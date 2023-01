Már a pelenkát és a lisztet is online vesszük: nagyon belehúztak a magyarok az online vásárlásba

Tavaly előretört a kiemelkedő ár-érték arányú termékek népszerűsége a legnagyobb hazai online kereskedőnél a nehéz gazdasági helyzet nyomán árérzékenyebbé váló hazai vásárlók körében. Mostanra már nem csak az energiatakarékosabb háztartási gépekből, de a napi fogyasztási cikkekből, így akár lisztből és étolajból is online keresik a jó árúakat a hazai felhasználók - ez azonban komoly potenciált is rejt magában.

Az emag közleményében felidézi, hogy 2022 az elmúlt évtized legkevésbé kiszámítható időszaka volt, az online kiskereskedelmet a szomszédban zajló háború nyomán számos kedvezőtlen tényező hátráltatta, átalakítva a sok éve stabil vásárlási szokásokat a cég esetében is.

2023-ban is az ár-érték arány lesz a hazai vásárlók egyik legfontosabb szempontja - ami az online kereskedők számára lehetőséget és versenyt jelent, hiszen az internetes felületeken a felhasználók egyszerűen és gyorsan tudják összehasonlítani az árakat, így megtalálva az aktuálisan legkedvezőbb árú terméket. Várkonyi Balázs az idei évben a nem műszaki cikkek online kereskedelmének további erősödésére számít - a ruházat mellett elsősorban a napi fogyasztási cikkek és az élelmiszerek esetében, ugyanis ezek forgalma az eMAG-nál már eddig is jelentősen nőtt.

Tavaly az eMAG-nál két jelentős vásárlási trendet figyelhettünk meg: egyes vásárlók előrehozták fontos vásárlásaikat - például már nyáron megvették a karácsonyra tervezett notebookot, mások pedig a bizonytalanság hatására inkább visszafogták költéseiket megtakarítási célból. Az év második felének forgalmi statisztikáiból egyértelműen láthattuk, hogy a felhasználók a korábbinál jóval több időt töltenek az eMAG.hu-n a megfelelő termék kiválasztásával, és számos termékkategóriában, például a fagyasztószekrények esetén az árérzékenyebbé vált vevők figyelmének középpontjába a kiemelkedő ár-érték arányú saját márkás termékek kerültek, amelyeket gyakran részesítettek előnyben

- összegezte a 2022-es online vásárlási trendeket Várkonyi Balázs, az eMAG igazgatótanácsának elnöke.

2022-ben online termékké vált az étolaj és a liszt

2022-ben csaknem duplájára nőtt az élelmiszer-rendelések száma az eMAG-nál az előző évhez képest, ezen belül a legjobban a nagy kiszerelésű étolajok és lisztek fogytak. Az üdítő- és más alkoholmentes italok nagy kiszerelésű szettjei ugyancsak népszerűek voltak, sokan ásványvizet is online rendeltek házhoz. 2022-ben csaknem háromszor annyi kávét szereztek be az eMAG.hu-ról, mint 2021-ben, pedig a pandémiás korlátozások miatt már két évvel ezelőtt megugrott a népszerűsége a termékcsoportnak. A hazai vásárlók a kapszulás- és a pörkölt szemes kávét részesítették előnyben, de tavaly teából is több mint kétszer annyi rendelést adtak le, mint a megelőző évben.

A vásárlók nem csak saját maguk, hanem házikedvenceik élelmezéséről is egyre nagyobb arányban gondoskodnak online: az akciós ajánlatok nyomán csaknem két és félszer több állateledelt rendeltek tavaly az eMAG-tól. Az internetes eladásokban komoly növekedést értek el a kempingezés, túrázás kiegészítői, az iskolaszerek, írószerek, irodai kiegészítők, valamint a kerti és szobanövények gondozásához szükséges tápszerek és egyéb kellékek is.

A jelenlegi piaci körülmények között is jól teljesített 2022-ben az eMAG Marketplace, hiszen a platformon jelenlévő kereskedőpartnereink éves szinten piaci átlagot meghaladó mértékben tudták növelni forgalmukat. A piactéren 2023-ban is folytatódnak a magyar kkv-kat támogató programjaink, amelyek keretében egyrészt a profi internetes kereskedővé válásban, másrészt a külföldi piacra lépésben segítjük a jövő kiskereskedelmi trendjei felé nyitó hazai kereskedőket

- mondta el Kováts Dániel, az eMAG Marketplace Chief Commercial Officer-e.

Ezekből rendelték a legtöbbet a magyar vásárlók

Egyes online vásárlási trendek válsághelyzetben sem változnak: 2021-ben és 2022-ben egyaránt a nagy kiszerelésű tisztító-, mosó- és mosogatószereket rendelték a legnagyobb számban az eMAG vásárlói, és hasonlóan népszerűek maradtak a mobiltelefonok, ezek kiegészítői, illetve a pelenkák is. Eladási darabszám alapján 2022-ben nem jutottak be a top 20-ba az okosórák és tévék, ugyanakkor az üdítők és más alkoholmentes italok a hatodik legnagyobb számban eladott termékké ugrottak elő az eMAG-nál, a kávé pedig tavaly a 14-edik legnépszerűbb termék volt. Figyelemreméltó még az állateledelek népszerűsége a tizenkettedik helyen - a pandémia visszaszorulásának pedig hatásos indikátora, hogy a szájmaszkok a másodikról a tizenhatodik legkelendőbb termékké váltak 2022-re.

Tavaly sokan vásároltak a korábbinál energiatakarékosabb háztartási nagygépet is az eMAG-nál: ezek közül a hűtő- és fagyasztószekrényeket (utóbbiból 90 százalékkal többet vettek, mint egy évvel korábban), valamint az elektromos sütőket és főzőlapokat keresték a legnagyobb számban az eMAG-ügyfelek. 2022-ben már nyáron beindult az elektromos fűtőeszközök szezonja a rezsicsökkentési szabályok változása nyomán, amelyek közül a hősugárzók voltak a legnépszerűbbek, de sokan rendeltek elektromos radiátort is.