A korábbi növekedési motorok - külföldi tőkebeáramlás, eladósodás és uniós források - kifulladtak, miközben új hajtóerők nem jelentek meg.
Közel már a válság vége? Vallottak a befektetők, minden jel egy irányba mutat
A globális rendszerek átrendeződésével a befektetőknek olyan környezetben kell eligazodniuk, amelyben a hagyományos – többek között a kormányzati politikával, a kamatlábakkal és a piaci stabilitással kapcsolatos – alapfeltevések mind bizonytalanabbá válnak. A Fidelity 2025-ös európai befektetői hangulatfelmérése alapján a befektetők körében a hosszú távú célokat illetően továbbra is optimizmus uralkodik, azonban tényleges befektetői tevékenység fokozott óvatosságot tükröz. A befektetési alapelvek, például, hogy volatilis környezetben érdemesebb megtartani a befektetéseket, fenn kell tartani a diverzifikációt és a lehetőségeket aktívan kell kezelni, létfontosságúak a hosszú távú eredmények eléréséhez.
A geopolitikai és makrogazdasági kihívások ellenére a megkérdezett európai befektetők 44%-a továbbra is optimistán látja a piac irányát a következő 12 hónapban, míg 22%-uk pesszimista. Az optimizmus mértéke azonban országonként eltérő: a megkérdezett holland befektetők 52%-a derűlátó, míg a francia befektetőknek mindössze 34%-a mondható annak. A válaszadók kétharmada emellett bízik abban, hogy befektetési portfóliója eléri hosszú távú céljait. Különösen így gondolják ezt a német, holland és svájci befektetők, akiknek körülbelül egynegyede „nagyon biztos” abban, hogy meg tudják valósítani a távlati céljaikat. Ezzel szemben az olasz válaszadóknak csak 8%-a mondja ezt magáról.
A válaszok által tükrözött bizakodás mögött azonban egyre nagyobb óvatosság húzódik meg, amely a befektetési tevékenység visszafogásában és a hozam/kockázat arány miatti aggodalom növekedésében nyilvánul meg. Például többen vannak azok a befektetők, akik a következő évben a befektetéseik volumenének csökkentésére készülnek, mint azok, akik növelést terveznek.
A kevesebbet befektetni szándékozók körében a csökkentés átlagos mértéke 5000 euróra tehető. A holland befektetők 35%-a valószínűleg többet fog befektetni a következő évben, mint a felmérésben részt vevő más országok befektetői; a befektetések növekedésének mediánja 6500 euró. Hasonló a helyzet Svájcban, ahol a befektetők 34%-a, akik szintén optimistábbak a tőzsde kilátásait illetően, azt állítja, hogy valószínűleg többet fog befektetni ugyanebben az időszakban; a növekedés mediánja itt 12 500 euró.
Három okra hivatkoznak azok, akik a következő évben várhatóan kevesebbet fognak befektetni: a piaci bizonytalanságra, a geopolitikai aggodalmakra és a veszteségtől való félelemre 37, 31 és 25%-os arányban. A válaszadók egynegyede inkább készpénzben tartaná a megtakarításait, míg körülbelül 21% azt állítja, hogy nem lesz elegendő tőkéje a befektetéshez ebben az időszakban. A befektetési portfólió bővítésének négy legfontosabb oka a következő: a piaci lehetőségek kihasználása (29%); a rendelkezésre álló jövedelem növekedése (25%); a jövedelem növekedése (22%); valamint a hosszabb távú pénzügyi célok elérésének szándéka (22%).
Bár a fokozott piaci bizonytalanság nem kellemes, mert váratlan volatilitáshoz vezethet, mégis a befektetések természetes velejárójának számít. Az alábbi három alapelv különösen azoknak segíthet ebben a turbulens időszakban is a céljaikra összpontosítani, akik hosszú távra terveznek.
- Először: A befektetéseket meg kell tartani. A piaci mozgásokra nem könnyű megfelelő időzítéssel reagálni. A kapkodó vételek és eladások a kereskedési költségek növekedéséhez és a fellendülés során elérhető hozamok elvesztéséhez vezethetnek, a visszaesések viszont új lehetőségeket teremthetnek. Emellett, ha a magas inflációval vagy tartósan alacsony hozamokkal jellemezhető időszakokban egy portfólió túlságosan a defenzív eszközökre koncentrál, akkor nem biztos, hogy meg fogja tudni őrizni a vásárlóerejét vagy a szükséges jövedelemszintet.
- Másodszor: Törekedni kell a diverzifikációra. A volatilis piacokon, melyeken az eszközárak kiszámíthatatlanul mozoghatnak és a korrelációk előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak, a diverzifikáció egyrészt a kockázat elosztásának, másrészt a portfólió stabilizálásának eszközeként működik.
- Harmadszor: A piaci korrekciók vonzó lehetőségeket teremthetnek. A volatilitás, melyet gyakran negatív jelenségnek tartunk, alkalomadtán feltárhatja az értékeltség, a likviditás és a befektetői meggyőződés alapvető különbségeit is. Ezek az eltérések pedig olyan lehetőségeket teremthetnek, melyeket a kellő likviditással rendelkező, fegyelmezett befektetők kihasználhatnak.
Áll a bál a BYD szegedi telephelyén: betelt a pohár a dolgozóknál, radikális lépésre szánták el magukat
Az AIM, a szegedi projekt fővállalkozója megerősítette, hogy munkaügyi egyeztetések zajlanak a tiltakozó csoporttal.
A Nitrogénművek, az ország egyik legnagyobb műtrágyagyára, az elmúlt években többször került nehéz helyzetbe
Egyetlen pályázó volt a Dunaferr romjaira, de az sem érte el a minimálárat – komoly kérdőjelek a cég jövőjében.
Botrányos gyárbezárás vidéken: az olasz tulaj még a végén is lopni akart, a kirúgott munkások állták útját
Az olasz tulajdonos lopásgyanús vagyonmentését a kirúgott dolgozók akadályozták meg.
A Primark nagy sikert aratott hazánkban, és most megszólaltak a terjeszkedési tervekről is.
A NAV által vezetett adószámla nem csupán egy nyilvántartás – kulcsszerepet játszik az adózók és az adóhatóság közötti elszámolás átláthatóságában. Hogyan? Ennek jártunk utána most.
Szívszorító posztban búcsúzik a legendás budai cukrászda: "Szamos Miklós belehalt ebbe a fájdalomba"
Szamos Miklós mindössze órákkal azután halt meg, hogy a legendás cukrászdát be kellett zárniuk.
Életének 79. évében elhunyt Szamos Miklós okleveles közgazda, cukrászmester, a Ruszwurm Cukrászda tulajdonosa.
Saját tőke nélkül is megy: rengeteg magyar szerez ingyenpénzt kezdő vállalkozás támogatáshoz, így csinálják
Jelentősen emelkedett az európai uniós pályázatok népszerűsége a magyar kkv-k körében.
A termékek minősége megfelelt az Európai Uniós előírásoknak, ugyanakkor azok nagy része jelöletlen volt.
A munkavállalók június 17-én csupán egy messenger-üzenetben értesültek az elbocsátásról.
Két rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára kiírt pályázati eljárásban is eredményt hirdetett a Médiatanács.
A digitalizációs stratégia és a megvalósítás tervezettsége terén a vállalatok mintegy kétharmada tartja legalább többé-kevésbé felkészültnek magát.
A Szent István-napi kenyér címért 20 vállalkozás 29 kenyérrel indult, az innovatív kenyér kategóriában pedig 14 cég 26 terméket nevezett.
Csökkenő veszteség, emelkedő bevétel, rekordösszegű különadó – ezek jellemezték a Tesco magyarországi működését a legutóbbi üzleti évben.
Továbbra is megkérdőjelezhetetlen a Lidl fölénye a magyar kiskereskedelemben. És ezt a számok, akár csak tavaly, idén is teljesen alátámasztják.
Sok időt spórolhatsz vállalkozóként, ha a plusz oszlopokat is kitöltöd, például az adategyeztetés is elkerülhet.
A 2024-es beszámoló alapján az üzlet egyelőre inkább veszteséget termel, mint nyereséget a győri egyetemnek.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
