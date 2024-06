Nagyon bedurvult a magyar sörháború: a Dreher előzi a Heinekent, a Borsodi kegyetlen ütést kapott

A 2023-as üzleti év vegyes eredményeket hozott a legnagyobb magyar sörgyártók számára. Míg a Borsodi, Heineken, Dreher és Carlsberg nettó árbevétele egyaránt nőtt, az adózott eredmények már nem mutattak ilyen pozitív képet. A Borsodi és a Carlsberg veszteséges évet zártak, előbbi mínusz 3 milliárd, utóbbi mínusz 196 millió forinttal. Ezzel szemben a Dreher kiemelkedő évet zárt, adózott eredménye 5,8 milliárd forintra nőtt, ezen a téren is lenyomva a Heinekent.

Meglehetősen felemás képet mutat a legnagyobb magyar sörgyártók 2023-as üzleti éve. Miközben a nettó árbevételük mind a négy nagy gyártónak (Borsodi, Heineken, Dreher, Carlsberg) nőtt, az adózott eredményekről ezt már egyáltalán nem lehet elmondani. De kezdjük a legelején, ha a belföldi értékesítésekből származó nettó bevételeket vizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy mind a Borsodi, mind a Heineken mintegy 6 százalékkal képes volt ez növelni. Ehhez képest azonban sokkal nagyobb mértékű emelkedést realizált a Dreher és a Carlsberg.

Előbbi 19 (!), utóbbi 16 százalékos emelkedést produkált 2023-ban 2022-hez képest. Igaz, a Carlsberg ezt az emelkedést a többiekhez mértek szignifikánsak alacsonyabb bázisról érte el. Ez a gyakorlatban azt is jelentette, hogy 2023-ban, ami a belföldi értékesítést illeti a Dreher lenyomta a Heinekent, amivel felült a hazai sörpiac abszolút trónjára.

Ha viszont az export értékesítést is idevesszük, akkor a Heineken még mindig ott trónol a hazai sörgyártók élén, ugyanis a 2022-es 2,2 milliárdos exportbevételéből 2023-ra 11 milliárdot csinált, amivel így összességében már megverte a Drehert. A Heineken egyébként leginkább Csehországba és Németországba emelte az importját, értékesítésük előbbi országban 690 millióról 4 milliárdra, utóbbiban pedig 81 millió forintra 5,9 (!) milliárdra nőttek.

Ahogy az adatokból látjuk, a Dreher exportbevétele alig 250 millió forint volt, szemben a Heineken 11 milliárdjával, amivel egy lapon, de így is utcahosszal lemaradva csak a Borsodit lehetne említeni a maga alig több mint 2 milliárdos bevételével. Igaz, a Carlsberg is háromszorozni tudta az exportból származó bevételeit, ám ezt megint csak rendkívül alacsony bázisról tették. Az általános bevételnövekedéshez képest azonban az adózott eredmények már nem alakultak ennyire rózsásan mindenkinek, sőt.

Van baj a magyar sörgyáraknál

Kijelenthető ugyanis hogy a négy nagy, Magyarországon működős sörgyárból kettő veszteséges évet zárt 2023-ban. Ez a kettő veszteséges gyártó ráadásul már zsinórban második éve veszteséges. Legrosszabb a helyzet a Borsodinál, akik bár a 2022-es mínusz 5,4 milliárdjukhoz képest, mínusz 3 milliárddal zárták a 2023-as évüket, de még így is komolyan veszteségesek. Szintén második éve veszteséges a Carlsberg is, nekik a 2023-as adózott eredményük -196 millió forint lett, ami mintegy 60 millióval magasabb, mint a 2022-es veszteségük.

Ehhez képest a Dreher brutálisan jó évet zárt, és a 2022-es majd 3,1 milliárdos adózás utáni eredményét 5,8 milliárdra emelte 2023-ban, amivel messze a legeredményesebb magyar sörgyár lett. Pozitív évet zárt 2023-ban a Heineken is, igaz náluk azért csökkent az adózott eredmény. Míg 2022-ben az adózás utáni eredményük 5,1 milliárd forint volt, addig 2023-ban már „csak” 4,5 milliárd forint. A legfrissebb adatokat látva kijelenthető tehát, hogy ketté szakadt a hazai sörgyártás,

és miközben a Dreher szárnyal és a Heineken továbbra is magasan van, addig a Carlsberg némileg, a Borsodi viszont brutálisan veszteséges immáron két éve.

Mi történik a sörökkel?

Láthatjuk, hogy ez elmúlt évek nem voltak egyformák a legnagyobb gyártók számára. Ami viszont közös volt például bennük, és amit a Pénzcentrumon elemeztünk, az az hogy a 2023-as év elején szinte soha nem látott mértékben, egyik hónapról a másikra brutálisan megemelték áraikat. Ami azóta is, ha nem is ennyire drasztikusan, de folyamatosan emelkedett. Ha pedig némileg kitekintünk a világba, akkor azt is láthatjuk, hogy nem nézünk egyszerű évek elé.

A globális felmelegedés ugyanis óriási mértékben veszélyezteti a sörök legfontosabba alapanyagának, a komlónak is a termelését, ahogy korábban megírtuk, a sörök ízét, minőségét és még az árát is befolyásolhatja a globális felmelegedés. Egy friss tanulmány szerint ugyanis a forróbb, hosszabb és szárazabb nyarak tovább súlyosbíthatják a problémát, és értelemszerűen a sör drágulásához vezethetnek. A gyártóknak várhatóan más technológiákat kell bevezetniük és alkalmazniuk, ha továbbra is ebben képzelik el a jövőjüket. Ez pedig a vásárlók is meg fogják érezni, ha máshogy nem, az árakon keresztül.