Sanghaj, Kína - 2024. október 20.:Amazon, Temu, Shein alkalmazás ikonja a képernyőn. Válogatott online vásárló cégek
Vállalkozás

Gyűlnek a sötét fellegek a Shein felett: ezt bizony nem lesz könnyű megugraniuk

Pénzcentrum
2025. augusztus 15. 08:43

Erős évről számolt be a tőzsdei bevezetésre készülve a Shein brit leányvállalata, bevétele több mint 30 százalékkal nőtt 2024-ben és adózás előtti nyeresége is növekedett, viszont több kockázati tényezőt azonosított a menedzsment- közölte a Cnbc.

A Shein brit részlege 2,05 milliárd font forgalmat generált 2024-ben, ami 32,3 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest - derül ki a pénteken közzétett pénzügyi jelentésből.

Az online fast-fashion kiskereskedő adózás előtti nyeresége is jelentősen nőtt, 38,25 millió fontra emelkedett a 2023-as 24,43 millió fontról. Viszont a kilátásokban bizonytalanságot jelentenek az esetleges ellátási lánc késedelmek, a valutaingadozásokból és szállítási díjakból eredő magasabb költségek, az IT-rendszerek leállásai, valamint a változó brit szabályozások, amelyek termékek módosítását vagy kivonását tehetik szükségessé - emelte ki a kockázatok között a cég.

A kínai alapítású, jelenleg szingapúri székhelyű vállalat arra is figyelmeztetett, hogy a magasabb infláció és megélhetési költségek miatt gyengülő fogyasztói bizalom negatívan befolyásolhatja az értékesítést.

A Shein idén nyújtotta be tőzsdei bevezetési kérelmét Hongkongban, miután korábban Londonban próbálkozott, de nem kapott szabályozói jóváhagyást. A hongkongi lépés célja a brit szabályozók nyomás alá helyezése és a régóta késlekedő tőzsdei bevezetési terveinek felgyorsítása.
Címlapkép: Getty Images
#cég #tőzsde #shein

08:57
08:57
08:43
08:28
07:45
