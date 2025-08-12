A tervek szerint ősztől indulnak az első turisztikai hitelprogramok, amelyekre a Tourinform irodák hálózatán keresztül lehet majd jelentkezni.
Most érkezett! Leállás lesz az MVM-nél: ennyi ideig tart, ezeket a szolgáltatásokat érinti
Hosszú hétvégi leállásra készül az MVM: augusztus 15. és 17. között nem lesz elérhető az ügyfélszolgálat és a mobilalkalmazás sem, így a számlabefizetést és mérőállás-diktálást is érdemes előre intézni - hívták fel a figyelmet.
Az MVM 2025. augusztus 15-én, péntek reggel 8 órától augusztus 17-én, vasárnap este 10 óráig karbantartást végez, amely alatt minden ügyintézés szünetel. A leállás érinti az ügyfélszolgálatot, valamint az MVM Next okostelefonos alkalmazást is, így sem mérőállás-bejelentésre, sem a gáz- és villanyszámlák applikáción keresztüli befizetésére nem lesz lehetőség.
A szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy azok az ügyfelek, akiknek a számláján villanykapcsoló jelzés szerepel, időben gondoskodjanak a fizetős mérők online feltöltéséről.
Nem a kiskereskedelem a felelős a tej, a tejtermékek és a tojás 2025 elején tapasztalt gyors áremelkedésében, hanem a beszállítói árak.
A nem árrésstopos, de az árfigyelőben szereplő termékek esetében a kereskedőknek van mozgásterük, de ezt óvatosabban használják.
A globális folyamatok világszinten is nehezen megfordíthatók, ezért sokan pusztán lelkiismereti kérdés miatt váltanak életmódot.
Az idei toplistát a kígyóuborka, a fürtös cherry paradicsom és az étkezési paprika vezeti.
Honnan érkeznek hamisított és csempészett dohánytermékek hazánkba? És vajon hogyan váltunk egyszerre cél-, forrás- és tranzitországgá az európai feketepiacon? Mutatjuk!
2025 júliusában a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbi szintet.
A mai inflációs adat legkellemetlenebb meglepetése az élelmiszer áremelkedés.
A fogyasztói árak az előző év azonos hónapi értékeket átlagosan 4,3, a júniusit 0,4%-kal haladták meg.
A McDonald's eladásai végre növekedésnek indultak, részben a "Minecraft Movie" akciójának köszönhetően, amely a gyorsétterem-lánc eddigi legnagyobb marketingkampánya volt.
A Claire's kiegészítőket árusító üzletlánc másodszor is csődvédelmet kért az Egyesült Államokban, miközben a csökkenő vásárlószám és az online verseny miatt küzd a fennmaradásért.
Vitamint áruló cégre csaptak le a magyar hatóságok: erős dolgokat állítanak, nem javasolják a vásárlást
Figyelemzavar, hiperaktivitás enyhítésének ígéretével dobták piacra a vitamint, csakhogy ez szabálytalan.
A hipermarketlánc ezzel a diszkontok, mint a Lidl, Aldi vagy Penny modellje felé mozdul el, miközben a piacot kormányzati megszorítások is nehezítik.
Gyászos képet festenek a magyar boltok: rengeteg vásárló szenved a drágulástól, messze még a fellendülés
Bár júniusban éves alapon 3 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom Magyarországon, a szektor szereplői szerint messze nem egyértelmű a fellendülés.
A brit reklámfelügyeleti hatóság betiltott két Zara-reklámot, mert a bennük szereplő modellek túlságosan soványnak tűntek.
Drágább, mint valaha: egyes helyeken már közel 1 000 forintba is kerül egy kiló alma Magyarországon
Akadozik a palackvisszaváltási rendszer: az automaták túlterheltek, gyakran leállnak, mindig nagy a sor
Egy évvel a palackvisszaváltási rendszer bevezetése után továbbra is jelentős problémák tapasztalhatók.
A kutatás rávilágít, hogy a vásárlói döntéseket ma már egyértelműen a közösségi tapasztalatok határozzák meg.
A vállalat statisztikái szerint a programban részt vevő vásárlók körülbelül fele az ingyenes próbaidőszak után fizetős előfizetésre vált.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.