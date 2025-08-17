Mindent vagy semmit az Arsenalnál: 2025-26 lesz az áttörés éve?

Az Arsenal 190 millió font értékű igazolásokkal erősítette meg keretét, hogy a Premier League-ben 21 év után újra bajnoki címet szerezhessen. Mikel Arteta vezetőedző számára ez lehet a legfontosabb szezon az ötéves edzői pályafutása során - írja elemzésében a BBC.

A londoni klub az elmúlt három szezonban egyaránt a második helyen végzett, de a nyári átigazolási időszakban jelentős erősítéseket hajtott végre. A csapat gerincét két kulcsfontosságú játékossal erősítették meg: Martin Zubimendi középpályással és Viktor Gyökeres csatárral.

Arteta a szingapúri felkészülési mérkőzés előtt úgy nyilatkozott, hogy "minden összetevő adott" a bajnoki cím megszerzéséhez. A hat új játékos érkezése nemcsak a szurkolók hangulatát javította, hanem az elvárásokat is megemelte.

A megnövekedett keretmélység valódi lökést adott Artetának, és több variációs lehetőséget biztosít a makacs védelmek feltörésére. Declan Rice-t Zubimendi érkezésének köszönhetően véglegesen előretolhatják a középpályán, ahol tavaly is remekelt.

KATTINTS élő eredményekért, statisztikákért és csapatbemutatókért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalálra!

A nyári felkészülés során nagy hangsúlyt fektettek a gólszerzési képesség javítására minden pozícióban. Gyökeres, aki 102 mérkőzésen 97 gólt szerzett a Sporting színeiben, kulcsfontosságú lehet ebben. Arteta szerint "ha Gyökerest egy az egy elleni helyzetben hagyod, tönkretesz".

EZ IS ÉRDEKELHET Halálos fegyvert szerzett az Arsenal? Most minden kiderül az új csatárról, korábbi ellenfelei nyilatkoztak Korábbi ellenfelei és edzői most elárulják, milyen kihívást jelentett megállítani őt, és milyen taktikával lehet korlátozni a Premier League-ben.

Az Arsenal tavaly 17 góllal kevesebbet szerzett, mint a Liverpool, és 10 ponttal maradt el a bajnoktól. A csapat igyekszik orvosolni ezt a problémát az új igazolásokkal és a minden pozícióból érkező gólveszély növelésével.

A felkészülési mérkőzéseken egy direktebb játékstílus volt megfigyelhető. David Raya kapus gyakran hosszú labdákkal indítja a támadásokat, és több gól, illetve gólhelyzet született, amikor az Arsenal a védelem mögé játszott labdákkal operált.

A csapat gerincét alkotó játékosok többsége a karrierje csúcsán van vagy közeledik ahhoz. A tavalyi kezdőcsapat nyolc tagja 23-27 év közötti, míg az új igazolások közül Zubimendi és Gyökeres 26, illetve 27 évesek - éppen a legjobb korban vannak a sikerek eléréséhez.

Az Arsenal edzői elégedettek az új igazolások karakterével is, mivel olyan vezetőket kerestek, akik képesek kezelni a rájuk nehezedő nyomást. Bár a csapatban vannak fiatal tehetségek is, mint a 18 éves Lewis-Skelly és Nwaneri, vagy a 23 éves Saka és Califiori, Arteta úgy véli, ez a keret már most készen áll a győzelemre.