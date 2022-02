Már most horroráron mérik a szezon gyümölcsét: jobb beletörődni, hogy már sokkal olcsóbb nem lesz?

Úgy tűnhet, évről-évre korábban kezdődik a szamóca árusítása a boltokban, piacokon. Míg korábban nem nagyon láthattunk februárban friss földiepret az üzletekben, néhány éve Valentin-nap környékén már megjelennek az első fecskék. Mivel a magyar szamócatermés csak hónapok múlva kezd érni, most magas árat el lehet kérni a ritka import csemegéért. A Pénzcentrum utána járt, az elmúlt évek tapasztalatai alapján mennyivel olcsóbban vehetünk szamócát, szezon előtt, illetve mikor már itthon is érni kezd a gyümölcs.

Valentin-nap alkalmából megjelent az üzletek akciós újságaiban az egyik legkorábbi, jellemzően tavaszi gyümölcs, a szamóca. A legolcsóbban a Tescó kínálja a csemegét, múlt hét csütörtök óta: 399 forint egy 250 grammos csomag (1596 Ft/kg). Az Aldiban már február 11-től 15-ig vásárolhatunk epret, 400 gramm 1190 forintba kerül (2997,5 Ft/kg). A Lidlben pedig ehét csütörtöktől vasárnapig 499 forint lesz egy csomag (250g), vagyis kilója 1996 forint. Amikor azonban a korábbi években beköszönt az igazi szamócaszezon, sokkal olcsóbban, átlagosan 1000 Ft/kg-os áron is meg lehet venni az import gyümölcsöt. A szezonra viszont még másfél hónapot kell nagyjából várni, a hazai gyümölcs pedig csak a 17. hét környékén lesz elérhető.

A szamócát a KSH utolsó adatai szerint 2020-ban 846 hektáron termesztették Magyarországon, ami nagyobb területet jelent, mint 2004-ig visszamenőleg bármely évben. A termésátlag viszont ennek ellenére visszaesett, a 2017-es év szintjére. Így nem csoda, ha a kedvelt, hazai termesztésű tavaszi gyümölcs ára is felment. 2021-ben pedig különösen megnehezítette a szamócatermesztők dolgát az időjárás.

A szamóca betakarított területe (hektár) és termésátlaga (kg/hektár) Magyarországon

Forrás: KSH

A szamóca árát minden évben az befolyásolja, milyen volt a termés adott évben hazánkban és külföldön. A rossz termés hátterében jellemzően az időjárás állhat. Tavaly sok gyümölcsfajt virágzás közben ért a tavasz, így az éjszakai és hajnali, akár mínusz 10 Celsius-fokot is elérő fagyokkal a hidegfóliás szamócatermelőknek is meggyűlt a bajuk.

Eper vagy szamóca? Máig folyamatos vitákat generál a rózsafélék (Rosaceae) családjába tartozó Fragaria nemzetséghez tartozó növényfajok elnevezése: a gyümölcsöt a magyar köznyelvben és kereskedelemben is legtöbbször epernek, vagy földi epernek nevezik, botanikai, szaknyelvi elnevezése azonban szamóca. A kertészeti szakemberek szintén szamócának hívják mind a kerti, mind a vadon termő változatát. Az elnevezésről szóló vitában cikkünk nem foglal állást, szinonimaként használja az eper, földi eper, szamóca szavakat a Fragaria fajták megnevezésére.

Ráadásul a szamóca virágzásának a fényszegény május sem kedvezett - számolt be az Agrárszektor. Ezért 2021-ben döcögősen indult az eperszezon, a szabadföldi termesztés is három hetet csúszott. Ez pedig meg is látszott a hazai gyümölcs árán.

A fenti táblázatból kitűnik, hogy amíg 2019-ben az import szamóca kilós ára a fogyasztói piacokon átlagosan 1000 forint alá süllyedt a szezonban, 2020-ban 1000-1600 forint között mozgott, 2021-ben már a vidéki piacokon se ment 1000 forint alá, és Budapesten 1500-2000 forint között volt kapható. A hazai szamóca megjelenése sem vitte jelentősebb lejjebb az árakat. Már 2020 sem volt kedvező év a szamócát tekintve, 2021 azonban különösen drága évnek bizonyult.

A fenti grafikonon látható, hogy évről évre magasabb árról kezd a hazai eper, majd egy meredek esést követően mérsékelt csökkenést mutat nyár közepéig. A 2020-as évre rányomta a bélyegét a pandémia, a szállítmányozás és a szezonális munkák válsága, az árak is kiszámíthatatlanabbak voltak. A 2021-es szamócaszezon árváltozásai inkább a 2019-es évben megfigyelt trendeket követték, viszont már 30-50 százalékkal magasabb kilós átlagáron.

A boltok már akcióznak

Idén legolcsóbban a Tescó kínálja az epret: 399 forint egy 250 grammos csomag (1596 Ft/kg). Az Aldiban akciósan 400 gramm 1190 forintba kerül (2997,5 Ft/kg), a Lidlben pedig csütörtöktől vasárnapig 499 forint lesz egy csomag (250g), vagyis kilója 1996 forint. Összehasonlításképpen tavaly a Valentin-napi akcióban a Tescóban pontosan ugyanennyiért adták az epret: egy kis csomag (250g) került 399 forintba (1596 Ft/kg), az Auchanban pedig 748 forint volt egy fél kiló (1496 Ft/kg). Tavaly márciusban a Lidl 22 százalékos kedvezménnyel, 699 forintért hirdette a földieper csomagját (500g) (1398 Ft/kg), az Aldi pedig 779 forintos áron kínált egy fél kilónyi epret (1558 Ft/kg).

Mi lesz 2022-ben a szamócával?

Az importgyümölcs árát, mely jellemző spanyol vagy görög, nagyban meghatározza, milyen nehézségekkel szembesülnek a termelők az adott évben. Az már most tudható, hogy az eperföldeken óriási a munkaerőhiány, egyre emelik a béreket, ami a boltokba kerülő gyümölcs árára is rányomja a bélyegét. Ezen túlmenően, ahogy minden ágazatot, a szamócatermesztést, -értékesítést is sújtja az energia- és fuvarozási válság. Azt egyelőre még nem lehet kiszámítani, időjárás szempontjából mennyire lesz kedvező év 2022, azt viszont már tudjuk, hogy a válság mindenhol jelentkezik.

Az eddigi gyümölcsszezonokban mindig az hozott csökkenést az árakban, amikor az import mellett megjelent a hazai termesztésű gyümölcs a boltokban. Kérdés, hogy az idei időjárás is olyan kegyetlen lesz a szamócatermesztőkhöz, mint tavaly, vagy a bőséges magyar epertermés mérsékelheti-e majd az áremelést.