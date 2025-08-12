2025. augusztus 12. kedd Klára
31 °C Budapest
Céglogó az MVM Next Földgáz ügyfélszolgálati iroda épületén a főváros VIII. kerületében, a Fiumei úton.
Most érkezett! Leállás lesz az MVM-nél: ennyi ideig tart, ezeket a szolgáltatásokat érinti

Pénzcentrum
2025. augusztus 12. 12:04

Hosszú hétvégi leállásra készül az MVM: augusztus 15. és 17. között nem lesz elérhető az ügyfélszolgálat és a mobilalkalmazás sem, így a számlabefizetést és mérőállás-diktálást is érdemes előre intézni - hívták fel a figyelmet.

Az MVM 2025. augusztus 15-én, péntek reggel 8 órától augusztus 17-én, vasárnap este 10 óráig karbantartást végez, amely alatt minden ügyintézés szünetel. A leállás érinti az ügyfélszolgálatot, valamint az MVM Next okostelefonos alkalmazást is, így sem mérőállás-bejelentésre, sem a gáz- és villanyszámlák applikáción keresztüli befizetésére nem lesz lehetőség.

A szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy azok az ügyfelek, akiknek a számláján villanykapcsoló jelzés szerepel, időben gondoskodjanak a fizetős mérők online feltöltéséről.

 

Címlapfotó: Róka László, MTI/MTVA 
 
#energia #bank #leállás #mérőóra #mvm #szolgáltatás

