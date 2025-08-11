2025. augusztus 11. hétfő Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
A gyári munkások egy csoportja gyári esztergapadokkal dolgozik a gyárban, és egy női mérnök szigorúan őrködik.
Vállalkozás

Botrányos gyárbezárás vidéken: az olasz tulaj még a végén is lopni akart, a kirúgott munkások állták útját

Pénzcentrum
2025. augusztus 11. 19:11

A GG Space Kft. olasz tulajdonosa a gyár bezárása után is megpróbált értékeket kimenteni a gyöngyösi és gyöngyöstarjáni telephelyekről, ám a jogsértően kirúgott dolgozók fellépése, valamint a hatóságok gyors intézkedése ezt megakadályozta – derül ki a Haol.hu cikkéből.

A villamos gépeket gyártó GG Space Kft.-től június végén 165 munkavállalót bocsátottak el, többeket pusztán Messengeren értesítve a döntésről. Az olasz tulajdonú cég azóta sem mondott fel hivatalosan a dolgozóknak, miközben továbbra is tartozik nekik kéthavi bérrel és egyéb juttatásokkal.

Kozma Zsolt, az Életre Tervezett Munkavállalók Országos Szakszervezetének elnöke szerint ilyen eset Heves vármegyében évtizedek óta nem fordult elő. A 90-es évek privatizációs időszakában volt példa arra, hogy cégek egyik napról a másikra, fizetés nélkül küldtek el dolgozókat, de azóta a munkáltatók jellemzően betartják a jogszabályokat.

A gyár bezárása után az olasz tulajdonos képviselői visszatértek a telephelyekre, állítólag a maradék készárut akarták elvinni, hogy annak értékesítéséből fizessék ki a bérhátralékot. A dolgozók ezt nem hitték el, mivel a bezárás előtti héten is elszállítottak egy kamion árut. Az egyik látogató leverte a lakatot is, miközben semmilyen hivatalos dokumentummal nem tudta igazolni tulajdonosi jogát.

A helyzet odáig fajult, hogy a kirúgott dolgozók éjszakai járőrözéssel védték a telephelyeket. Végül Horváth László országgyűlési képviselő közreműködésével a Nemzetgazdasági Minisztérium gyors lépéseket tett, és a NAV két napon belül bűnügyi zár alá vette az ingatlanokat.

A Haol.hu szerint a kirúgott dolgozók azóta elérték, hogy a táppénzük megérkezzen, de a teljes bérhátralék továbbra is rendezetlen.
Címlapkép: Getty Images
