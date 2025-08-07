Nézzük, melyek a világ valaha volt legfurcsább adói, kik és mikor szedtek pénzt ezekért a dolgokért cserébe. Töltsd ki mai kvízünket, lássuk, hány kérdésre tudod...
Adó túlfizetés visszaigénylése: így utalja vissza a NAV az adószámla túlfizetés összegét
A NAV által vezetett adószámla nem csupán egy nyilvántartás, kulcsszerepet játszik az adózók és az adóhatóság közötti elszámolás átláthatóságában. Segítségével nemcsak befizetéseinket és tartozásainkat követhetjük nyomon, hanem támogatási igényeinket, visszaigényléseinket, sőt, a túlfizetés visszaigénylése is egyszerűen intézhető. Akár az adó túlfizetés visszaigénylése 2025 kapcsán, akár általánosságban, az adószámla túlfizetés visszaigénylése és a NAV túlfizetés visszaigénylése online lehetőségei egyre többeket érintenek. A rendszer működéséről, a kiutalás és átvezetés lépéseiről, valamint a NAV túlfizetés visszaigénylése folyamatáról a Pénzcentrum cikkében nyújtunk részletes útmutatót.
Szinte mindenkinek van valamilyen bankszámlája, amelyen keresztül a mindennapi pénzügyi műveletek, például átutalások, megtakarítások nyomon követhetők. Ezek a számlák az egyenlegek és elszámolások alapjául szolgálnak.
Hasonló elven működik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által vezetett adószámla is, ám itt nem csupán a befizetések, kiutalások vagy átvezetések szerepelnek, hanem az adózói kötelezettségek, túlfizetés visszaigénylése, adó túlfizetés visszaigénylése, NAV túlfizetés visszaigénylése és egyes támogatási igények is. Ez a nyilvántartás lehetővé teszi, hogy részletesen, valamint összesített egyenleg szinten is követhető legyen az adózók pénzügyi helyzete az adóhatóság felé – különösen fontos ez adó túlfizetés visszaigénylése 2025 esetén.
A NAV tehát az adószámlán tartja nyilván:
- az adózók adókötelezettségeit,
- támogatási jogosultságait, illetve
- az azokkal kapcsolatos befizetéseket, adó túlfizetés visszaigénylése tranzakciókat és kiutalásokat.
A NAV évente értesítést küld azoknak az adózóknak:
- akinek az adószámla túlfizetés visszaigénylése kapcsán 5 000 forintot elérő tartozás vagy túlfizetés van, illetve
- aki az adóját késve vagy egyáltalán nem fizette be, és ezért 5 000 forintot elérő késedelmi pótléka van.
Hol ellenőrizhetjük az adószámlánk egyenlegét?
Legegyszerűbben a NAV-Mobil alkalmazás Adószámla-lekérdezés menüpontjában, ahol az adó túlfizetés visszaigénylése online is megtekinthető. A lekérdezés menete lépésről lépésre követhető ezen a linken.
Adószámlánk és pótlékkötelezettségeinket az Ügyfélportálon vagy a NAV éves értesítőjében is ellenőrizhetjük. Ezek az információk különösen fontosak az adó túlfizetés visszaigénylése 2025 szempontjából. Ehhez segítséget a következő útmutatóban találunk.
Hogy zajlik az adószámla túlfizetés visszaigénylése?
Ha az adószámla túlfizetés visszaigénylése alapján valamely adónem túlfizetést mutat:
- valós túlfizetés, illetve
- az adózó javára mutatkozó – véglegessé vált határozattal megállapított – összeg van, akkor kérhető a túlfizetés visszaigénylése vagy átvezetése más adónemre.
Fontos, hogy kizárólag valós túlfizetés átvezetését, adó túlfizetés visszaigénylése lehet kérni. Előfordulhat, hogy a túlfizetés csak „látszólagos”. Ilyen lehet például, ha a túlfizetés elévült, vagy az adózó nem tett eleget a bevallási kötelezettségének.
Hol kérhető a NAV túlfizetés visszaigénylése?
A NAV túlfizetés visszaigénylése az Átvezetési és kiutalási kérelem (ATVUT17) űrlapon kérhető. Ez a nav túlfizetés visszaigénylése online folyamat része, amely nem azonos az egy adott bevallásban kimutatott támogatás (adó-visszaigénylés, adó-visszatérítés) kérelem módjával.
Az Átvezetési és kiutalási kérelem elnevezésű űrlap (ATVUT17):
- a legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) nyújtható be, amely használatához nem kell külön segédprogram, a kiutalás vagy átvezetés ügyfélkapus regisztrációval
- a NAV túlfizetés visszaigénylése online formában is elérhető,
- elérhető az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) is,
- és személyesen is, a NAV ügyfélszolgálatain.
Az igazgatóságok és ügyfélszolgálatok adatai megtalálhatók a NAV honlapján. Az átvezetés, valamint a hibásan benyújtott átvezetési és kiutalási kérelem javítása kérhető telefonon is, a NAV Infóvonalán a 1819-es számon, az egyedi ügyintézéshez ügyfél-azonosító szám (amit a TEL-adatlapon kell kérni, legegyszerűbben az ONYA-ban) vagy Részleges Kódú Telefonos Azonosító (RKTA, kormányablakokban igényelhető) szükséges.
Adó túlfizetés visszaigénylése 2025: milyen adatokat kell megadni?
Az Átvezetési és kiutalási kérelem elnevezésű űrlapon (ATVUT17) kötelező megadni:
- azonosító adatok (adószám, adóazonosító jel, vámazonosító szám);
- adózó neve;
- hibásnak minősített nyomtatvány vonalkódja (elektronikus javítás esetén);
- nyilvánosan működő részvénytársaságra utaló információ (eltérő utalási szabályok miatt);
- képviselet esetén a képviselet fajtájának jelölése;
- az adózó pénzforgalmi számlaszáma, vagy postai utalási címe, vagy külföldi utalási adatok, ha az adózó az űrlapon kiutalást kezdeményezett;
- a túlfizetéssel érintett (terhelendő) adónem és a kiutalni/átvezetni kért (terhelendő) összeg;
- átvezetésnél az az adónem (jóváírandó adónem), amelyre az átvezetést teljesíteni kéri és az az
- összeg, amelyet az adott adónemre átvezetni kér (jóváírandó összeg);
- a túlfizetésként mutatkozó összeg teljesítési dátuma a 902, 910, 914, 956 adónemek esetén;
- határozatszám a 902, 910, 956 adónemek esetén, továbbá a 914 adónem esetén, ha az adózónak nincs 1063-as engedélye.
Milyen iratokat kell csatolni adó túlfizetés visszaigénylése esetén?
Egyéb iratot nem kell benyújtani a túlfizetés visszaigénylése során.
Hogyan zajlik az eljárás NAV túlfizetés visszaigénylése során?
A NAV ellenőrzi, hogy a adó túlfizetés visszaigénylése 2025 során a kiutalás teljesíthető-e, az alábbi szempontok alapján:
- az adószámla túlfizetés visszaigénylése során rendelkezésre áll-e az összeg,
- a bevallások benyújtása teljesült-e,
- nincs-e ellenőrzés folyamatban az adózónál,
- nem évült-e el a túlfizetés visszaigénylése iránti jog.
A NAV hiányos kérelem esetén felszólítást küld vagy hiánypótlást kér. Ha a kérelem teljesíthető, akkor kiutalja vagy átvezeti a túlfizetést. Ha a kérelem teljesíthető, akkor arról a NAV külön határozatot nem hoz, a kérelemben foglaltaknak megfelelően kiutalja az adózónak az adószámláján lévő többletet, illetve átvezeti a megjelölt adónemre.
A NAV túlfizetés visszaigénylése elutasítható, ha az összeg elévült, vagy nem áll rendelkezésre a többlet. Ilyenkor a NAV elutasító határozatot hoz. A kérelem részbeni teljesítésekor, illetve elutasításakor a NAV kérelmet elutasító, részben elutasító határozatot hoz, például nem áll rendelkezésre az adószámlán a többlet, elévült túlfizetésre irányul a kiutalási kérelem. Ha az adózó tevékenységét szünetelteti, és a kiutalási kérelem a szüneteltetett tevékenységhez kapcsolódik, akkor a NAV kiutalást megtagadó határozatot hoz.
