az UV-B sugárzás erősségétől függően napi 15–30 perces időtartamban.)

A D-vitaminnal kapcsolatos tévhitek közül az egyik leggyakoribb a vitamin túladagolásával kapcsolatos. A tény azonban az, hogy az ajánlásnál nagyobb mennyiség bevitele csak nagyon hosszú távon okozhat mérhető problémákat a szervezet szabad kalciumszintjében (hiperkalcémia), másrészt az úgynevezett D-vitamin-intoxikáció rendkívül ritka, mert a testünkben működnek azok a mechanizmusok, amelyek a túl sok D-vitamin hatásai ellen alakultak ki. A további tényekről és tévhitekről a D-vitamin kapcsán ebben a cikkben írtunk.

Mekkora a D-vitamin szükséglet?

A 2022-ben frissített magyar konszenzusajánlás szerint az októbertől márciusig tartó időszakban az ajánlott napi mennyiség Nemzetközi Egységben kifejezve:

Gyermekeknek 6 éves korig: 400-500 NE, a biztonságosan bevehető mennyiség 1000 NE

Gyermekeknek 6 éves kor felett: 1000 NE, a biztonságosan bevehető mennyiség 2000 NE

Felnőtteknek: 2000 NE, a biztonságosan bevehető napi mennyiség 4000 NE

Terhesség és szoptatás idején a kismamák számára mindenképpen a napi adagolás ajánlott legfeljebb 4000 NE mennyiségben.

Ezek a mennyiségek arra az esetre vonatkoznak, ha a vitaminpótlás célja a D-vitamin-hiány megelőzése, mert felnőtteknél a napi 2000 NE-mennyiségű D3-vitamin elegendő a normális tartomány fenntartásához, vagyis rendszeresen, napi gyakorisággal szedett vitamin esetén nem indokolt nagyobb, 3-4000 NE tartalmú D3-készítmény szedése. Ha már kimutatható a vitaminhiány, orvosi ajánlásra szükség lehet telítő dózisra, mely néhány hétig az ajánlásnál jelentősen magasabb adagolást jelent.

A felsorolt ajánlási értékeknél több vagy kevesebb D-vitaminra lehet szükség bizonyos egészségi állapotok, betegségek, illetve gyógyszerszedés következményeként is. Érdemes több tényezőt együtt vizsgálni, és szakemberrel konzultálni a D-vitamin megfelelő mennyiségéről pl. megfázás, stresszes időszak, vagy túlsúly esetén.Az adagolás kortól függően is eltérő lehet, mivel a szervezet D-vitamin-képzése az életkorral jelentősen csökkenhet, ezért

az idősek esetén különösen érdemes figyelmet fordítani a megfelelő mennyiségű D-vitamin-bevitelre!

Hogyan és milyen formában érdemes szedni a D-vitamint?

A szakértők figyelmeztetnek, hogy a D-vitamin előírásszerű pótlására mindenképpen javasolt megbízható forrásból származó, termékeket választani. Mérések bizonyítják ugyanis, hogy az internetről rendelhető, ellenőrizhetetlen külföldi gyártótól származó készítmények gyakran nem a feltüntetett vitaminmennyiséget tartalmazzák. A szakértők szerint formátumtól függetlenül fontos, hogy a D-vitaminból az életkornak és egészségi állapotnak megfelelő dózisokat fogyasszunk.

Ma már rengetegféle készítmény, tabletta, italpor, szirup, stb. közül választhat az, aki a D-vitamin szintjét szeretné fenntartani. Ahogy azt Dr. Marjai Tamás lapunknak korábban elmondta, a felnőttek számára alapvetően a tablettás és a kapszulás készítmények a leggyakoribbak, míg a csecsemőknek és a gyermekeknek cseppekre adagolható folyékony készítmények állnak rendelkezésükre. Ezen kívül más formában is forgalmaznak D-vitamint, például kalciummal kombinálva pezsgőtablettaként.

Azokat a készítményeket tudjuk leginkább ajánlani, melyekben a D-vitamin C-vitaminnal van kombinálva. Az utóbbi időben megjelentek azok a készítmények is, melyek a két vitamin mellett cinket vagy szelént tartalmaznak. Ezek a mikrotápanyagok ugyanúgy szükségesek az immunrendszer megfelelő működéséhez, ezért érdemes őket is bevinni a szervezetbe

- mondta el a szakember, aki azt is hozzátette: "D-vitamin hiány pótlására felnőtteknél lehetőség van arra, hogy vitamint hetente, kéthetente vagy havonta egyszer vegyük be nagyobb mennyiségben, de nem ez a jellemző. Orvosi felügyelet nélkül, vény nélküli készítmények szedésénél sokkal inkább javasolt a napi adagolás."

A szakértő szerint mivel a napi bevitel 1500-2000 nemzetközi egység (NE), ennek megfelelően érdemes szedni a tablettát is. Egy 1000 NE-t tartalmazó tablettának például a javallott adagolása felnőttek esetén kétnaponta 1 tabletta - hiszen ne felejtsük el, hogy a szervezet is állít elő D-vitamint, valamint természetes úton is viszünk be belőle a táplálkozással. Ezen változtathatnak olyan körülmények, mint az életkor, betegség, túlsúly, stb. Ebben az esetben szükség lehet egyéni adagolásra, ezt pedig orvossal kell egyeztetni - hívta fel a figyelmet.

Pénzkidobás a drága tabletta?

Ahogy minden évben, idén is megvizsgáltuk a D-vitaminok árfekvését néhány terméken keresztül. Az idei gyűjtésünkből az derült ki, hogy a D-vitaminok nem drágultak jelentősen, illetve ha el is mozdult az a sáv, amiben amiben az áruk mozgott még tavaly, vagy azelőtt, akkor is ki lehet fogni még az adott termékeket akciósan. Általánosságban jellemző, hogy patikaláncoknál olcsóbbak a D-vitamin tartalmú termékek, mint más üzletekben, de utóbbiaknál is érdemes a nagy leárazásokat figyelni.

A listán látható, hogy nem minden az árfekvés, illetve a kiszerelés sem. Ahhoz, hogy lássuk, melyik tabletta éri meg legjobban, a hatóanyagmennyiséget is figyelembe kell venni. Ez alapján van olyan termék, amelyből 1000NE mindössze 3-4 forintra jön ki, miközben a drágább kiszereléseknél előfordulhat 16-29 forint is. Nem mindegy, hogy a napi D-vitamin szükségletünket nagyjából 10 vagy 60 forintból fedezhetjük, főként ha az egész család szedi az októbertől márciusig tartó időszakban a vitamint. Ha 180 napal számolunk, akkor már kitűnik a különbség: nem mindegy, hogy egy személyre 1800 vagy 10 800 forint kiadást jelent a D-vitamin.

Ami viszont a legfontosabb spórolás szempontjából és még mindig kevesen tudnak róla: a D-vitamint fel lehet íratni a háziorvossal receptre, támogatott áron pedig a töredékébe kerül, mint rendes áron megvenni a boltban! További, mivel egyes D-vitaminok gyógyszernek minősülnek, így egészségpénztári megtakarításból is ki lehet fizetni őket a patikákban, illetve olyan boltokban, ahol lehet egészpénztári kártyával fizetni, mint pl. a drogériák, vagy több biobolt. Amivel pedig szintén sokat spórolhatunk: figyeljük az akciókat, ne csak az élelmiszerboltban, hanem a gyógyszertárban is!