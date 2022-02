Csalók élnek vissza az Aldi, Lidl, Spar, Tesco nevével: nehogy bedőlj, simán kifosztanak

A Lidl, a Spar és a Tesco után most az Aldit célozták meg a kiberbűnözők, a kiskereskedelmi láncok óvatosságra intenek minden vásárlót.

A napokban ismét csalók éltek vissza az ALDI nevével, akik adatszerzési célokból, hamis módon pénzjutalmat kínálnak a gyanútlan felhasználóknak. A kiskereskedelmi lánc Facebook-oldalán tájékoztatta vásárlóit arról, hogy az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. nem hirdet olyan nyereményjátékot, amelynek keretében pénzjutalmat lehet nyerni.

Az értesítésekre adott válaszok következtében felmerült esetleges károkért a társaság nem vállal felelősséget. Az Aldi által hirdetett, vagy szervezett nyereményjátékokat minden esetben a boltlánc weboldalán érhetőek el. Az utóbbi hetekben a többek között a Spar, a Lidl és a Tesco nevében is hamis nyereményjátékot hirdettek a csalók. A sorozatos támadások miatt a Tesco és a Lidl is készített egy "iránytűt", amelyből kiderül, hogyan lehet kikerülni a csalókat. A Tesco felhívta vásárlói figyelmét, hogy soha nem kérik a vásárlók bankkártya-adatait a közösségi média felületeken keresztül, különösen nem adománygyűjtés vagy promóciós aktivitás céljából. Valamint, ha sms-ben vagy telefonon kér valaki személyes adatokat úgy, hogy korábban nem vettek részt egyetlen tescós nyereményjátékban sem, akkor az valószínűleg átverésről van szó. A Lidl pedig azt javasolja vásárlóinak, hogy a Facebook-bejegyzéseknél mindig keresni kell a kék pipát, mivel ez jelzi azt, hogy a Facebook és az Instagram által hitelesített, ellenőrzött profilról van szó.Ha gyanús az oldal, ellenőrizni kell a nevét!

A boltlánc azt kéri, ha valaki gyanús oldallal vagy átveréssel találkozik, akkor jelentse azt a Facebook vagy az Instagram felé, ezzel megakadályozhatja, hogy másokat is becsapjanak a csalók.Ha egy oldaltól olyan személyes megkeresést kap valaki, amire nem számított, semmiképp ne válaszoljon, reagáljon rá, amíg nem ellenőrizte a forrás hitelességét. Az adathalászok elleni védekezéshez hasznos kisokost állított össze a Nemzeti Kibervédelmi Intézet is, ezt is tanácsos átböngészni.