Zsákszámra rendelik a magyarok ezeket a filléres cuccokat Kínából: kinek éri ez meg?

Amióta az e-kereskedelem vám- és áfaszabályai megváltoztak, minden terméknek, amelyet az Európai Unióba importálnak, vámkezelésen kellett átesnie, és minden termékre meg kellett fizetni az áfát. Korábban 22 eurós összeghatárig a termékek vám- és adómentesek voltak, így ezekről a küldeményekről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nem rendelkezett információval. Most azonban megtudhatjuk, mit rejtenek azok a csomagok, amelyeket a magyarok rendelnek EU-n túli országokból 22 eurós összeghatár alatt is. A Pénzcentrum kérdésére az adóhivatal elárulta, hogy a legtöbb csomag Kínából érkezik, és legtöbbször műanyag mütyüröket, bizsukat és játékokat tartalmaz.

A pandémia rég nem látott változást hozott a lakosság vásárlási szokásaiban, az egyébként is növekvő népszerűségű online és e-kereskedelmi csatornák forgalma ugrásszerűen emelkedett egy friss magyar kutatás szerint. Mint kiderült, a vásárlók körében a legnépszerűbb online felületek a hazai, illetve külföldi webshopok, ahol a kitöltők 74 és 47 százaléka szokott költeni. A harmadik helyen állnak az online piacterek 38 százalékkal, azokat követik az adok-veszek csoportok (36 százalék), illetve a távolkeleti webshopok (26 százalék).

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal lapunk kérdésére azt közölte, hogy 2021. július 1-je és 2021. december 31-e között az eVÁM-rendszerben 14 223 763 vám-árunyilatkozatot nyújtottak be és dolgoztak fel. Összehasonlításképpen, amíg 2020-ban egész éveben 187 390 csomagot vámkezelt a vámhivatal, addig a 2021. január 1-jétől szeptember 30-ig tartó időszakban ez a szám - nem csak postai forgalomban - 731 394-re nőtt. Természetesen a karácsony előtti időszakban nő meg igazán a forgalom. A vám-árunyilatkozatok számának drasztikus növekedésének hátterében viszont nemcsak a tényleges forgalomnövekedés állhat, hanem az is, hogy 2021. július 1-től az e-kereskedelem vám- és áfaszabályai jelentősen megváltoztak.

2021. második félévétől minden terméknek, amelyet az Európai Unióba importálnak, vámkezelésen kellett átesnie, és minden termékre meg kellett fizetni az áfát - míg korábban 22 eurós összeghatárig a termékek vám- és adómentesek voltak, így ezekről a küldeményekről a NAV nem rendelkezett információval. Most, hogy már jóval több információ áll a vámhivatal rendelkezésére, látható, hogy milyen óriási mennyiségű, kis összegű (22 euro alatti) csomag érkezik hazánkba, vagy utazik át Magyarországon. Az új szabályozásnak hála arról is képet kaphatunk, hogy mi van a kisértékű csomagokban.

Honnan érkezik a legtöbb csomag?

Míg 2019-ben is, amikor szeptember 30-ig a külföldről érkező árut tartalmazó (kb. 58 ezer) küldemény leggyakoribb kiindulási pontja Kína volt, melyet az Amerikai Egyesült Államok, Szingapúr, Japán, Malajzia, Dél-Korea és Hongkong követett, addig 2020 szeptemberének végéig a toplistán szintén Kína (31 403 db), valamint az USA (17 440), Szingapúr (2 546), Japán (2 204) szerepelt, illetve az ötödik helyre feljött Ausztrália (1 074).

Jelenleg Kína áll ugyanúgy az élen, 13,8 millió árunyilatkozattal! A második helyre pedig 2021. második félévében már az Egyesült Arab Emírségek került, bár jelentősen kevesebb, minössze 91 ezer árunyilatkozattal. Nagy-Britannia a harmadik (82 570 db) - mely a Brexitet követően nem is csoda -, így az Egyesült Államok csak a negyedik (69 984 db).

Feladás országa Árunyilatkozatok darabszáma Kína 13 814 625 Egyesült Arab Emírségek 91 056 Nagy-Britannia 82 570 Amerikai Egyesült Államok 69 984

Mit rendelnek a legtöbben?

Az e-kereskedelem vám- és áfaszabályainak változása óta jelentősebb több csomagról van tehát információ, így ezeknek nagy része feltételezhetően a 22 eurós érték alatt marad. Így leggyakoribb termékkategóriák toplistáján minden bizonnyal a kisértékű csomagok szerepelnek nagy számban. Megkérdeztük a NAV-ot, mit tartalmaznak legtöbbször a hazánkba érkező csomagok. Azoknak a csomagoknak az esetében, amelyek a célországa Magyarország, és nem csak átutaznak, a műanyag termékek állnak az élen, utánuk következnek a triciklik, rollerek, pedálos autók és hasonló kerekes játékok, a harmadik legnépszerűbb kategória pedig a bizsuké.

Rengetegen rendelnek az EU-n kívülről, feltehetően legtöbbször Kínából jelmezeket is, lakásdekorációt, zsebben is elférő műanyag vagy bőrből készült kiegészítőket, illetve pólókat is. Az átutazó csomagok között több az elektronikus kütyüt tartalmazó, és úgy fest, hogy a triciklik, rollerek, pedálos autók és hasonló kerekes játékok kategóriája csak nálunk, magyaroknál olyan népszerű. Ezekből a "lábbal hajtós" műanyag játékokból, melyeket gyakran "motorként" emlegetnek, kivételesen sokat rendelünk.