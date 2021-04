Nagy bejelentést tett az IKEA: örülhetnek most a szegediek

Győr, Veszprém és Hajdúdorog után már Szegeden is kézhez vehetik az interneten megrendelt termékeiket az IKEA vásárlói, miután a vállalat újabb átvételi pontot nyit a Csongrád megyei településen. Az érdeklődők április 14-től tudják erre az átvételi pontra kérni rendelésük kézbesítését, az első termékek pedig április 20-tól lesznek átvehetők. Az vállalat célja, hogy termékeik az ország déli régiójában is minél több ember számára elérhetőek legyenek, ezzel folytatva az év elején bejelentett, átvételi pont bővítést.

Újabb hazai Átvételi Pontját nyitja meg az IKEA, ezúttal Szegeden. A vásárlók internetes vásárlás esetén kérhetik rendeléseik kiszállítását a szegedi Átvételi Pontra, ahol április 20-tól már át is vehetik azokat. „Az IKEA továbbra is elkötelezett azon célja mellett, hogy még megközelíthetőbbé és elérhetőbbé váljon az emberek többsége számára. Már januárban bejelentettük, hogy ebben az évben további átvételi pontokat szeretnénk nyitni, és ezúttal örömmel jelentjük be a szegedi Átvételi Pontunk megnyitását. Ezzel a Dél-magyarországi vásárlók számára is elérhetőbbé válnak az IKEA termékei” – mondta el Lubomír Zákopčan, a soroksári IKEA áruházvezetője.

Azoknak, akik a termékeket az áruház weboldalán rendelik meg és a „Kattints és Vedd át” szolgáltatást választják, ezentúl lehetőségük lesz a megrendelésüket közvetlenül Szegeden is átvenni. Az Átvételi Pont keddtől péntekig, 11:00 és 18:00 óra között, illetve szombaton 08:00 és 13:00 óra között lesz nyitva. A többi átvételi ponthoz hasonlóan, a szegedit is a soroksári áruház látja el.

A szegedi Átvételi Pont (Cím: 6728 Szeged, Kereskedő köz 4.) a dél-magyarországi régió vásárlói számára könnyíti meg a rendelések átvételét, Kiskunhalastól valamivel több mint 60 kilométert, Makóból kb. 34, míg Hódmezővásárhelytől körülbelül 26 kilométert kell utazni az átvételhez. Így a vásárlóknak a jövőben nem kell elutazniuk a budapesti vagy budaörsi áruházakig, amivel megspórolhatnak több mint 2 órányi utazást.

A házhoz szállítás kényelmes és megfizethető alternatíváját nyújtó szolgáltatás ára a megrendelt csomagok összsúlya szerint alakul, és mindhárom átvevőpont esetében azonos. A szolgáltatás díja az alábbiak szerint alakul az átvételi ponra:

15 kg-ig 1 490 Ft

15-30 kg között 2 490 Ft

30-90 kg között 3 990 Ft

90-200 kg között 5 990 Ft

200 kg felett 9 990 Ft

A győri, veszprémi és hajdúdorogi Átvételi Pontok a tavalyi évben nyitottak meg, azóta is népszerűek a magyarországi vásárlók körében. A jelenlegi pénzügyi évben (2020. szeptember 1-től) már több mint 10 000 rendelés teljesült, átlag 61 500 Ft értékben. A rendelések tömege átlagosan 61 kg volt. Az Átvételi Pontok üzemeltetését a Gebrüder Weiss Szállítmányozási és Logisztikai Kft. végzi.

Nagyon örülünk, hogy egy újabb átvételi ponttal bővül az IKEA hálózata, ezzel egy még erősebb alapra helyezve együttműködésünket. A szegedi Átvételi Pont üzemeltetésével, a nyugat-magyarországi és keleti városok után, immár az ország déli felében élő vásárlókat is segíteni tudjuk rendeléseik lebonyolításában. Bízunk benne, hogy ez az újabb átvételi pont igazán hasznosnak bizonyul a déli régióban élő vásárlók számára, valamint minőségi szolgáltatásunkkal a vásárlói igényeket itt is ki tudjuk szolgálni

– jegyezte meg Csiszár Zsolt, a Gebrüder Weiss Kft. Értékesítési és Marketing Részlegvezetője.