Brutál drágulás a magyar üzletekben: lassan luxusnak számít a tej, sajt, túró

A boltokba betérve igen karcos árakkal találkozhatunk. Az élelmiszer-drágulás ugyanis a tejtermékeket sem kerülte el, olyannyira nem, hogy lassan, de biztosan, fokozatosan emelkednek az árak. Az elmúlt időkben pedig ezt az ágazatot sem kerülték el a gondok, arra is volt példa, hogy forrongtak a termelők – akikből egyébként meglepően kevés van: jelenleg 4 ezer élelmiszeripari cég működik Magyarországon, ebből mindössze 100 tejtermékgyártó. A 2,8%-os tehéntej árát ugyan megfogja még az árstop, de a többit nem – és ez meg is látszik.

Már tavaly év végén is tudni lehetett, hogy a tejiparban folytatódni fog idén is a drágulás – a folyamatos és két számjegyű ipari energiaár és egyéb költségnövekedés (pl. szennyvíz, elektromos áram, víz, fuvardíj, alkatrész, tisztítószerek, vegyszerek, műtrágya, gyógyszer, munkaruházat stb.) miatt. A helyzet olyan súlyos lett, hogy egyre többen döntenek/döntöttek arról, hogy tehenészetüket és az állatállományukat csökkentik vagy felszámolják, amely rövid- és közép távon előrevetíti az állatállomány és a tejtermelés csökkenését – írta az Agrárszektor.hu.

Eközben bár a 2,8 százalékos UHT tej árát megfogja még az árstop, a többi termékét nem. A portál kiemeli, hogy egyes termékek lassan luxuscikké válnak, például a sajt is. Egy kilogramm zsíros, félkemény trappista sajtért 3100 forintot kell fizetni, a 700 grammos kiszerelés 2700 forintban kerül (3857 forint/kg), míg a 185 grammos csomag 690 forintba (3730 forint/kg). A 250 grammos rögös túróért márkától függően 430, 500 vagy 510 forintot kérnek el. A tejföl ára is igen változó, márkától és kiszereléstől függően 129 forinttól egészen 1200 forintig találhatunk termékeket. A tejeknél ugyanez a helyzet, félzsíros, zsírszegény, teljes és bio tejet is vehetünk, melyeknek az ára literre nézve 210 és 540 forint között alakul. A húskészítmények áránál 25 százalékos emelkedés sem kizárt a közeljövőben.