Elképesztő bónusz ütheti a ezeknek a dolgozóknak a markát: van, aki 25%-al többet kap, mint tavaly

A Wall Streeten ismét nőhetnek a bónuszok, miután az ügyletek száma és a piaci volatilitás új lendületet adott a kereskedőknek és befektetési bankároknak – derül ki a Johnson Associates elemzéséből. A legnagyobb, akár 25 százalékos jutalomemelésre a részvénykereskedők számíthatnak, miközben a mesterséges intelligencia térnyerése miatt a pénzügyi szektorban a következő években jelentős létszámcsökkentés várható.

A Wall Streeten a bónuszok várhatóan második éve emelkednek a kereskedők és befektetési bankárok körében, mivel az ügyletek száma és a piaci volatilitás jelentősen nőtt – derül ki a Johnson Associates pénzügyi kompenzációs tanácsadó cég jelentéséből.

A bónuszalap várhatóan a legmagasabb lesz 2021 óta, amikor a tranzakciók és a nyereségek rekordot döntöttek. A részvénykereskedelemmel és -értékesítéssel foglalkozó szakemberek kaphatják a legnagyobb, 15–25%-os bónusznövekedést, míg az M&A tanácsadással és részvénykibocsátással foglalkozó befektetési bankárok 10–15%-os emelésre számíthatnak.

„A piacok rekordértékeltségen vannak, és számos korábban befagyasztott ügylet most felszabadul” – mondta Alan Johnson, a Johnson Associates ügyvezető igazgatója.

A volatilitás fellendíti a kereskedést

Donald Trump amerikai elnök által idén bevezetett vámok növelték a piaci volatilitást, ami kedvezett a kereskedési részlegeknek. Ahogy az ügyleti aktivitás a második és harmadik negyedévben javult, a bankok fokozni kezdték a szenior befektetési bankárok toborzását.

A hedge fundokban, a magánhitelezésben, a biztosítási szektorban, valamint a lakossági és vállalati bankoknál dolgozó pénzügyi szakemberek juttatásai 5–10%-kal emelkedhetnek.

Johnson ugyanakkor figyelmeztetett: a fellendülés jövőre alábbhagyhat, ha a gazdaság lassul, illetve a hitel- és befektetési aktivitás romlik. A pénzügyi cégek a következő öt évben várhatóan akár 20%-kal is csökkenthetik a munkaerő-állományukat, elsősorban a mesterséges intelligencia térnyerése miatt. A létszámcsökkentés eleinte a pályakezdőket érinti, de idővel a középszintű operatív pozíciókra is kihat majd.

„Mindenki próbálja megérteni, hogyan befolyásolja ez a folyamat a pénzügyi karriereket” – mondta Johnson. Mivel kevesebb lesz a junior dolgozó, a kinevezési lehetőségek köre is szűkülni fog.

A fizetésemelések üteme idén várhatóan jelentősen lassul, átlagosan 3–3,5% közé. „A vállalatok a költségek leszorítására összpontosítanak, visszafogták a felvételt, és az MI miatt létszámleépítéseket is terveznek” – tette hozzá Johnson, megjegyezve, hogy ez megnehezíti a dolgozók számára a nagyobb fizetésemelés elérését.

A Johnson Associates előrejelzése szerint 2025-ben a legnagyobb bónusznövekedésre a részvényértékesítéssel és -kereskedéssel foglalkozó szakemberek számíthatnak, akiknek jutalma 15–25 százalékkal emelkedhet. A vállalatirányítás, a részvénykibocsátás és a tanácsadási területek 10–15 százalékos bónusznövekedésre számíthatnak, míg a vagyonkezelésben 8–10, az alapkezelésben pedig 7–12 százalékos emelés várható. A kötvénykereskedelem, a befektetési banki kötvénykibocsátás, valamint a magánhitelezés területén 5–15 százalék közötti növekedést valószínűsítenek.

A vállalati adminisztrációban dolgozók bónusza 5–8 százalékkal nőhet, a hedge fundoknál 2,5–10 százalékos, a biztosítási szektorban pedig 2,5–5 százalékos emelkedésre lehet számítani. A lakossági és vállalati banki, valamint a magántőkealapok területén a bónuszok várhatóan stagnálnak vagy legfeljebb 5 százalékkal emelkednek, míg az ingatlanszektorban nem várható változás.