Óriási pofont kaptak a dohányosok: hamarosan szabadtéren sem lehet rágyújtani

Nyilvános játszótereken, vidámparkokban, uszodákban, állatkertekben, illetve az éttermek, kávézók és bárok szabadtéri részein is bevezetnék a dohányzás tilalmát.

Az Európai Bizottság új javaslata a dohányzásra és az elektromos dohánytermékekre vonatkozó szabályozás szigorítását célozza, a szabadban lévő közösségi terekre is kiterjesztve a tiltást. A tervezet célja nemcsak a cigarettafüst, hanem az aeroszolok által kibocsátott egészségkárosító anyagok eltávolítása is, függetlenül attól, hogy az adott termék tartalmaz-e nikotint. A Bizottság azzal érvel, hogy egyes tagállamokban már vannak hasonló szabályok, de átfogóbb uniós szintű tiltásra van szükség, hogy megfelelő védelmet biztosítsanak a lakosság számára - írja a Portfolio.

Az iránymutatás szerint a nyilvános játszótereken, vidámparkokban, uszodákban, állatkertekben, illetve az éttermek, kávézók és bárok szabadtéri részein is bevezetnék a dohányzás tilalmát. Továbbá a tiltás érintené a tömegközlekedési csomópontokat és az egészségügyi intézményekhez kapcsolódó kültéri területeket is. Magyarországon számos helyen már most is érvényben vannak hasonló tilalmak, például a buszmegállókban és a játszótereken, ám a vendéglátóhelyek teraszai jelenleg még kivételek a szabályozás alól.

A Bizottság várhatóan 2025-re halasztja a dohánytermékek adóztatásáról szóló irányelv reformjának bevezetését, ami késést jelent az eredeti tervekhez képest. A civil szervezetek attól tartanak, hogy a dohányipari lobbi áll a késlekedés hátterében.