Rengetegen várták ezt a sorozatot, de semmi nem lesz belőle: mi történhetett?

Pénzcentrum
2025. augusztus 17. 18:30

Spike Lee és az ESPN közösen bejelentették, hogy nem kerül kiadásra a Colin Kaepernick korábbi NFL-irányítóról készült dokumentumfilm-sorozat, amelyen 2022 óta dolgoztak - számolt be a The Guardian.

A Walt Disney tulajdonában lévő ESPN szombaton közleményben erősítette meg, hogy "ESPN, Colin Kaepernick és Spike Lee közösen úgy döntöttek, hogy bizonyos kreatív nézeteltérések miatt nem folytatják a projektet". A csatorna hozzátette: "Bár nem jutottunk el a befejezésig, nagyra értékeljük a film elkészítésébe fektetett kemény munkát és együttműködést."

Spike Lee Oscar-díjas rendező pénteken egy Beverly Hills-i jótékonysági rendezvényen megerősítette a hírt, de a részletekről titoktartási megállapodásra hivatkozva nem nyilatkozott. "Nem fog megjelenni. Ennyit mondhatok" - nyilatkozta a rendező.

A dokumentumsorozat készítése 2022-ben kezdődött, és az ESPN akkor úgy harangozta be, mint Kaepernick "teljes, első személyű beszámolóját", amely kiterjedt interjúkat tartalmazott volna a játékossal. A Puck News tavaly arról számolt be, hogy a projekt késedelmet szenvedett Kaepernick és Lee között a film irányával kapcsolatos nézeteltérések miatt.

Colin Kaepernick 2016-ban országos vitát váltott ki, amikor az amerikai himnusz alatt térdre ereszkedett a rendszerszintű rasszizmus és a rendőri brutalitás elleni tiltakozásul. A 37 éves játékos azóta nem játszott az NFL-ben. Számos szakértő szerint politikai aktivizmusa volt az elsődleges oka annak, hogy a csapatok vonakodtak szerződtetni őt. Kaepernick később összejátszás miatt panaszt nyújtott be a csapattulajdonosok ellen, amit 2019-ben rendeztek a ligával.

A sorozat társproducere Jemele Hill, korábbi ESPN-riporter, akit a hálózat 2017-ben felfüggesztett, miután azt javasolta, hogy a szurkolók bojkottálják a Dallas Cowboys hirdetőit, ha nem értenek egyet a csapat tulajdonosának a térdelő NFL-játékosokat érintő kritikájával.
Címlapkép: Getty Images
