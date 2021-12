Ezek most a legkelendőbb cuccok a Vaterán: karácsonyra rendelik be őket a magyarok

A karácsonyi szezon alatt a Vaterán a legmagasabb áron leütött játék idén egy pedálos Moszkvics volt, de bontatlan társasjátékért és egy high-tech sakkgépért is százezer forintos, vagy a feletti összeget fizettek ki vásárlók. A különlegességek mellett a játékautók és a LEGO-szettek népszerűek az online piactéren, de sokan rendelnek karácsonyfadíszeket és fényfüzéreket is.

A pedálos Moszkvics a karácsonyi időszak egyik állandó népszerű darabja a Vaterán, a tavalyi toplistán is megtalálható volt, idén egy ilyen gyermekjármű volt advent utolsó hétvégéjét megelőző hetek legdrágábban gazdára talált terméke. A legmagasabb áron elkelt termékek között megtalálható társasjáték és egy különleges, modern sakkautomata, amely még a bábukat is képes mozgatni, illetve az üzleti befektetések alapjaira oktató Cashflow 101 társasjáték makulátlan állapotú példányai. A tízes toplista további hat helyét különböző különleges, így alapból elég borsos Lego-készletek foglalják el - ezeket a termékeket a piactéren a bolti ajánlott árnál olcsóbban is meg lehet csípni.

A karácsonyi szezonban a legdrágábban megvett termékek a Vaterán:

1. Pedálos Moszkvics 140 000 forint

2. Cashflow 101 társasjáték 202-es kiegészítővel 105 500 forint

3. SquareOff Grand Kingdom Set sakkautomata 100 000 forint

4. Lego Creator 10257 Carousel Nagy Körhinta 99 900 forint

5. Lego IDEAS 21330 Reszkessetek, betörők! 98 880 forint

6. Lego 21322 Ideas Barracuda-öböl kalózai 93 990 forint

7. Cashflow 101 társasjáték 202-es kiegészítővel 91 000 forint

8. Lego 6097 Az éjjeli lovag várkastélya 80 000 forint

9. Lego Technic 42098 Autószállító kamion + sportkocsi 79 900 forint

10. Lego Ideas - 21302 - Agymenők 72 000 forint

A játékok kategóriáján belül idén karácsonykor egyértelműen a Lego-termékek generálják a legnagyobb forgalmat - leginkább a fenti toplistán is látható, prémium árazású szettek népszerűsége nyomán. A legók forgalmának nagyjából háromnegyedét generálták a játékautók, amelyekben a matchboxtól a profi kivitelezésű modellekig olcsó, de akár több tízezer forintos termékek is megtalálhatók. A játékautóknál egy kicsivel kevesebb, de hasonló forgalma volt az akciófiguráktól a Barbie babáig mindenféle játékfigurát felvonultató kategóriának, míg társasjátékra a magyar vaterázók nagyjából harmad-negyedannyit költöttek, mint Legóra.

A karácsonyi díszeket és fényfüzérek a legkelendőbb dekorációs termékek

A karácsonyi dekorációs termékek közül a legtöbben karácsonyfadíszt vásároltak a Vaterán, valamivel kevesebben pedig fényfüzért, viszont ez utóbbi kategória a díszekénél többször nagyobb forgalmat generált. Az oldalon több tucat eladó is kínál hagyományos izzóval működő retró, hetvenes-nyolcvanas évekbeli karácsonyfa-izzósorokat - illetve többen árulnak működőképes régi pótizzókat is a megmaradt készleteikből - de a kínálat zömét már a könnyebben használható, kevesebbet fogyasztó, ledes típusok adják. Egy tipikus vásárló 3-7 ezer forint körüli összeget költött karácsonyi világításra.