Hatalmas változást jelentett be a Tesco: rengeteg vásárlót érint a döntés, ennek már ideje volt

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Tesco tapolcai hipermarketje is csatlakozott a Tesco Otthonról szolgáltatáshoz, így újabb mintegy 23 ezer háztartásban érhető el online az áruházlánc több mint 13 ezer friss és tartós terméket tartalmazó kínálata. Ezzel a Balatonnál már csaknem 70 ezer, országszerte pedig már közel 2,5 millió otthonban élvezhetik a vásárlók az online rendelés és házhozszállítás előnyeit akár a nyaralás alatt is. Az áruházlánc tovább bővítette a Foodpandával való együttműködését is, ezzel pedig már 47 Tesco boltból szállítanak ki a futárok akár 30 percben belül, szerte az országban.

A Tesco tovább bővítette online üzletágát, melynek eredményeként nemrég Siófokon és 19 környező településen, most pedig Tapolcán és a vonzáskörzetében lévő további 38 településen élő vásárlók számára vált elérhetővé a kiszállítás. A vállalat a frissen csatlakozott területeken a tapolcai hipermarketéből szolgálja ki a Tesco Otthonról online rendeléseit, ahol mintegy 10 fővel növelte a csapat létszámát. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A Balaton továbbra is az egyik legnépszerűbb hazai desztináció a vakációzók körében. Így nemcsak az ott élőknek, de a tó partján nyaralóknak is egyre fontosabb, hogy vásárlásaikat könnyen és gyorsan tudják intézni, minél több időt hagyva ezáltal a pihenésre. Ezért is bővítettük ismét Tesco Otthonról online szolgáltatásunk lefedettségi területét, ezúttal is a Balaton környékére fókuszálva. A fejlesztés mintegy 23 ezer háztartást érint, ezzel pedig már a Balaton-part jelentős részén, 73 településen csaknem 70 ezer címre visszük ki az interneten leadott rendeléseket siófoki, tapolcai és veszprémi üzleteinkből. Országszerte így már közel 2,5 millió háztartásban és 631 településen vagyunk jelen – mondta Martin Coulam, a Tesco-Global Zrt. operációs igazgatója. A vásárlók a honlapon vagy Androidon és iOS-en is elérhető mobiltelefonos alkalmazáson keresztül tudnak bepakolni a virtuális kosarukba és rendelést leadni. A Tesco munkatársai a kiválasztott termékeket ugyanolyan gondossággal készítik össze az áruházban, mint ahogy azt a vásárló maga tenné. A rendeléseket az üzletlánc a kiválasztott idősávban, akár már aznap házhoz szállítja. A korábbi kétórás kiszállítási idősávokat az áruházlánc országszerte nemrég egyórásra csökkentette, így jobban tervezhetők a nyári programok, de a legtöbb esetben lehetőség van személyes áruházi átvételre is. Az üzletlánc bevezette továbbá a fix árazást, ami azt jelenti, hogy a megrendelés leadása és a kiszállítás napja között a rendeléshez tartozó termékek árai főszabály szerint változatlanok maradnak. Ha a termékek ára a megrendelés és a vásárlás kiszállítása közötti időszakban megváltozik (pl. azért, mert véget ér egy akciós ajánlat), az nem érinti a rendelés végösszegét, kivéve, ha a vásárló közben módosítja a rendelését. Ez esetben módosításkor eldöntheti, hogy elfogadja-e a módosítás napján érvényes árakat, vagy változatlanul hagyja a megrendelést az eredeti árakkal. Büszke vagyok online üzletágunk folyamatos fejlesztésére, amelyekkel arra törekszünk, hogy minél egyszerűbbé és kényelmesebbé tegyük a vásárlást. Például a Foodpanda futárai már 47 Tesco üzletből viszik ki akár fél órán belül a rendeléseket a boltok körülbelül 5 kilométeres körzetében. Újításaink hozzájárultak ahhoz, hogy a GKID 2021-es toplistáján a Tesco lett a legnagyobb forgalmú FMCG-kereskedő online területen. A fenntarthatóság szintén fontos szempont üzleti működésünkben, ezért rendeléskor bevásárlótáska nélküli házhozszállítást ajánlunk fel. Ez esetben a termékek ládában érkeznek, de bizonyos árucikkeket, mint például a pékárukat, higiéniai termékeket és vegyi anyagokat vagy egyes zöldségeket, gyümölcsöket mindenképp táskákba tesszük LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 6 százalékos THM-el, és havi 106 085 forintos törlesztővel fel lehet venni a Raiffeisen Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,42% a THM; a K&H Banknál 6,43%; az Erste Banknál 6,67%, a MagNet Banknál pedig 6,8%; míg az UniCredit Banknál 6,9%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a Sopron Bank, a Takarékbank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) – tette hozzá Martin Coulam. A Tesco Doboz Webáruház továbbra is az ország minden pontján elérhető a vásárlók számára, akik több ezer termékből – köztük tartós élelmiszerekből, kozmetikumokból, tisztítószerekből és egyéb háztartási cikkekből, babápolási termékekből vagy állateledelekből – válogatva állíthatják össze rendelésüket, amelyet a Magyar Posta szállít házhoz 3-5 munkanapon belül.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK