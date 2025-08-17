Rengetegen várták ezt a sorozatot, de semmi nem lesz belőle: mi történhetett?

Spike Lee és az ESPN közösen bejelentették, hogy nem kerül kiadásra a Colin Kaepernick korábbi NFL-irányítóról készült dokumentumfilm-sorozat, amelyen 2022 óta dolgoztak - számolt be a The Guardian.

A Walt Disney tulajdonában lévő ESPN szombaton közleményben erősítette meg, hogy "ESPN, Colin Kaepernick és Spike Lee közösen úgy döntöttek, hogy bizonyos kreatív nézeteltérések miatt nem folytatják a projektet". A csatorna hozzátette: "Bár nem jutottunk el a befejezésig, nagyra értékeljük a film elkészítésébe fektetett kemény munkát és együttműködést."

Spike Lee Oscar-díjas rendező pénteken egy Beverly Hills-i jótékonysági rendezvényen megerősítette a hírt, de a részletekről titoktartási megállapodásra hivatkozva nem nyilatkozott. "Nem fog megjelenni. Ennyit mondhatok" - nyilatkozta a rendező.

A dokumentumsorozat készítése 2022-ben kezdődött, és az ESPN akkor úgy harangozta be, mint Kaepernick "teljes, első személyű beszámolóját", amely kiterjedt interjúkat tartalmazott volna a játékossal. A Puck News tavaly arról számolt be, hogy a projekt késedelmet szenvedett Kaepernick és Lee között a film irányával kapcsolatos nézeteltérések miatt.

KATT! Friss hírek, élő eredmények a Sportonlineon!

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Colin Kaepernick 2016-ban országos vitát váltott ki, amikor az amerikai himnusz alatt térdre ereszkedett a rendszerszintű rasszizmus és a rendőri brutalitás elleni tiltakozásul. A 37 éves játékos azóta nem játszott az NFL-ben. Számos szakértő szerint politikai aktivizmusa volt az elsődleges oka annak, hogy a csapatok vonakodtak szerződtetni őt. Kaepernick később összejátszás miatt panaszt nyújtott be a csapattulajdonosok ellen, amit 2019-ben rendeztek a ligával.

A sorozat társproducere Jemele Hill, korábbi ESPN-riporter, akit a hálózat 2017-ben felfüggesztett, miután azt javasolta, hogy a szurkolók bojkottálják a Dallas Cowboys hirdetőit, ha nem értenek egyet a csapat tulajdonosának a térdelő NFL-játékosokat érintő kritikájával.