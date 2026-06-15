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Rendőrségi egységek reagálnak a vészhelyzet helyszínére.
Vállalkozás

Elképesztő fogás a határon: méregdrága, lopott luxusautót csempésztek volna Magyarországon keresztül

Pénzcentrum
2026. június 15. 14:28

A rendőrök a röszkei határátkelőhelyen lefoglaltak egy körülbelül 120 millió forint értékű Lamborghini Urust, amelyet a német hatóságok köröztek, és amellyel egy horvát állampolgár próbált meg kilépni az országból.

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A  rendőrség közleménye szerint egy luxemburgi rendszámú járművel június 12-én kíséreltek meg átlépni a határon.

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A határellenőrzés során a rendőrök megállapították, hogy az autó szerepel a nemzetközi körözési nyilvántartásban, és a német hatóságok hivatalosan is kérték annak lefoglalását.

A nagy értékű járművet a hatóságok azonnal lefoglalták, az ügyben pedig a Szegedi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya folytatja az eljárást a német társhatóságok bevonásával.
Címlapkép: Getty Images
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