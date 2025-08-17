Mindent vagy semmit az Arsenalnál: 2025-26 lesz az áttörés éve?

David Ellison az iparági szakértők szerint hatalmas fogást csinált a UFC médiajoginak megszerzésével - pedig még az is lehet, hogy először veszteséges lesz a bolt.
Az Arsenal 190 millió font értékű igazolásokkal erősítette meg keretét, hogy a Premier League-ben 21 év után újra bajnoki címet szerezhessen. Mikel Arteta vezetőedző számára ez lehet a legfontosabb szezon az ötéves edzői pályafutása során - írja elemzésében a BBC.
A londoni klub az elmúlt három szezonban egyaránt a második helyen végzett, de a nyári átigazolási időszakban jelentős erősítéseket hajtott végre. A csapat gerincét két kulcsfontosságú játékossal erősítették meg: Martin Zubimendi középpályással és Viktor Gyökeres csatárral.
Arteta a szingapúri felkészülési mérkőzés előtt úgy nyilatkozott, hogy "minden összetevő adott" a bajnoki cím megszerzéséhez. A hat új játékos érkezése nemcsak a szurkolók hangulatát javította, hanem az elvárásokat is megemelte.
A megnövekedett keretmélység valódi lökést adott Artetának, és több variációs lehetőséget biztosít a makacs védelmek feltörésére. Declan Rice-t Zubimendi érkezésének köszönhetően véglegesen előretolhatják a középpályán, ahol tavaly is remekelt.
A nyári felkészülés során nagy hangsúlyt fektettek a gólszerzési képesség javítására minden pozícióban. Gyökeres, aki 102 mérkőzésen 97 gólt szerzett a Sporting színeiben, kulcsfontosságú lehet ebben. Arteta szerint "ha Gyökerest egy az egy elleni helyzetben hagyod, tönkretesz".
Az Arsenal tavaly 17 góllal kevesebbet szerzett, mint a Liverpool, és 10 ponttal maradt el a bajnoktól. A csapat igyekszik orvosolni ezt a problémát az új igazolásokkal és a minden pozícióból érkező gólveszély növelésével.
A felkészülési mérkőzéseken egy direktebb játékstílus volt megfigyelhető. David Raya kapus gyakran hosszú labdákkal indítja a támadásokat, és több gól, illetve gólhelyzet született, amikor az Arsenal a védelem mögé játszott labdákkal operált.
A csapat gerincét alkotó játékosok többsége a karrierje csúcsán van vagy közeledik ahhoz. A tavalyi kezdőcsapat nyolc tagja 23-27 év közötti, míg az új igazolások közül Zubimendi és Gyökeres 26, illetve 27 évesek - éppen a legjobb korban vannak a sikerek eléréséhez.
Az Arsenal edzői elégedettek az új igazolások karakterével is, mivel olyan vezetőket kerestek, akik képesek kezelni a rájuk nehezedő nyomást. Bár a csapatban vannak fiatal tehetségek is, mint a 18 éves Lewis-Skelly és Nwaneri, vagy a 23 éves Saka és Califiori, Arteta úgy véli, ez a keret már most készen áll a győzelemre.
