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Kvíz

Kvíz: Ünnepeljük a magyar drámát! Te mennyire ismered a legfontosabb műveket és szerzőiket?

Pénzcentrum
2026. szeptember 21. 18:02

1883. szeptember 21-én tartották Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeményének ősbemutatóját, ezért a magyar dráma napját is szeptember 21-én ünnepeljük 1984 óta. A magyarországi és határon kívüli magyar drámairodalom ünnepén a színházak a magyar drámát népszerűsítik: programokat, rendezvényeket, előadásokat szerveznek és átadják a Szép Ernő-jutalmat, valamint a Színházi Dramaturgok Céhe által alapított Az évad legjobb magyar drámája díjat. A mai kvíz ebből az alkalomból a híres magyar drámaírókkal és műveikkel foglalkozik az úttörőktől egészen a kortársakig.   

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Kvíz: Ünnepeljük a magyar drámát! Te mennyire ismered a legfontosabb műveket és szerzőiket?

1/10 kérdés
Madách Imre legismertebb műve Az ember tragédiája című drámai költemény.Milyen más művei vannak még?
van még két kevésbé ismert regénye is
verseket, novellákat és több színpadi művet is írt
csak néhány befejezetlen színművéről tudunk
újságcikkeket és színikritikákat írt
2/10 kérdés
Ki a Bánk bán szerzője?
Bessenyei György
Vörösmarty Mihály
Katona József
Csokonai Vitéz Mihány
3/10 kérdés
Mi Petőfi Sándor egyetlen teljes szöveggel fennmaradt színpadi művének a címe?
Liliomfi
Tigris és hiéna
Buborékok
A falu rossza
4/10 kérdés
Ki írta a Csongor és Tünde című drámai költeményt?
Gárdonyi Géza
Vörösmarty Mihály
Jókai Mór
Kisfaludy Károly
5/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik nem Molnár Ferenc műve?
Liliom
Amerikai komédia
A testőr
Játék a kastélyban
6/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik Örkény István egyik színműve?
Kiálts, város!
Boldogtalanok
Csirkefej
Tóték
7/10 kérdés
Ki írta Az özvegy Karnyóné s két szeleburdiak című színdarabot?
Balassi Bálint
Kazinczy Ferenc
Csokonai Vitéz Mihály
Fazekas Mihály
8/10 kérdés
Ki írta az Adáshiba című színművet a Vígszínház felkérésre?
Németh László
Szakonyi Károly
Molnár Ferenc
Páskándi Géza
9/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik egy Pintér Béla-mű?
Köztársaság
Mesés férfiak szárnyakkal
Az Őrült, az Orvos, a Tanítványok és az Ördög
A padlás
10/10 kérdés
Ki írta A Kertész utcai Shaxpeare-mosó című darabot?
Saiid (Süveg Márk)
Pion István
Závada Péter
Simon Márton
Címlapkép: Getty Images
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