Ezeknek az elektronikus termékeknek közel fele veszélyes: töltők, légfrissítők, robotporszívók a listán

A rossz minőségű villamossági cikkek túlmelegedhetnek, lángra kaphatnak. Az áramütést kockáztatja, aki gyenge szigetelésűt, elégtelen csatlakozókkal szereltet vesz a kezébe. A többféle veszélyforrás miatt a fogyasztóvédelem minden évben, így idén is fokozottan figyel a hálózatról működő és tölthető termékekre. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium akkreditált laboratóriuma tavaly kevesebb, mint felüket találta biztonságos használatra alkalmasnak.

A labor 2021-ben összesen 665 villamossági terméket vizsgált meg, egyebek mellett díszvilágítási füzéreket, elektromos rollereket, légnedvesítő készülékeket. Kiemelten ellenőrizték a többi között az akkumulátortöltőket, a robotporszívókat és -fűnyírókat, a főzőlapokat is. 328 árucikk nem felelt meg a termékbiztonsági követelményeknek. Egy hajszállal tehát még annál is rosszabb a helyzet, mintha „csak” minden második bizonyult volna veszélyesnek. A legtöbb probléma a fényfüzérekkel volt, négyből három megbukott az ellenőrzésen. Az egyéb kategóriákba be nem sorolható villamossági termékek – pl. merülőszivattyúk és kempinglámpák – több mint kétharmada nem felelt meg. A laboratóriumi vizsgálatok eredményei alapján közel 48 ezer terméket már a vámhatáron feltartóztattak. Így több mint 35 ezer égősor és mintegy 11 ezer vezetékhosszabbító készlet behozatalát is sikerült megakadályozni.

A selejt okozta bosszúságoktól elsőként a vásárlás helyének körültekintő megválasztásával kímélhetjük meg magunkat. A mintavételezést végző szakemberek jellemzően filléres vegyeskereskedésekben, piaci vagy alkalmi árusítóhelyeken akadnak veszélyes termékekre. Számos árulkodó jel segít felismerni és elkerülni az otthonunk épségét és családtagjaink egészségét kockára tevő bóvlit. Egyetlen fillért se költsünk olyan árura, amelynek csomagolásán nem találjuk meg a gyártó és az importáló nevét, címét, a márkát vagy azonosító jelet, a típus- vagy modellszámot, a műszaki adatokat, a megfelelőséget igazoló uniós CE jelölést.

Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár elmondta: „A magyar fogyasztóvédelem állandó jelenléttel védi a magyar családok biztonságát. A szakhatóság tavaly 162 jelzést küldött az uniós termékriasztási rendszerbe, ezek több mint felével villamossági termékek hiányosságaira hívtuk fel a társszervezetek figyelmét. Már javában zajlanak a 2022-es ellenőrzések is, idén egyebek mellett a hajszárítók, vízforralók, párologtatók, kenyérpirítók és hosszabbítók közül szűrjük ki a veszedelmeseket. Az elsődleges cél, hogy a kockázatos portékákat eltüntessük a boltokból, webáruházakból, a vásárlók kizárólag biztonságos termékek közül válogathassanak.”