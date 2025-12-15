Figyelem! Rengetegen tankoltak vizet benzin helyett ezen a benzinkúton: drága benézni

Több autó is lerobbant, miután vízszennyezett benzint tankoltak az M7-es autópálya egyik Shell-kútjánál. A töltőállomás felfüggesztette az érintett üzemanyag értékesítését és vizsgálatot indított - jelentette a Telex.

Egy autós járműve leállt, miután az M7-es autópálya Balatonkeresztúr közelében található Shell benzinkútjánál tankolt a múlt héten. A szervizben kiderült, hogy a tankban nagyrészt víz volt, ami károsíthatta a motort.

A Totalcar információi szerint szerda este legalább két másik autó is hasonló problémával szembesült, miután ugyanannál a töltőállomásnál tankoltak.

A Shell a Telex megkeresésére közölte, hogy a problémát pénteken észlelték, és azonnal leállították az FS95 üzemanyag értékesítését az érintett töltőállomáson. Megkezdték az eset kivizsgálását, és ígéretük szerint minden vásárlói panaszt egyedileg kezelnek. A vállalat azt is jelezte, hogy a vizsgálat eredményétől függően kompenzálni fogják az érintett vásárlókat. A töltőállomáson jelenleg kedvezményes áron kínálják a prémium üzemanyagot.