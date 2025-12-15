Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki nyaralót vásárolna az egykori zánkai MÁV-üdülő területén épülő luxusvillaparkban.
Figyelem! Rengetegen tankoltak vizet benzin helyett ezen a benzinkúton: drága benézni
Több autó is lerobbant, miután vízszennyezett benzint tankoltak az M7-es autópálya egyik Shell-kútjánál. A töltőállomás felfüggesztette az érintett üzemanyag értékesítését és vizsgálatot indított - jelentette a Telex.
Egy autós járműve leállt, miután az M7-es autópálya Balatonkeresztúr közelében található Shell benzinkútjánál tankolt a múlt héten. A szervizben kiderült, hogy a tankban nagyrészt víz volt, ami károsíthatta a motort.
A Totalcar információi szerint szerda este legalább két másik autó is hasonló problémával szembesült, miután ugyanannál a töltőállomásnál tankoltak.
A Shell a Telex megkeresésére közölte, hogy a problémát pénteken észlelték, és azonnal leállították az FS95 üzemanyag értékesítését az érintett töltőállomáson. Megkezdték az eset kivizsgálását, és ígéretük szerint minden vásárlói panaszt egyedileg kezelnek. A vállalat azt is jelezte, hogy a vizsgálat eredményétől függően kompenzálni fogják az érintett vásárlókat. A töltőállomáson jelenleg kedvezményes áron kínálják a prémium üzemanyagot.
A Toyota továbbra is a világ legkelendőbb autómárkája, 2025 első félévében 4,7 millió darabot értékesítettek belőle.
Szombattól a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is csökkenni fog.
Az M4-es autópálya Kisújszállás és Törökszentmiklós közötti szakasza karácsony előtt készül el, a folytatás Karcag és Püspökladány felé már épül.
Sokan bizonytalanok abban, hogy valóban jó választás-e számukra egy ilyen jármű, és hosszú távon tényleg megéri-e a beruházás.
A korábbi listavezető BMW i-Sorozat a második helyre szorult vissza.
Hivatalos, mostantól ez Magyarország legolcsóbb új autója: ledobta a bombát a gyártó, indulhat az offenzíva?
A Volkswagen Magyarország bejelentette, hogy 2025. december 9-től a Volkswagen Polo 5 980 000 forintos indulóárral elérhető.
A kezdeményezés hatékonynak bizonyul, a járművezetők azonnal lassítanak a kamerák észlelését követően.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) hétfőn közölte, hogy maradna a kétéves vizsgáztatási ciklus a tíz évnél idősebb autóknál is.
Törvény nem tiltja, de bolond, aki így vezet télen: belső vérzés, tartós egészségkárosodás lehet a vége
A vastag télikabát viselése autózás közben komoly biztonsági kockázatot jelenthet, különösen a gyermekek számára.
Tényleg bukhatja a jogosítványát rengeteg magyar? Komoly problémára derült fény, sokak okmánya lehet érintett
Több ezer esetben sérülhettek az összeférhetetlenségi szabályok a jogosítványszerzéshez szükséges gyakorlati vizsgákon.
Egyre több csalási kísérletet lepleznek le a KRESZ-vizsgákon: rejtett kameráktól a fizetett dublőrökig sokféle trükkel próbálnak átjutni a vizsgázók.
Szombattól bruttó 2-2 forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára.
Az elővásárlás keretében decemberben megvett e-matricák érvényessége 2026. január 1-én kezdődik.
2025. december 5–14. között 20 Ft/liter egyedi kedvezményt kapnak a 95-ös és PRO100-as benzin árából, minimum 10 liter tankolása esetén.
A kormány a teherautókat az autópályákra terelné, de a hazai fuvarozók szerint ez kerülőutakat, pluszköltséget és inflációt hoz.
A BYD pátyi elektronikai üzeme jelentős visszaesést mutatott 2023-ban: árbevétele több mint harmadával csökkent.
Halálos balesetek Európában: kiderült, hol a legnagyobb a közlekedési kockázat – és Magyarország sajnos az EU-átlag alatt teljesít. Nézd meg a térképet!
A CATL debreceni akkumulátorcella-gyára a befejezés utolsó fázisában van, és 2026 elején kezdi meg a termelést.
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.