London. UK- 11.03.2024. A kínai BYD autógyártó elektromos járműveit árusító új bemutatóterem.
Vállalkozás

Áll a bál a BYD szegedi telephelyén: betelt a pohár a dolgozóknál, radikális lépésre szánták el magukat

Pénzcentrum
2025. augusztus 12. 14:02

A BYD szegedi építkezésén mintegy 35 munkás tiltakozik az új, teljesítménybérezést bevezető munkaszerződés ellen, miközben a beruházás a tervek szerint halad.

A szeged365.hu információi szerint a BYD építkezésén naponta tiltakoznak munkások egy kisebb csoportja, akik a bejáratnál korlátozzák az áthaladást. A mintegy 35 fős csoport azért fejezi ki nemtetszését, mert nem elégedettek az új munkaszerződési feltételekkel, miközben az építkezésen összesen több százan dolgoznak.

Az AIM, a szegedi projekt fővállalkozója megerősítette, hogy munkaügyi egyeztetések zajlanak a tiltakozó csoporttal. A vállalat az eddigi fix havi bérezés helyett teljesítménybérezést kíván bevezetni a jövőben.

A BYD Hungary PR-menedzsere szerint a hétfő óta tiltakozó csoportnak a többi munkavállalóéhoz hasonló feltételeket ajánlottak. A vállalat közlése szerint dolgoznak a helyzet rendezésén, és hangsúlyozták, hogy a beruházás az ütemtervnek megfelelően halad.

A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) is megerősítette, hogy a projekt a tervek szerint folytatódik, és kiemelte, hogy a kormány elvárja a beruházóktól a jogszabályok betartását.
