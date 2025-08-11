Az olasz tulajdonos lopásgyanús vagyonmentését a kirúgott dolgozók akadályozták meg.
Dunaferr-dráma: senki sem akarja a romokat – van még remény a túlélésre?
A Dunaferr felszámolás alá került Dunai Hengermű Kft.-jére csak egyetlen pályázó érkezett, ám az ajánlat lényegesen elmaradt a meghirdetett minimálártól. A cég jövője továbbra is bizonytalan, miközben a városban egyre nő a pesszimizmus, írja a 24.hu.
A Dunaferr felszámolása után a dunaújvárosi acélmű romjaira, a Dunai Hengermű Kft.-re kiírt pályázaton csupán egyetlen jelentkező indult. A felszámoló által meghirdetett 35,77 millió eurós minimálárat azonban nem érte el a beérkezett ajánlat.
Nem hivatalos források szerint a cseh Dunaferr Steel Rolling, a.s. mindössze 10 millió euró körüli összeget ajánlott a cégért, ami jelentősen elmarad a várakozásoktól. Az eredetileg július 29-ig tartó pályázati határidőt többször meghosszabbították a kevés érdeklődés miatt, legutóbb augusztus 5-én járt le, majd a mai napon jelentették be a pályázat érvénytelenségét.
A Dunaferr történetét ismerők szerint nem meglepő a kialakult helyzet. A vasmű felszámolása után a termelőeszközöket két cégbe szervezték, amelyeket a Liberty Steel működtetett, de ezek is gyorsan fizetésképtelenné váltak. Most a termelőeszközöket újra átszervezték egy új vállalkozásba, a Dunai Hengermű Kft.-be, amelynek eladására most is kevés esélyt látnak a piaci szereplők.
A bizonytalanságot tovább fokozza, hogy a pályázók nem rendelkeznek pontos információval az üzem jövőbeni költségeiről, így az energiaellátásról vagy a szállítási feltételekről sem. Az egykori Dunaferr dolgozóit már elbocsátották, és az új tulajdonos szabadon dönthet az alkalmazottak számáról és összetételéről.
Dunaújvárosban egyre kevesen bíznak abban, hogy a Dunaferr egykori telephelyén rövid időn belül újra működő acélmű nyílhat, különösen, hogy a Duna Furnace Kft. maradványaira még nem írtak ki új pályázatot.
Címlapi kép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
