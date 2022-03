Az azonnali kedvezmények hozzák lázba a magyar vásárlókat

A magyar vásárlókra jellemző, hogy árérzékenyek, és szeretik azt érezni a vásárlásaik után, hogy jól jártak. Ezzel a cégek is tisztában vannak, ezért különféle hűségprogramokkal, pontgyűjtő akciókkal várják a vevőket. Mégis mit nyernek a vásárlók és mit a cégek a különböző hűség-és törzsvásárlói programokkal?

A magyar lakosság 80%-a tagja valamelyik hűség- vagy kedvezményprogramnak – derül ki a DIMSZ Adatvezérelt Marketing Szövetség reprezentatív felméréséből. A szövetség elnöke idén februárban úgy fogalmazott, a magyar vásárlók átlagosan 3 programban vesznek részt egyidejűleg, és hogy a járvány sújtotta időszak sem változtatta meg a különböző hűség – és kedvezményprogramok iránti érdeklődést, sőt, nagyjából minden ötödik vásárló még jobban odafigyelt a kedvezmények kihasználására.

Berényi Konrád marketingszakértő korábban azt mondta a Pénzcentrumnak a különböző hűségprogramokkal kapcsolatban, hogy ez egy win-win szituáció, hűségesebbé teheti a vevőket, hiszen ha már van például hűségkártya, sokan szívesebben térnek vissza az azt kibocsátó üzletbe. Másrészt bizonyos szinten terelni is tudják a vevőket a cégek: a kártyatulajdonosok egyes termékeket például olcsóbban vásárolhatnak meg, vagy egyes termékek vásárlása esetén több pontot írnak jóvá számukra.

Az XXXLutz bútorlánc a Pénzcentrum megkeresésére közölte, a nyitás óta egyre nő a Premium Card törzsvásárlói kártya iránti igény. Ebben nagy szerepe van annak is, hogy maga az igénylési folyamat gyors és könnyű, online pillanatok alatt elintézhető, csak le kell tölteni magát az alkalmazást a telefonra. Vagyis az biztosan ott van minden vásárlás alkalmával, így gyakrabban és szívesebben is használják a vevők, mint régen a különböző fizikai kártyákat. Hűségükért cserébe a vásárlók vásárlásaik után éves prémium vásárlási utalványt kapnak minden februárban, valamint exkluzív újdonságokat, limitált termékeket és vonzó kedvezményeket kínálnak a klubtagoknak minden hónapban, és a kártyahasználók születésnapjukon meglepetés ajándékban is részesülnek.

Több tízezer forintos kedvezményt kaphatnak bizonyos termékek árából a törzsvásárlóink minden hónapban, ez nagyon sokat jelent, és nagyon értékelik is a vevők

– írták megkeresésünkre. Kiemelték, a vevők leginkább az azonnali előnyök miatt élnek a lehetőséggel, sokan akár az áruházban, realizálva a klubtagoknak járó kedvezményeket töltik le és regisztrálnak az alkalmazásba, és már a kasszánál tapasztalják, hogy anyagilag jobban jártak, mint aki nem élt a lehetőséggel.

Ezt alátámasztja a már említett, idén publikált reprezentatív kutatás is: az egyes kedvezmények, kedvezménytípusok megítélésénél a forintosítható megoldások szerepeltek a legjobban. Vagyis a vevők azokat a lehetőségeket keresik, amelyek esetén azonnal érezhetik, hogy anyagilag jól jártak a hűség- és kedvezményprogramnak köszönhetően.

Címlapkép: XXXLutz