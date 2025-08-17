Rengetegen várták ezt a sorozatot, de semmi nem lesz belőle: mi történhetett?

Egy szabálymódosításnak köszönhetően dönthetett focis világrekordot a Hollandiában játszó tehetség, és csapata győzött is a debütáló meccsén.
Spike Lee és az ESPN közösen bejelentették, hogy nem kerül kiadásra a Colin Kaepernick korábbi NFL-irányítóról készült dokumentumfilm-sorozat, amelyen 2022 óta dolgoztak - számolt be a The Guardian.
A Walt Disney tulajdonában lévő ESPN szombaton közleményben erősítette meg, hogy "ESPN, Colin Kaepernick és Spike Lee közösen úgy döntöttek, hogy bizonyos kreatív nézeteltérések miatt nem folytatják a projektet". A csatorna hozzátette: "Bár nem jutottunk el a befejezésig, nagyra értékeljük a film elkészítésébe fektetett kemény munkát és együttműködést."
Spike Lee Oscar-díjas rendező pénteken egy Beverly Hills-i jótékonysági rendezvényen megerősítette a hírt, de a részletekről titoktartási megállapodásra hivatkozva nem nyilatkozott. "Nem fog megjelenni. Ennyit mondhatok" - nyilatkozta a rendező.
A dokumentumsorozat készítése 2022-ben kezdődött, és az ESPN akkor úgy harangozta be, mint Kaepernick "teljes, első személyű beszámolóját", amely kiterjedt interjúkat tartalmazott volna a játékossal. A Puck News tavaly arról számolt be, hogy a projekt késedelmet szenvedett Kaepernick és Lee között a film irányával kapcsolatos nézeteltérések miatt.
Colin Kaepernick 2016-ban országos vitát váltott ki, amikor az amerikai himnusz alatt térdre ereszkedett a rendszerszintű rasszizmus és a rendőri brutalitás elleni tiltakozásul. A 37 éves játékos azóta nem játszott az NFL-ben. Számos szakértő szerint politikai aktivizmusa volt az elsődleges oka annak, hogy a csapatok vonakodtak szerződtetni őt. Kaepernick később összejátszás miatt panaszt nyújtott be a csapattulajdonosok ellen, amit 2019-ben rendeztek a ligával.
A sorozat társproducere Jemele Hill, korábbi ESPN-riporter, akit a hálózat 2017-ben felfüggesztett, miután azt javasolta, hogy a szurkolók bojkottálják a Dallas Cowboys hirdetőit, ha nem értenek egyet a csapat tulajdonosának a térdelő NFL-játékosokat érintő kritikájával.
David Ellison az iparági szakértők szerint hatalmas fogást csinált a UFC médiajoginak megszerzésével - pedig még az is lehet, hogy először veszteséges lesz a bolt.
Graeme Dott, korábbi sznúkervilágbajnok ellen gyermekek szexuális bántalmazásával kapcsolatos vádak miatt indul bírósági eljárás.
Egy tízéves kislány elképesztő rekordot döntött meg, ő lett a legfiatalabb sakknagymester.
Az amerikai baseball-ligában szereplő Minnesota Twins szurkolói hangosan követelik a csapat eladását.
A Premier League 2025-26-os szezonjára számos újítás készül, beleértve a játékvezetői kamerák bevezetését és a kapusokra vonatkozó új szabályokat.
A labdarúgó NB I-ben szereplő Diósgyőr pénteken közös megegyezéssel szerződést bontott két légiósával, a szlovén Rudi Pozeg Vancasszal és a bosnyák Sinisa Sanicaninnal.
Korábban már több korosztályos csapatnál is dolgozott az új tréner, aki most átveszi az Ágyúsok fiataljait.
Összeszedtük, hogy a két, főtáblára készülő magyar csapat mennyi pénzt focizott eddig össze a nyári selejtezőkben.
Újra elbúcsúztatja a Pool a tragikusan fiatalon meghalt Diogo Jotát: ez lesz ma este a szezonnyitó előtt
A Liverpool különleges megemlékezést tervez Diogo Jota tiszteletére a Premier League mai nyitómeccsén, amelyen a tragikus balesetben meghalt játékos családja is részt vesz.
Az Aberystwyth Town Football Club egyedi kezdeményezéssel, saját matricás albummal próbálja újraépíteni kapcsolatát szurkolóival.
Moses Itauma, a 20 éves brit nehézsúlyú ökölvívó tehetség szombaton Dillian Whyte ellen lép ringbe Szaúd-Arábiában, ami karrierje eddigi legnagyobb kihívása lehet.
Ez aztán a magas léc: a sztárigazolásról nyilatkozott a Liverpool edzője, szerinte ezt kell megugrania
Arne Slot szerint Florian Wirtznek Mohamed Salah szintjét kell elérnie, hogy megfeleljen a csapat és a szurkolók elvárásainak.
Az RB Leipzignél zajló fiatalítás nem érinti a kapusposztot: a rutinos, 35 éves Peter Gulácsi továbbra is a első számú kapusként, állhat a csapat rendelkezésére...
Erik ten Hag, a Bayer Leverkusen új vezetőedzője figyelmeztette a szurkolókat, hogy nem képes azonnal sikeres csapatot építeni
A Tottenham csapata elítélte a Mathys Tel ellen irányuló rasszista támadásokat, amelyek a játékost az UEFA Szuperkupa-döntőben kihagyott tizenegyese után érték a közösségi médiában.
Valter Attila hosszú évek óta először egyik háromhetesen sem kap lehetőséget, annak ellenére, hogy a Vueltára eddig mindig nevezte a csapata.
Mondo Duplantis folyamatosan dönti a világcsúcsokat, és ezzel lassan kifosztja szponzorait.
Már csaknem negyedszázada az ezredforduló egyik legnagyobb magyar focisikerének, ahol egy kis magyar csapat hatalmas vadat tudott ejteni - több tízezer tomboló néző előtt.
