Észre se vettük, de rengeteg ilyen üzlet tűnt el: a magyarok nagy része naponta járt ide vásárolni

Tovább csökkent a dohányboltok száma Magyarországon, jelenleg több mint 700 településen egyáltalán nem lehet dohánytermékeket vásárolni - figyelt fel rá cikkében a 24.hu.

Az elmúlt évek trendjét követve folyamatosan csökken a trafikok száma az országban. A dohány-kiskereskedelem 2013-as átalakítása óta most működik a legkevesebb dohánybolt Magyarországon.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) december 15-ei adatai szerint jelenleg összesen 5619 dohánybolt üzemel az országban. Ebből 4977 koncessziós engedéllyel rendelkezik, míg 642 kijelölt trafikként működik.

A hazai szabályozás szerint dohányboltot kétféle módon lehet üzemeltetni: koncessziós engedéllyel, amelyet még 2013-ban nyertek el a vállalkozók, illetve külön feljogosítással. Ez utóbbi esetben a kijelölés indoklás nélkül, írásban bármikor visszavonható, és a kereskedőt felmondási idő nélkül is eltávolíthatják a boltból.

A jelenlegi helyzet azt jelenti, hogy a dohánytermékek elérhetősége országszerte jelentősen beszűkült, és a kínálat sosem volt még ilyen korlátozott.

A hazai dohányipari foglalkoztatáshoz kapcsolódóan nemrég számoltunk be róla, hogy újabb szigorítás készül az Európai Unióban, amely alapjaiban alakíthatja át a dohánypiacot: a friss szabályozás egy kalap alá venné a hagyományos cigarettát és az új típusú nikotintermékeket, például a hevített dohányokat és a nikotinpárnákat. A Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége is megszólalt cikkünkben.

„Ez elhamarkodott, bizonyítékokkal alá nem támasztott döntés lenne, amely a magyar trafikrendszert és tízezrek megélhetését sodorhatja veszélybe.” – mondták el akkor a Pénzcentrum kérdésére.

Címlapfotó: Róka László, MTI/MTVA