Itt a lista: legjobb last minute karácsonyi ajándék ötletek az utolsó pillanatban nőknek, férfiaknak

Bárkivel előfordulhat, hogy nem jut ideje az adott évben mindenkinek ajándékot beszerezni, kifogyott az ötletekből, és a lehetőségekből. 2022. december 24-e és 25-a ráadásul hétvégére esik, a legtöbben pedig munkával töltötték a karácsonyt megelőző hetet is - így könnyű volt megcsúszni a vásárlással. Semmi sincs azonban még veszve, hiába lesz holnap már zárva a boltok többsége. A Pénzcentrum most összegyűjtötte a legjobb utolsó pillanatos – last minute – ajándékokat, amelyeket az otthon kényelméből, online beszerezhetünk, vagy kevés idő ráfordítással és bármiféle kézügyesség hiányában is elkészíthetünk.

Egy átlagos, békés évben is megtörténhet, hogy az embernek nem jut ideje beszerezni az összes ajándékot karácsony előtt, vagy véletlen lefelejt valakit a listáról. 2022-ben azonban rendkívüli év volt, a rekordinfláció, az energiaválság, az árstopok bevezetése-eltörlése, a nyugdíjemelés mértéke mind befolyásolhatták, hogyan alakult a magyar háztartásokban az adventi időszak. Felmérésekből tudjuk, hogy idén kevesebb pénzt szán a lakosság az ajándékokra az egyéb ünnepi kiadások megugrása miatt - mint az utazás, vagy az élelmiszervásárlás -, így lehet, hogy sokan már kifutottak az idei büdzséből is. Ezért most sokan szoronghatnak azon, mit is vegyenek még az utolsó pillanatban és miből. Mutatunk néhány tippet.

Karácsonyi ajándékötletek online és offline

Karácsonyi ajándékok akár nulla forintból

Fotó-, videó-, zeneválogatások

Nagyszerű ajándék, és semmibe sem kerül egy saját kezőleg összeállított fotóválogatás, vagy zenei összeállítás. Amint a kazetta- és CD-korszaknak leáldozott, szinte a szokás is kihalt, hogy saját zenei összeállításokkal lepjék meg egymást az emberek, pedig a Spotify-korában sem lehetetlen az ilyesmi. Úgy hisszük, rengetegen örülnének is zenei válogatásoknak, hiszen az internethasználati szokások alapján a többség szereti a kész listákat, viszont nem mindig könnyű újat találni az algoritmus börtönében.

Ahogy a fotókból készített válogatás, egy videós összeállítás is ugyanúgy kedves ajándék lehet. Egy külön erre az alkalomra készült karácsonyi videófelvétel a kisunokáról a nagyszülőknek többet is jelenthet, mint egy újabb ágyneműgarnitúra. Ugyanígy készíthetünk vicces karácsonyi fotósorozatot, amin az egész család szerepel. Az ilyesmire természetesen rá kell szánni az időt, viszont örök emlék lehet, nem csak az ajándékozottnak, hanem annak is, aki ajándékoz. Évek múlva is jó lesz visszanézni.

Szuper ajándék lehet egy olyan videó is, amin például a tökéletes marhapörkölt, halászlé, vagy éppen tiramisu elkészítésének házi receptjét osztjuk meg. Vagy ha tudjuk, hogy egy családtagunknak meggyűlik a baja bizonyos masinák kezelésével, készíthetünk vicces tutorial videót, amiből megtanulhatja hogy kell. Olyan videót, amin valamilyen tudást osztunk meg, bármiről lehet készíteni, csak rajtunk és az ajándékozott személyen múlik, mi lehet a legjobb téma. A lehetőségek szinte végtelenek, és nincs szükség hozzá másra, mint egy okostelefonra.

Képeslap

Ha már a fotózásnál tartunk, van a Magyar Postánál egy lehetőség, hogy fizikai képeslapot küldjünk a Sender applikáción keresztül. Az első küldés ingyenes. Az eKépeslapot a posta nyomtatja és kézbesíti, a megrendelés visszaigazolásától számítva belföldre várhatóan 2-5, EU-s tagországokba 4-7, EU-n kívülre 6-12 munkanap alatt. A kép, amit készítünk és feltöltünk az appba kiváló minőségű, minimum 300g/m2 papírból, 110 x 148 mm méretben készül.

Képeslapot online is lehet szerkeszteni, többféle felület is van erre, majd elküldeni azt e-mailben. Viszont ha nem szeretnénk fotós vagy online képeslapot, készíthetünk mi magunk is ötletes, kedves lapokat abból, amit otthon találunk. Ha vannak gyermekek a családban, rajzolhatnak is a rokonoknak.

Társasjáték

Az interneten számos sablon, letölthető minta található személyre szabható társasjátékokhoz. Sőt, még tutorial videókat is találunk, ha valaki nekikezdene a nulláról játéktáblát is készíteni. Ez akkor lehet igazán kedves és menő ajándék, akár egy legegyszerűbb kockadobós, lépegetős játék, ha a mezőkre, vagy szerencsekártyákra olyan feliratokat tud az ember kitalálni, ami valahogy kapcsolódik az ajándékozotthoz, a baráti társasághoz, vagy a családhoz.

Akár fejtörőket, keresztrejtvényeket is kitalálhatunk együtt, ha szereti az ilyesmit, akinek szánjuk. Az üzenet lehet egyszerűen "Boldog karácsonyt, mama!" is, vagy bármi személyesebb. Egy saját keresztrejtvényt nem is olyan egyszerű kitalálni, de ha tényleg személyesre sikerülnek a feladványok benne, biztos eléri a hatását. Szókereső feladványt, amikor a megtalált szavakat ki kell húzni egy szóhálóból, és a megfejtés a kimaradt betűkből olvasható ki, készíthetünk online generátorral is.

Levél, mese, recept, oklevél írás

Már kiment a divatból, hogy bárki levelet írjon, pláne saját kezűleg. Pedig még sok emberben ott él a vágy, hogy ilyesmit kapjon. Jó ajándék lehet egy szépen megfogalmazott levél, egy családi anekdotával, vagy saját kezűleg írt mese, esetleg egy frappáns oklevél szép emlék maradhat. Már a videó esetében javasoltuk, hogy vegyük fel, ahogy a család kedvenc süteményét, ételét készítjük, de akár papírra is vethetjük, és úgy is átadhatjuk - akár még a kész desszert, étel kíséretében is.

Továbbajándékozás, elajándékozás

Az utolsó pillanatban az is jó megoldás lehet, ha olyasmit adunk tovább, amire nekünk nincs szükségünk, viszont az, akinek adjuk, örülne neki. Lehet ez egy spájzban porosodó kis háztartási gép, vagy szerszámgép, de akár könyv vagy játék is. Tulajdonképpen bármi. A továbbajándékozásnak sok előnye van: megszabadulunk egy nálunk haszontalanul tárolt dologtól és egyúttal örömet szerzünk vele valaki másnak. A fenntarthatóság szempontjából pedig az egyik legjobb dolog, amit tehetünk. Arra viszont ügyeljünk, nehogy az ajándékozott számára is hasznontalan dolgot adjunk, vagy olyasmit, amit tőle kaptunk korábban.

Olyasmit is elajándékozhatunk, amit magunk neveltünk, készítettünk. A szobakertészkedők megválhatnak az egyik szép növényüktől, a konyhatündérek adhatnak házi lekvárt, befőttet, átkötve ünnepi szalaggal, egy szép címkével. Bármi ami "házi", egy szép csomagolásban remek ajándék lehet.

Karácsonyi ajándékok nulla forint felett

Előfizetések

A világjárvány kitörése óta felértékelődtek és megszaporodtak a különféle online előfizetési lehetőségek. Ez lehet éves magazin-, vagy újságelőfizetés (nyomtatott újság esetében a postacímet kell tudni, de online sajtó esetén még azt sem), de lehet akár streamingszolgáltatás is. Ehhez viszont érdemes tudni, milyen előfizetése van már a megajándékozni kívánt személynek.

E-ajándék

A digitális éra előnye, hogy rengeteg kulturális terméket vásárolhatunk meg a neten pár kattintással, nem kell elmennünk könyvesboltba, megrendelnünk a kedvenc zenekarunk új albumát CD-n és tűkön ülve várni, amíg megérkezik, vagy a filmek DVD-kiadása után kajtatni. Megvehetjük a könyveket e-bookban, vagy hangoskönyvben, a zenéket és a filmeket pedig szintén csak digitális formátumban. Sőt, PC-játékokat is beszerezhetünk online. Ez pedig azt jelenti, hogy ajándékot is vehetünk ilyen formában, egy új könyvvel, filmmel, zenei albummal, játékkal nem nyúlhatunk nagyon mellé, ha tudjuk, mivel tölti leginkább a szabadidjét a megajándékozandó illető.

Élményajándékok, belépőjegyek, utalványok

Már a pandémia előtt is kezdtek egyre népszerűbbé válni az élményajándékok, amelyeket különféle utalványok, voucherek formájában lehetett átadni. Ezek alatt nem csak hőlégballonozást, siklóernyőzést, borkóstolótúrát, vagy terepquadozást és hasonlókat kell érteni. Élmény lehet egy közös színház, koncert, mozi is – sőt a járvány óta egyre több csúcsétterem kínál később beváltható utalványokat, mellyel még segíthetjük is, hogy kedvenc éttermünk átvészelje a telet. Utazást, wellnesst szintén vehetünk előre, online.

Az utolsó pillanatos ajándék lehet valójában „korai” is, hiszen sokféle eseményre vásárolhatunk már early bird kedvezménnyel. Ezek sokszor éppen az idei évben járnak le, jövőre már csak drágábban lehet az ilyen fesztiválokra, koncertekre, programokra jegyet venni. Ez esetben is érdemes végiggondolni, hogy akit megajándékoznánk, annak mi az érdeklődési köre, mit hagyott ki a járvány miatt az utóbbi két évben. Így könnyebb olyan élménnyel meglepni, amit szívesen pótolna be, vagy próbálna ki jövőre.

Fontos, hogy ilyen infláció mellett nem érdemes fix összegre szóló utalványt, ajándékkártyát venni, hacsak nem költik el azonnal az összeget. Ahogy idén pénzt sem érdemes ajándékozni.

Hiszen ha egy szupermarket ajándékkártyáját vesszük meg, vagy egy ruhaboltét, nem kiszámítható, hogy a folyamatos áremelések miatt mennyit veszíthetnek ezek szinte azonnal az értékükből. Ennél sokkal jobban jár az ajándékozó és ajándékozott egyaránt, ha a pénzéből konkrét jegyet, vouchert vesz. Manapság egy 10 ezer forint értékű ajándékkosár sokkal praktikusabb és értékállóbb lehet - ha lesz még időnk boltba menni -, mint egy 10 ezer forint értékű ajándékkártya az adott boltba.

Tanfolyamok, kurzusok

A pandémia hatása az is, hogy megszaporodtak az online tanulási lehetőségek: akár már egy teljesen új szakmát is kitanulhatunk az interneten, bármilyen tanfolyamra befizethetünk a nyelvtanfolyamtól kezdve a programozáson át egészen a pálinkafőző-kurzusig. Remek ajándék lehet egy online KRESZ-tanfolyam valakinek, aki a jövőben jogosítványt szeretne szerezni, vagy egy érettségire felkészítő csomag középiskolásoknak.

Ugyanígy könnyen örömet szerezhetünk egy masszástanfolyammal, alapozó főzőkurzussal, vagy szappankészítő workshoppal, élményfestéssel. Szinte bármilyen tanfolyamot lehet találni, és ezekből akár közös program is lehet, hogyha rögtön magunkat is befizetjük rájuk. Csak arra vigyázzunk, hogy tényleg az ajándékozott érdeklődésének megfelelőt válasszunk az ilyen ajándékból, ne legyen kidobott pénz a meglepetés.

Kézműveskedés, DIY, csináld magad



Szerencsére még a legkétbalkezesebbek is képesek összedobni valamit az utolsó pillanatban, csak a megfelelő ötletre van szükség hozzá. Azonban, ha tényleg semmi időnk és energiánk, akkor inkább neki se fogjunk kézműveskedni, mert abból csak a baj lehet, elletve a saját mentális egészségünk fontosabb ennél.

A legkézenfekvőbb dolog karácsonykor az ételajándék. Aprósüteményeket, habcsókot, linzert, vagy pár kókuszgolyót bárki elkészít egy óra alatt - sütés esetén a hűlési időt nem számítva. Szépen becsomagolva tökéletes ajándék. Az igazán profik adhatnak ajándékba alapkészletet mézeskalácsházhoz is, amit már csak össze kell ragasztania annak, aki kapta - ez akár remek közös program is lehet. Viszont ha nincs biztos receptünk, inkább ne most álljunk neki kísérletezni!

Akár adhatunk ajándékba kovászt is, amelyből készülhet "barátságkenyér". Egy befőttesüvegben kezdjük el a kovászt nevelni, és a használati utasítással, recepttel együtt adjuk át rokonunknak, barátunknak - aki aztán ha kinevelte a kovászát, szintén továbbadhatja azt. Nem kell feltétlenül sütni, készíthetünk forralt bort is: csak bor kell, fűszerek, esetleg narancs, és pikkpakk felfőzhető. Visszatölthető az üvegbe, egy kézzel írt, rajzolt címke kell rá, meg egy masni és kész!

Egy szép könyvjelzőt, origami állatkertet, vicces "pop up" meglepetéseket papírból is össze lehet dobni - viszont kézügyesség híján inkább ennek már ne álljunk neki. Készíthetnek viszont a kevésbé ügyesek személyre szabott kaparós sorsjegyeket egészen könnyedén: fényes felületű keményebb papír kell hozzá, akrillfesték és egykis fantázia, hogy mi legyen a „nyeremény”. Vicces ajándék lehet néhány névjegykártya is a világ legjobb horgászának, 99-es szintű sütiszörnyének, vagy nélkülözhetetlen tündérkeresztanyájának is.

Könnyen elkészíthető, mármár megúszós ajándék lehet, ha feltöltünk egy kis tartót, üvegcsét C-vitaminnal, vagy multivitaminnal, esetleg cukorkával és felcímkézzük. Így készülhet szeretetpirula, boldogságtabletta, nyugibogyó vagy más kreatív megoldások. Az adagolást és a használati utasítást se felejtsük el mellékelni!

+ Adományozás

Mindig lehetőségünk van adományozni is online, amelyet az utolsó utáni pillanatban is megtehetünk. Az ajándékozott nevében felajánlhatunk egy tetszőleges összeget egy általa fontos ügy érdekében, ha tudunk ilyesmiről. 2022-ben különösen nagy szükség van a társadalmi összefogásra és az ilyen adományokra - akinek fontos az ilyesmi az életében, biztosan örül majd a nevében tett felajánlásnak.