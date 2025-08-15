A Pénzcentrum 2025. augusztus 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Gyűlnek a sötét fellegek a Shein felett: ezt bizony nem lesz könnyű megugraniuk
Erős évről számolt be a tőzsdei bevezetésre készülve a Shein brit leányvállalata, bevétele több mint 30 százalékkal nőtt 2024-ben és adózás előtti nyeresége is növekedett, viszont több kockázati tényezőt azonosított a menedzsment- közölte a Cnbc.
A Shein brit részlege 2,05 milliárd font forgalmat generált 2024-ben, ami 32,3 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest - derül ki a pénteken közzétett pénzügyi jelentésből.
Az online fast-fashion kiskereskedő adózás előtti nyeresége is jelentősen nőtt, 38,25 millió fontra emelkedett a 2023-as 24,43 millió fontról. Viszont a kilátásokban bizonytalanságot jelentenek az esetleges ellátási lánc késedelmek, a valutaingadozásokból és szállítási díjakból eredő magasabb költségek, az IT-rendszerek leállásai, valamint a változó brit szabályozások, amelyek termékek módosítását vagy kivonását tehetik szükségessé - emelte ki a kockázatok között a cég.
A kínai alapítású, jelenleg szingapúri székhelyű vállalat arra is figyelmeztetett, hogy a magasabb infláció és megélhetési költségek miatt gyengülő fogyasztói bizalom negatívan befolyásolhatja az értékesítést.
A Shein idén nyújtotta be tőzsdei bevezetési kérelmét Hongkongban, miután korábban Londonban próbálkozott, de nem kapott szabályozói jóváhagyást. A hongkongi lépés célja a brit szabályozók nyomás alá helyezése és a régóta késlekedő tőzsdei bevezetési terveinek felgyorsítása.
Piaci információk szerint Győr-Moson-Sopron, Fejér és Nógrád megyékben vizsgálja a NAV a munkáltató kölcsönöket és házipénztárakat.
Egy kereskedőnél engedély nélküli előkészített hústermék előállítás miatt kellett intézkedni.
A kormány az elmúlt években több kezdeményezést indított a barnamezős területek fejlesztésére.
A geopolitikai és makrogazdasági kihívások ellenére a megkérdezett európai befektetők 44%-a továbbra is optimistán látja a piac irányát.
Áll a bál a BYD szegedi telephelyén: betelt a pohár a dolgozóknál, radikális lépésre szánták el magukat
Az AIM, a szegedi projekt fővállalkozója megerősítette, hogy munkaügyi egyeztetések zajlanak a tiltakozó csoporttal.
A Nitrogénművek, az ország egyik legnagyobb műtrágyagyára, az elmúlt években többször került nehéz helyzetbe
Egyetlen pályázó volt a Dunaferr romjaira, de az sem érte el a minimálárat – komoly kérdőjelek a cég jövőjében.
Botrányos gyárbezárás vidéken: az olasz tulaj még a végén is lopni akart, a kirúgott munkások állták útját
Az olasz tulajdonos lopásgyanús vagyonmentését a kirúgott dolgozók akadályozták meg.
A Primark nagy sikert aratott hazánkban, és most megszólaltak a terjeszkedési tervekről is.
A NAV által vezetett adószámla nem csupán egy nyilvántartás – kulcsszerepet játszik az adózók és az adóhatóság közötti elszámolás átláthatóságában. Hogyan? Ennek jártunk utána most.
Szívszorító posztban búcsúzik a legendás budai cukrászda: "Szamos Miklós belehalt ebbe a fájdalomba"
Szamos Miklós mindössze órákkal azután halt meg, hogy a legendás cukrászdát be kellett zárniuk.
Életének 79. évében elhunyt Szamos Miklós okleveles közgazda, cukrászmester, a Ruszwurm Cukrászda tulajdonosa.
Saját tőke nélkül is megy: rengeteg magyar szerez ingyenpénzt kezdő vállalkozás támogatáshoz, így csinálják
Jelentősen emelkedett az európai uniós pályázatok népszerűsége a magyar kkv-k körében.
A termékek minősége megfelelt az Európai Uniós előírásoknak, ugyanakkor azok nagy része jelöletlen volt.
A munkavállalók június 17-én csupán egy messenger-üzenetben értesültek az elbocsátásról.
Két rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára kiírt pályázati eljárásban is eredményt hirdetett a Médiatanács.
A digitalizációs stratégia és a megvalósítás tervezettsége terén a vállalatok mintegy kétharmada tartja legalább többé-kevésbé felkészültnek magát.
A Szent István-napi kenyér címért 20 vállalkozás 29 kenyérrel indult, az innovatív kenyér kategóriában pedig 14 cég 26 terméket nevezett.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.