Nő áll az ablak mellett a poggyásszal a repülőtéren
Utazás

Leáll a debreceni repülőtér: napokra megbénul a forgalom karbantartás miatt

Pénzcentrum/MTI
2026. május 4. 20:17

Ideiglenesen leáll a forgalom a debreceni repülőtéren pályakarbantartás miatt. A munkálatok hétfőn 13:45-kor kezdődtek, és péntek reggel 7 óráig tartanak. A reptér közlése szerint a felújítás célja a futópálya állapotának javítása és a hosszú távú biztonságos működés biztosítása. A leállás néhány menetrend szerinti járatot is érint.

Preventív pályakarbantartás kezdődött hétfőn a debreceni repülőtéren, ezért délután 13.45 órától péntek reggel 7 óráig szünetel a forgalom a légikikötőben, közölte honlapján a repülőtér.

Azt írták, a munkálatok célja a repülőtéri infrastruktúra hosszútávú, zavartalan működésének biztosítása és a futópálya állapotának folyamatos javítása.

A pályakarbantartás során a szakemberek alapos ellenőrzéseket és szükség alapján felújításokat végeznek, hogy a repülőtér mindig a legmagasabb szintű szolgáltatást nyújthassa.

Közleményükben kiemelik: a repülőtér tájékoztatta a légitársaságokat a karbantartásról, amelyet úgy ütemeztek, hogy az a lehető legkevesebb járatot érintse. A tervezett munkálatok négy menetrend szerinti járatot érintenek.

2024. júliusában a futópályán keletkezett sérülések javítása miatt állították le a forgalmat, tavaly egy négynapos leállás volt preventív pályakarbantartás miatt.
Címlapkép: Getty Images
