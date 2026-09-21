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1883. szeptember 21-én tartották Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeményének ősbemutatóját, ezért a magyar dráma napját is szeptember 21-én ünnepeljük 1984 óta. A magyarországi és határon kívüli magyar drámairodalom ünnepén a színházak a magyar drámát népszerűsítik: programokat, rendezvényeket, előadásokat szerveznek és átadják a Szép Ernő-jutalmat, valamint a Színházi Dramaturgok Céhe által alapított Az évad legjobb magyar drámája díjat. A mai kvíz ebből az alkalomból a híres magyar drámaírókkal és műveikkel foglalkozik az úttörőktől egészen a kortársakig.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Ünnepeljük a magyar drámát! Te mennyire ismered a legfontosabb műveket és szerzőiket? 1/10 kérdés Madách Imre legismertebb műve Az ember tragédiája című drámai költemény.Milyen más művei vannak még? van még két kevésbé ismert regénye is verseket, novellákat és több színpadi művet is írt csak néhány befejezetlen színművéről tudunk újságcikkeket és színikritikákat írt Következő kérdés 2/10 kérdés Ki a Bánk bán szerzője? Bessenyei György Vörösmarty Mihály Katona József Csokonai Vitéz Mihány Következő kérdés 3/10 kérdés Mi Petőfi Sándor egyetlen teljes szöveggel fennmaradt színpadi művének a címe? Liliomfi Tigris és hiéna Buborékok A falu rossza Következő kérdés 4/10 kérdés Ki írta a Csongor és Tünde című drámai költeményt? Gárdonyi Géza Vörösmarty Mihály Jókai Mór Kisfaludy Károly Következő kérdés 5/10 kérdés Az alábbiak közül melyik nem Molnár Ferenc műve? Liliom Amerikai komédia A testőr Játék a kastélyban Következő kérdés 6/10 kérdés Az alábbiak közül melyik Örkény István egyik színműve? Kiálts, város! Boldogtalanok Csirkefej Tóték Következő kérdés 7/10 kérdés Ki írta Az özvegy Karnyóné s két szeleburdiak című színdarabot? Balassi Bálint Kazinczy Ferenc Csokonai Vitéz Mihály Fazekas Mihály Következő kérdés 8/10 kérdés Ki írta az Adáshiba című színművet a Vígszínház felkérésre? Németh László Szakonyi Károly Molnár Ferenc Páskándi Géza Következő kérdés 9/10 kérdés Az alábbiak közül melyik egy Pintér Béla-mű? Köztársaság Mesés férfiak szárnyakkal Az Őrült, az Orvos, a Tanítványok és az Ördög A padlás Következő kérdés 10/10 kérdés Ki írta A Kertész utcai Shaxpeare-mosó című darabot? Saiid (Süveg Márk) Pion István Závada Péter Simon Márton Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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