Itt van Nánásiék nagy bejelentése: tovább terjeszkedik a Nekem a Balaton

A Nánásiék közösségi média felületein jelentette be élő adásban Nánási Pál és Ördög Nóra, hogy a két balatonakarattyai boltjuk után egy harmadikat is nyitnak, méghozzá Balatonfüreden. "Megyünk tovább, nyáron már Balatonfüreden is Nekem a Balaton!" - írták a Facebookon, ahol egyúttal azt is kihirdették, hogy a terjeszkedés miatt szükségük lesz a nyári szezonza újabb csapattagokra, várják az önéletrajzokat. A videóból az is kiderül, miben lesz hasonló, illetve más a füredi Nekem a Balaton profilja, mint az akarattyai helyeké.

