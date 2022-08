Zsákszámra rendelik a magyarok ezeket a filléres cuccokat Kínából: mit tudhatnak?

Nagyjából egy éve változtak meg az e-kereskedelem vám- és áfaszabályai, így jelenleg minden terméknek, amelyet az Európai Unióba importálnak, vámkezelésen kellett átesnie, és minden termékre meg kellett fizetni az áfát. Korábban 22 eurós összeghatárig a termékek vám- és adómentesek voltak, így ezekről a küldeményekről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nem rendelkezett információval. Most viszont már tudható, mit rejtenek azok a csomagok, amelyeket a magyarok rendelnek EU-n túli országokból kis értékben is. A Pénzcentrum kérdésére az adóhivatal elárulta, hogy a legtöbb csomag Kínából érkezik, és legtöbbször műanyag mütyüröket, bizsukat és partikellékeket tartalmaz.

2021. július 1-től az e-kereskedelem vám- és áfaszabályai jelentősen megváltoztak, így már egy teljes év adatai állnak rendelkezésre arról, mit rendelnek a magyarok leggyakrabban online EU-n túli országokból. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal lapunk kérdésére azt közölte, hogy 2021. július 1-je és 2022. június 30-a között az eVÁM-rendszerben 31,5 millió darab vám-árunyilatkozatot nyújtottak be és dolgoztak fel. 2021. július 1-je és 2021. december 31-e között ez a szám 14 223 763 volt, eszerint nem sokkal kevesebb, mint a következő félévben. Összehasonlításképpen, 2020-ban egész éveben 187 390 csomagot vámkezelt a vámhivatal - viszont a 22 eurós érték alatti csomagok száma korábban is igen jelentős lehetett, csak információ nem volt a tartalmukról.

Honnan érkezik a legtöbb csomag?

Hogy mely EU-n túli országból rendelik a magyarok a legtöbb dolgot online, azt nem nehéz kitalálni, viszont az már megdöbbentő adat, hogy az összesen 31,5 millió csomag nagyjából 97 százaléka Kínából érkezett 2021. július 1-je és 2022. június 30-a között: 30 552 815 árunyilatkozatot nyújtottak be. A második helyet az Egyesült Arab Emírségek szerezte meg, bár jóval kevesebb, 211 922 csomaggal. Nagy-Britannia (140 565 db) nem sokkal, de még mindig előzi az Amerikai Egyesült Államokat (114 176 db), így a sorrend nem változott a múlt év második félévéhez képest.

Mit rendelnek a legtöbben?

Mivel az e-kereskedelem vám- és áfaszabályainak változása óta jelentősebb több csomagról van információ - vagyis a csomagok nagy része a 22 eurós érték alatt marad -, a leggyakoribb termékkategóriák toplistáján minden bizonnyal a kisértékű csomagok szerepelnek nagy számban. Megkérdeztük a NAV-ot, mit tartalmaznak legtöbbször a hazánkba érkező csomagok - melyekbe a "csak átutazók" is bele tartoznak. Az alábbi 10 termékkategóriával találkoznak leggyakrabban az árunyilatkozatokban:

műanyagból készült termék

ékszerutánzat

ünnepi, farsangi vagy más szórakoztató tárgy

zsebben vagy kézitáskában nem hordható árucikkek (műanyag fólia vagy textil külső felülettel)

asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai, lakásdíszítési vagy hasonló célra szolgáló üvegáru

öntapadó műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag, csík és más sík formában

árucikk vasból vagy acélból

elektromos vezeték legfeljebb 1000 V feszültséghez

készáru textilanyagból.

A 2021. II. féléves adatokkal kapcsolat a NAV korábban azt is elárulta lapunknak, hogy azoknak a csomagoknak az esetében, amelyek a célországa Magyarország, és nem csak átutaznak, a műanyag termékek állnak az élen, utánuk következnek a triciklik, rollerek, pedálos autók és hasonló kerekes játékok, a harmadik legnépszerűbb kategória pedig a bizsuké. Rengetegen rendelnek az EU-n kívülről, feltehetően legtöbbször Kínából jelmezeket is, lakásdekorációt, zsebben is elférő műanyag vagy bőrből készült kiegészítőket, illetve pólókat is.

Az átutazó csomagok között több az elektronikus kütyüt tartalmazó, és úgy fest, hogy a triciklik, rollerek, pedálos autók és hasonló kerekes játékok kategóriája csak nálunk, magyaroknál olyan népszerű. Ezekből a "lábbal hajtós" műanyag játékokból, melyeket gyakran "motorként" emlegetnek, kivételesen sokat rendeltünk.