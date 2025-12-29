Oroszország kész jogilag kötelező érvényű írásos garanciát nyújtani arra vonatkozóan, hogy nem tervez támadást a NATO-tagállamok ellen.
Észre se vettük, de rengeteg ilyen üzlet tűnt el: a magyarok nagy része naponta járt ide vásárolni
Tovább csökkent a dohányboltok száma Magyarországon, jelenleg több mint 700 településen egyáltalán nem lehet dohánytermékeket vásárolni - figyelt fel rá cikkében a 24.hu.
Az elmúlt évek trendjét követve folyamatosan csökken a trafikok száma az országban. A dohány-kiskereskedelem 2013-as átalakítása óta most működik a legkevesebb dohánybolt Magyarországon.
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) december 15-ei adatai szerint jelenleg összesen 5619 dohánybolt üzemel az országban. Ebből 4977 koncessziós engedéllyel rendelkezik, míg 642 kijelölt trafikként működik.
A hazai szabályozás szerint dohányboltot kétféle módon lehet üzemeltetni: koncessziós engedéllyel, amelyet még 2013-ban nyertek el a vállalkozók, illetve külön feljogosítással. Ez utóbbi esetben a kijelölés indoklás nélkül, írásban bármikor visszavonható, és a kereskedőt felmondási idő nélkül is eltávolíthatják a boltból.
A jelenlegi helyzet azt jelenti, hogy a dohánytermékek elérhetősége országszerte jelentősen beszűkült, és a kínálat sosem volt még ilyen korlátozott.
A hazai dohányipari foglalkoztatáshoz kapcsolódóan nemrég számoltunk be róla, hogy újabb szigorítás készül az Európai Unióban, amely alapjaiban alakíthatja át a dohánypiacot: a friss szabályozás egy kalap alá venné a hagyományos cigarettát és az új típusú nikotintermékeket, például a hevített dohányokat és a nikotinpárnákat. A Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége is megszólalt cikkünkben.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
„Ez elhamarkodott, bizonyítékokkal alá nem támasztott döntés lenne, amely a magyar trafikrendszert és tízezrek megélhetését sodorhatja veszélybe.” – mondták el akkor a Pénzcentrum kérdésére.
Címlapfotó: Róka László, MTI/MTVA
A legkisebb összegeket a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbogdányra és Nyírgelsére, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 5 ezer fős Alsózsolcára szabták ki.
A legnagyobb egyedi bírságot a GVH a Volvo Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-re szabta ki, az ügy a köznyelvben „kukásautó-kartellként” vált ismertté.
Lehull a lepel a titokzatos strómanokról: így játsszák át az állami vagyont hajléktalanoknak, titokzatos külföldi csalóknak
Évente több milliárd forint a tét – mondták el a Pénzcentrumnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szakértői.
Több százmilliós károkat okoztak a MÁV-nak, sok vonat késett is emiatt: megnevezte a társaság a felelősöket, súlyos bírságot kapnak
2025-ben graffitikkel, illegális falfirkákkal 2500 négyzetméternyi felületen csúfították el a MÁV-csoport kezelésében lévő épületeket, járműveket.
Döbbenet: így verik át az ügyeskedő cégek kamu akciókkal a magyar vásárlókat - erre már a GVH is felfigyelt
Az egyes promóciókban akciósnak hirdetett termékek száma nagyarányú volt a nem akciós termékekéhez képest, az akciós időszak pedig hosszabb az akció nélküli időszaknál.
Jövőre még több céget érint a havi helyett a ritkább - negyedéves - társasági adóelőlegfizetés.
A Ben & Jerry's új vállalatirányítási szabályokat vezetett be, amelyek kilencéves időkorlátot szabnak az igazgatótanácsi tagságra.
A makrogazdasági tényezőket összegző makro részindex -11 ponton áll egy felmérés szerint.
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
Egy hazai kisvállalkozó keserű Facebook-posztban írta le, hogyan szorítja sarokba a globális import és a hazai piaci viszonyok.
A DPD Hungary tájékoztatása szerint az év végi, kiugróan magas csomagforgalom miatt kézbesítési nehézségek jelentkeztek Budapesten és környékén.
Itt a nagy év végi pezsgőkörkép: ezek a legjobbak 2025-ben, nagy csatában a Törley és a Moet&Chandon
A Szupermenta terméktesztjén ezúttal száraz rozé pezsgőket vizsgáltak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei.
A munkavállalók pihenése érdekében szenteste napján csak két egység, december 25-én pedig csak a debreceni egységek lesznek nyitva.
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
A Szépművészeti Múzeum rejtélyes biznisze: így megy a forprofit mentalitás egy nonprofit szervezetben
A közönség nagyjából 60%-a magyar. A külföldiek közül egyre többen jönnek tudatosan, egy-egy kiállítást megnézni. De van egy alig ismert biznisze is a múzeumnak...
Világszerte a mesterséges intelligenciától (MI) várják az üzleti világot sújtó nehézségek megoldását a pénzügyi és adózási vezetők
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
Vizsgálódik a GVH: súlyos kihágásokat találtak, ebből még komoly bírságolási hullám lehet az év végén
A nemzeti versenyhatóság alapvetően nyitott a vállalkozásokkal való együttműködésre még olyan súlyos versenyjogi jogsértések tekintetében is, mint a közbeszerzési kartellek.
-
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.