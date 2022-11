Atyaég! Ennyiért gályáznak a takarítók 2022-ben a postákon, kórházakban

Ha arról van szó, melyek a leginkább rosszul fizetett állások, akkor valószínűleg sokaknak juthat eszébe a takarítói munkakör. Most a Pénzcentrum két takarítókat toborzó álláshirdetésre akadt az interneten, melyekben bérek is szerepelnek: a postához a minimálbérnek megfelelő nettó 133 ezer forintért keresnek takarítókat, míg budapesti egészségügyi intézményekbe csupán nettó 166 ezer forintot ígérnek ugyanennél a munkakörnél.

Takarítói kirakatbérek

Egyre több munkaadó igyekszik kirakatbérekkel toborozni, arról pedig már mi is írtunk korábban, hogy a kékgalléros munkák esetében nagyon gyakran szerepeltetnek konkrét fizetéseket, hogy ezzel minél több potenciális munkavállaló figyelmét fel tudják kelteni. Így akadtunk most az internetes keresésünk során két takarítói álláshirdetésre, melyekben szerepel a fizetés is.

Az első hirdetésben postatakarításra toboroznak embereket különböző budapesti helyszínekre. Itt lehetőség van rugalmas munkavégzésre: lehet takarítást vállalni napi 4, 6 és 8 órában. Az utóbbiért nettó 133 ezer forintos bért ajánlanak, ami ma bruttó 200 ezer forintnak felel meg, vagyis az idei minimálbérnek. Ha pedig megnézzük a 4 és 6 órás pozíciókért kínált fizetéseket, akkor ott ehhez képest nagy eltéréseket tapasztalhatunk a béreknél.

Míg a nettó legkisebb fizetés összege 133 ezer forint a napi 8 órás munkáért, addig például XIV. kerületi postán 4 órás állásban például ennek a felénél kevesebbet, nettó 50 ezer forintot fizetnek. Máshol viszont, például a X. kerületben a 16:00-21:00 közötti időszakban 5 óráért nettó 99 750 forintot ígérnek, ami egy órával hosszabb műszak mellett majdnem dupla akkora fizetést jelent. A XI. és a XIV. kerületben ajánlott reggeli műszakos négyórás fizetések is magasabbak a nettó 50 ezres bérnél: itt 85 ezer forintot ajánlanak részmunkaidőben. Fontos megjegyezni, hogy ugyanazon a hirdetésen belül óriási különbségeket látunk a részmunkaidős takarítói pozícióknál. A leírásban egyébként az ígért béreken kívül nem szerepel semmilyen más információ a jelentkezőktől elvárt feltételekkel kapcsolatban, csupán annyi, hogy telefonon lehet jelentkezni és visszahívást ígérnek mindenkinek.

Kórházi takarító

A másik álláshirdetésben budapesti egészségügyi intézményekbe keresnek takarító munkatársakat, amiből nem derül ki, hogy állami vagy magánrendelőkről, -kórházakról van-e szó, csak annyi, hogy több ezer fős nagyvállalat alkalmazná a jelentkezőket. Itt bruttó 250 ezer forintos bért ajánlanak, ami nettó 166 500 forintos bért jelent. Ez ugyan a 200 ezres minimálbér felett van, viszont a KSH szerinti 497 ezer forintos bruttó átlagbérnek éppen csak a fele.

Ráadásul a takarítás megterhelő fizikai munka, ami az egészségügyi intézetek esetében duplán igaz, hiszen ott kulcsfontosságú a megfelelő higiénia az esetleges fertőzésveszély csökkentésére.

Ebben a hirdetésben sem szerepelnek az iskolázottsággal vagy a korábbi tapasztalattal kapcsolatos feltételek, viszont felsorolnak különböző előnyöket. Ezek között szerepel például a családi adókedvezmény és a fizetett szabadság, melyek valójában nem a munkáltató nyújtotta kedvezmények, hanem mindkettő alanyi jogon jár az alkalmazotti munkaviszonyban dolgozóknak, és bármelyik munkaadónál igénybe tudják venni ezeket. Szintén szerepel még a felsorolásban a munkába járás támogatása is, azonban az már nem derül ki, hogy ennek mekkora az összege, illetve mire terjed ki.

A minimálbéremelés sem segített?

2022 sok munkaerőpiaci területen komoly bérnövekedésekkel indult, ezek közül a legfontosabb a minimálbér bruttó 200 ezer forintra emelése volt, ami nagy változást jelentett az olyan alacsonyan fizetett munkák esetében, mint például a takarítás. Ha megnézzük a tavalyi átlagbéreket a különböző takarítói munkakörökben, akkor nagyjából bruttó 170 ezer és 190 ezer között mozogtak a fizetések. Ha ehhez viszonyítunk, akkor a minimálbér bruttó 200 ezer forintra növelése átlagosan 5-15%-os emelést jelentett a takarítók esetében.

Ez viszont nem közelíti meg a 20%-ot meghaladó infláció mértékét, így elmondhatjuk, hogy a béremelés ellenére rosszabbul keresnek azok a takarítók, akiket minimálbérért, vagy a részmunkaidős munkavállalók esetében annál kevesebbért foglalkoztatnak.

Óriási eltérések

Összehasonlításképpen megnéztük, hogy az internetes állásportálokon milyen bérsávot kínálnak a hasonló takarító pozíciókban.

Ugyan itt is volt a bruttó 250 ezer forintnak megfelelő nettó 166 ezer forintos fizetés, de több helyen bruttó 350 ezer és 380 ezer közötti béreket ajánlanak (nettó 250 ezer forint).

Ezért cserébe pár éves munkatapasztalatot árnak csak el, az érettségi nem feltétel. Összességében elmondhatjuk, hogy nagy különbségeket látni a bérek terén ugyanannál a munkaköröknél, illetve az általunk elfogott hirdetéseknél azt láthattuk, hogy van, ahol 2022-ben részmunkaidőben nettó 50 ezer forintért keresnek takarítókat, máshol pedig alanyi jogon járó kedvezményeket sorolnak fel a munkáltató nyújtotta előnyként.

Könnyebb lenne tovább állni?

Az utóbbi időben nagyon komoly munkaerőhiányt tapasztalhattunk itthon: a szinte teljes foglalkoztatás mellett már alig vannak munkaerőpiaci tartalékok. Ez pedig ugyanúgy érvényes a fehér-, mint a kékgalléros munkák esetében, így akik takarítóként dolgoznak, adott esetben könnyen tudnak jóval jobban fizető állást szerezni. Például pénztárosként bruttó 400 ezer és 500 ezer közötti fizetéseket is ajánlanak a nagyobb diszkontláncok itthon, egy tegnap megjelent cikkünkben pedig arról írtunk, hogy a gyorséttermekben szintén bruttó 300 ezer forint feletti kezdő fizetésre lehet számítani a legalacsonabb pozícióban is. Ezeknél a munkaköröknél szintén nem feltétel a középfokú érettségi, vagy a hasonló területen szerzett tapasztalat. Mindez pedig megerősíti azt, amit Baja Sándor, a Randstad Hungary ügyvezető igazgatója mondott lapunknak, hogy a munkavállalóknak nem kell becsontosodnia a rosszul fizetett állásokba, ugyanis a munkaerőhiány miatt most meglepően könnyen válthatnak.