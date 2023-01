Váratlan fordulat robbanhat Magyarországon: ezt minden vásárló a saját bőrén érezheti

Az elmúlt években megszokott volt, hogy az online eladások rekordokat döntöttek a kereskedelmi szektorban a karácsonyi szezon során, és bár az elmúlt évre is jellemző volt a stabil növekedés, azonban decemberben elmaradtak a várt csúcseredmények.

Az infláció, a hirdetési költségek vártnál nagyobb mértékű áremelkedése és a vásárlói kedv csökkenése mind-mind kihívások elé állították a kereskedőket. „Ahogy a teljes piacon, így nálunk is egyértelműen csökkent a tranzakciók száma, amely adataink szerint leginkább a kisebb összegű, úgynevezett "vágyvásárlások" radikális csökkenésének tudható be. Úgy látjuk, a szerényebb jövedelmű vásárlók száma jelentősen csökkent, a középrétegnél pedig a "lefelé vásárlás" lett jellemző” – hívta fel a figyelmet Zabari István, a Lumenet.hu alapító-tulajdonosa. Ezzel szemben egészen más a helyzet a baba-mama termékek piacán. „A kosárértékünk nagyjából az infláció mértékével növekedett. A pelenka és egyéb baba-mama termékek esetében nagyon erős a márkahűség, így a vásárlóinknak csupán 3-5%-a keresett más, kedvezőbb árú alternatívát” – hangsúlyozta Csereklei Zoltán, a Pelenka.hu ügyvezető igazgatója.

A Covid utáni fellendülésnek a háború vetett véget

A Covid után a legtöbb kereskedő pozitívan vágott bele a 2022-es évbe, bízva abban, hogy az online kiskereskedelem növekedése kitart, és mellette talán még az előző években sok kihívással küzdő offline kereskedelem is magára talál majd. „Sajnos a háború kitörése például a játékkereskedelem számára fontos húsvéti szezon előtt jelentős hatást gyakorolt a forgalomra, a vásárlók nagyon megijedtek, így érezhetően csökkent a vásárlások száma, amely kihatott a tavaszi, kültéri játékok forgalmára is. Az év vége szintén érdekesen alakult, ugyanis az eddigi évek tapasztalataihoz képest egy gyengébb november, majd egy mérsékelten pozitív december következett. Összességében az év a várakozásoknál gyengébb forgalmat hozott” – mondta el Őri Gergely, a Játéknet.hu ügyvezetője.

Tudatosabbak a vásárlók, de komoly kilengések tapasztalhatóak

Kezdenek átalakulni a vásárlói szokások, a fogyasztók egyre tudatosabbak, a csökkenő lehetőségek miatt egyre jobban megnézik, hogy mire és mennyit költenek. A karácsonyi szezon során ezzel szemben azért hajlandóak voltak esetenként drágább termékeket is vásárolni, sőt, a korábbi szezonokhoz képest újdonságot is hozott a slágertermékek tekintetében 2022.

A karácsonyi szezon sztártermékei nem változtak a tavalyi évhez képest, az emberek leginkább a karácsonyi kellékeket, pl. műfenyők, izzósorok, dekorációkat keresték. Azonban új trendet jelentettek a színes műfenyők, nagyon sokat adtunk el például fehér vagy rózsaszín fenyőből. Ezek mellett nagyon sokan vásároltak ajándékba pl. gamer székeket, drágább lakásfelszerelést

– mutatott rá Schmidt Richárd, az Alinda.hu üzleti partnere. Az jól látható, hogy a karácsonyi szezonban számos olyan terméket beszereznek a vásárlók, amelyről az év többi részében hajlandóak lemondani, azonban a keresletre legalább ilyen nagy hatással vannak az aktuális hírek is. „A kisebb kosárértékű vásárlások leginkább a kormányzati bejelentések után ugrottak meg a tavalyi év során többször is. A rezsicsökkentés eltörlése után pár nap alatt gyakorlatilag az összes beszállítónk konnektorba dugható fogyasztásmérő készletét eladtuk. Azonban amilyen gyorsan jött ez a hullám, olyan gyorsan le is csengett, az utolsó pár darabot pedig már hónapok alatt adtuk el” – mondta el Zabari István.

Az e-kereskedelmi piacon vége van az aranykornak?

Figyelembe véve az elmúlt évek online kereskedelmét, jól látható, hogy a kedvező gazdasági környezet, az alacsony kamatok, a növekvő fogyasztás, és sok szempontból a Covid is a webkereskedők malmára hajtotta a vizet. Jelenleg azonban el kell fogadni, hogy a vásárlók az online döntések során is egyre tudatosabbá válnak, megfontoltabban költekeznek, így a kereskedőknek is hosszú távra kell tervezniük, le kell mondaniuk a gyors haszonról. Mindez várhatóan piactisztuláshoz fog vezetni, és a járványhullámok során a földből gombamód előbukkanó webáruházak számának csökkenéséhez, így vélhetően kijelenthető, hogy az e-kereskedelmi piacon vége van az aranykornak.

Az Ecommerce Hungary Középvállalati tagozatának álláspontja szerint a vevők egyértelműen a magas színvonalú kiszolgálást preferálják, így az online kereskedők a szolgáltatási minőség emelésével igyekeznek tovább növelni a vásárlások számát, ahogy ebben a fentebb megszólaltatott szereplők is egyetértettek.

