Horror áron mérhetik idén a magyarok slágergyümölcsét: így kerülheted meg a durva drágulást

Az év várva várt szezongyümölcse, kicsik és nagyok kedvence nem más, mint a szamóca, más néven a magyartermesztésű földieper, ami évről évre egyre korábban kerül a piacra, boltokban. Annak ellenére, hogy a magyar szamóca az egyik kedvenc szezongyümölcsünk, sajnos egyre drágább is. De vajon mennyibe fog kerülni az idei eperszezonban és hogyan nevelhetjük otthon, ha már igazán túlzónak érezzük a bolti árakat - a Hellovidék cikke többek között ezeknek járt utána.

A földieper Európa őshonos bogyós erdeigyümölcsei közé tartozik, azonban szinte mindig a gazdagok luxusélelmiszereként tartották számon, hiszen a legromlandóbb gyümölcsök egyike, amit leszedése után azonnal el kell fogyasztani (nem lehetett messzire szállítani sem). Természetesen a közemberek is fogyasztották, hiszen, ha nem óvakodtak bemenni az erdőbe, bőséggel lehetett belőle szemezgetni az eper természetes élőhelyén is.

Számos izgalmas legenda is kapcsolódik az eper történetéhez: régen, mivel intenzív illatát már messziről lehetett érezni, úgy gondolták, hogy a szamóca a tündérek gyümölcse, a keresztényég térhódítása után pedig az epret, mint nemes gyümölcsöt, Szűz Mária oltalmába ajánlották. A múltszázadi magyar falvakban már egyetlen udvarról sem maradhatott le, hiszen a házi lekvárok rengeteg ünnepi sütemény alapjául szolgáltak, emellett előszeretettel készítettek belőle eperbort is.

Az utóbbi években azonban elmondhatjuk azt is, hogy az eper – mint minden magyar gyümölcs – évről évre drágul. Az árakat befolyásolja a főként görög és spanyol import eper ára és mennyisége, az eperföldeken fellépő munkaerőhiány, a minimálbér és garantált bérminimum emelése és a termesztési költségek emelkedése a 2022-es extrém infláció tekintetében, ráadásul mindemellett itt van még az orosz-ukrán háborús helyzet is. Egy szó, mint száz: az eper idén is drága lesz, de aggodalomra semmi ok, ettől még eltehetünk belőle néhány üveg lekvárt a szekrénybe.

És persze akár magunknak is nevelhetünk. A kiskerti epertermesztés esetében érdemes utánanéznünk annak, hogy milyen eperfajt sikerült beszereznünk, ugyanis vannak „egyszertermő”, „folytontermő” fajták és aprószemű erdei szamócák is. Ezeknek a gyümölcshozama eltérő – az egyszertermő jellemzően rövidebb idő alatt hoz sok termést, míg a többi fajtán mindig lesz néhány szem, akár a nyár végéig -, olyat válasszunk, ami közelebb áll a fogyasztási szokásainkhoz.

A teljes cikk nem csak a fentieket fejti ki, de az eper befőzéséhez is remek receptet mutat be. A Hellovidék oldalán el is olvashatod teljes terjedelmében. KATT!