2025. augusztus 11. hétfő Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
26 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Köln, Németország - 2015. október 19: Primark áruház Köln belvárosában éjszaka ......
Vállalkozás

Új Primark-üzlet nyílhat Magyarországon? Megszólalt a cég, ezt tudni most róla

Pénzcentrum
2025. augusztus 11. 09:06

A Primark nagy sikert aratott hazánkban, és most megszólaltak a terjeszkedési tervekről is.

Folyamatosan fogyelik a vásárlói igényeket, de egyelőre nincs hivatalos döntás arról, mikor nyílhat új Primark magyarországon - ezt a Világgazdaságnak árulta el a cég képviselete. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Tavaly május óta van már Magyarországon is Primark, akkor kígyózó sorok voltak láthatók a megnyitáskor: az ír fast fashion-cég rendkívül népszerűnek számít itthon. Elárulták, hogy főleg a gyermek-és női ruha terén tapasztaltak növekvő keresletet.

A cég elárulta, hogy természetesen ők is nagyon örülnek annak, hogy folyamatosan nagy irántuk az érdeklődés, de jelenleg nincs arra vonatkozó információ, hogy újabb magyarországi boltot nyitna a Primark.

 
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #cég #cégek #üzlet #ruhabolt #primark

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:46
09:41
09:30
09:11
09:06
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 11.
Egyre többen intézik így a mindennapi bevásárlást: megéri, a diszkontoknál is olcsóbb?
2025. augusztus 10.
Drága javításba futhat rengeteg magyar autótulaj: óriási hibát követnek el, még csak nem is sejtik
2025. augusztus 10.
Új, rejtélyes bizniszbe kezdett Donald Trump: fű alatt milliárdokat kaszált rajta, tudhat valamit?
2025. augusztus 10.
Jöhet az árstop a tűzifára 2025-ben? Megszólalt az Agrárminisztérium, minden egy irányba mutat
2025. augusztus 11.
Hihetetlen hőség, forróság vár az országra: ezekre a megyékre hőségriadót adtak ki
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 11. hétfő
Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
33. hét
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Óriási olívaolaj csalást lepleztek le Magyarországon: ezek a termékek érintettek, mindenkit átvertek
2
2 hónapja
Nem tűri tovább Brüsszel: itt a feketelista, rengeteg magyart érinthet a legújabb szankció
3
2 hónapja
Rengeteg magyarnak járhat kártalanítás: sokan nem ismerik a lehetőséget, így is rendezhető a tartozás
4
3 hete
Megszólalt a BYD: ezt tervezik a szegedi gyárral, nem maradt több kérdés
5
1 hónapja
Most közölte a NAV: azonnali adóváltozást élesítenek Magyarországon, rengeteg embert érint
PÉNZÜGYI KISOKOS
Maradványérték
a totálkárossá vált vagyontárgyak roncsainak, gazdaságosan már nem javítható maradványainak értéke, amelyet a kárkori értékből le kell vonni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 11. 08:31
Hihetetlen hőség, forróság vár az országra: ezekre a megyékre hőségriadót adtak ki
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 11. 05:40
Egyre többen intézik így a mindennapi bevásárlást: megéri, a diszkontoknál is olcsóbb?
Agrárszektor  |  2025. augusztus 11. 09:06
Ez ijesztő: megszállták a rovarok a magyar települést