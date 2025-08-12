Közel már a válság vége? Vallottak a befektetők, minden jel egy irányba mutat

A globális rendszerek átrendeződésével a befektetőknek olyan környezetben kell eligazodniuk, amelyben a hagyományos – többek között a kormányzati politikával, a kamatlábakkal és a piaci stabilitással kapcsolatos – alapfeltevések mind bizonytalanabbá válnak. A Fidelity 2025-ös európai befektetői hangulatfelmérése alapján a befektetők körében a hosszú távú célokat illetően továbbra is optimizmus uralkodik, azonban tényleges befektetői tevékenység fokozott óvatosságot tükröz. A befektetési alapelvek, például, hogy volatilis környezetben érdemesebb megtartani a befektetéseket, fenn kell tartani a diverzifikációt és a lehetőségeket aktívan kell kezelni, létfontosságúak a hosszú távú eredmények eléréséhez.

A geopolitikai és makrogazdasági kihívások ellenére a megkérdezett európai befektetők 44%-a továbbra is optimistán látja a piac irányát a következő 12 hónapban, míg 22%-uk pesszimista. Az optimizmus mértéke azonban országonként eltérő: a megkérdezett holland befektetők 52%-a derűlátó, míg a francia befektetőknek mindössze 34%-a mondható annak. A válaszadók kétharmada emellett bízik abban, hogy befektetési portfóliója eléri hosszú távú céljait. Különösen így gondolják ezt a német, holland és svájci befektetők, akiknek körülbelül egynegyede „nagyon biztos” abban, hogy meg tudják valósítani a távlati céljaikat. Ezzel szemben az olasz válaszadóknak csak 8%-a mondja ezt magáról.

A válaszok által tükrözött bizakodás mögött azonban egyre nagyobb óvatosság húzódik meg, amely a befektetési tevékenység visszafogásában és a hozam/kockázat arány miatti aggodalom növekedésében nyilvánul meg. Például többen vannak azok a befektetők, akik a következő évben a befektetéseik volumenének csökkentésére készülnek, mint azok, akik növelést terveznek.

A kevesebbet befektetni szándékozók körében a csökkentés átlagos mértéke 5000 euróra tehető. A holland befektetők 35%-a valószínűleg többet fog befektetni a következő évben, mint a felmérésben részt vevő más országok befektetői; a befektetések növekedésének mediánja 6500 euró. Hasonló a helyzet Svájcban, ahol a befektetők 34%-a, akik szintén optimistábbak a tőzsde kilátásait illetően, azt állítja, hogy valószínűleg többet fog befektetni ugyanebben az időszakban; a növekedés mediánja itt 12 500 euró.

Három okra hivatkoznak azok, akik a következő évben várhatóan kevesebbet fognak befektetni: a piaci bizonytalanságra, a geopolitikai aggodalmakra és a veszteségtől való félelemre 37, 31 és 25%-os arányban. A válaszadók egynegyede inkább készpénzben tartaná a megtakarításait, míg körülbelül 21% azt állítja, hogy nem lesz elegendő tőkéje a befektetéshez ebben az időszakban. A befektetési portfólió bővítésének négy legfontosabb oka a következő: a piaci lehetőségek kihasználása (29%); a rendelkezésre álló jövedelem növekedése (25%); a jövedelem növekedése (22%); valamint a hosszabb távú pénzügyi célok elérésének szándéka (22%).

Bár a fokozott piaci bizonytalanság nem kellemes, mert váratlan volatilitáshoz vezethet, mégis a befektetések természetes velejárójának számít. Az alábbi három alapelv különösen azoknak segíthet ebben a turbulens időszakban is a céljaikra összpontosítani, akik hosszú távra terveznek.

Először: A befektetéseket meg kell tartani. A piaci mozgásokra nem könnyű megfelelő időzítéssel reagálni. A kapkodó vételek és eladások a kereskedési költségek növekedéséhez és a fellendülés során elérhető hozamok elvesztéséhez vezethetnek, a visszaesések viszont új lehetőségeket teremthetnek. Emellett, ha a magas inflációval vagy tartósan alacsony hozamokkal jellemezhető időszakokban egy portfólió túlságosan a defenzív eszközökre koncentrál, akkor nem biztos, hogy meg fogja tudni őrizni a vásárlóerejét vagy a szükséges jövedelemszintet.

Másodszor: Törekedni kell a diverzifikációra. A volatilis piacokon, melyeken az eszközárak kiszámíthatatlanul mozoghatnak és a korrelációk előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak, a diverzifikáció egyrészt a kockázat elosztásának, másrészt a portfólió stabilizálásának eszközeként működik.

Harmadszor: A piaci korrekciók vonzó lehetőségeket teremthetnek. A volatilitás, melyet gyakran negatív jelenségnek tartunk, alkalomadtán feltárhatja az értékeltség, a likviditás és a befektetői meggyőződés alapvető különbségeit is. Ezek az eltérések pedig olyan lehetőségeket teremthetnek, melyeket a kellő likviditással rendelkező, fegyelmezett befektetők kihasználhatnak.

