Az SK csoport több száz dolgozót helyez át első komáromi akkumulátorgyárából a második, szintén Komáromban található üzemébe.
Új Primark-üzlet nyílhat Magyarországon? Megszólalt a cég, ezt tudni most róla
A Primark nagy sikert aratott hazánkban, és most megszólaltak a terjeszkedési tervekről is.
Folyamatosan fogyelik a vásárlói igényeket, de egyelőre nincs hivatalos döntás arról, mikor nyílhat új Primark magyarországon - ezt a Világgazdaságnak árulta el a cég képviselete.
Tavaly május óta van már Magyarországon is Primark, akkor kígyózó sorok voltak láthatók a megnyitáskor: az ír fast fashion-cég rendkívül népszerűnek számít itthon. Elárulták, hogy főleg a gyermek-és női ruha terén tapasztaltak növekvő keresletet.
A cég elárulta, hogy természetesen ők is nagyon örülnek annak, hogy folyamatosan nagy irántuk az érdeklődés, de jelenleg nincs arra vonatkozó információ, hogy újabb magyarországi boltot nyitna a Primark.
A NAV által vezetett adószámla nem csupán egy nyilvántartás – kulcsszerepet játszik az adózók és az adóhatóság közötti elszámolás átláthatóságában. Hogyan? Ennek jártunk utána most.
Szívszorító posztban búcsúzik a legendás budai cukrászda: "Szamos Miklós belehalt ebbe a fájdalomba"
Szamos Miklós mindössze órákkal azután halt meg, hogy a legendás cukrászdát be kellett zárniuk.
Életének 79. évében elhunyt Szamos Miklós okleveles közgazda, cukrászmester, a Ruszwurm Cukrászda tulajdonosa.
A termékek minősége megfelelt az Európai Uniós előírásoknak, ugyanakkor azok nagy része jelöletlen volt.
A munkavállalók június 17-én csupán egy messenger-üzenetben értesültek az elbocsátásról.
Két rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára kiírt pályázati eljárásban is eredményt hirdetett a Médiatanács.
A digitalizációs stratégia és a megvalósítás tervezettsége terén a vállalatok mintegy kétharmada tartja legalább többé-kevésbé felkészültnek magát.
A Szent István-napi kenyér címért 20 vállalkozás 29 kenyérrel indult, az innovatív kenyér kategóriában pedig 14 cég 26 terméket nevezett.
Csökkenő veszteség, emelkedő bevétel, rekordösszegű különadó – ezek jellemezték a Tesco magyarországi működését a legutóbbi üzleti évben.
Továbbra is megkérdőjelezhetetlen a Lidl fölénye a magyar kiskereskedelemben. És ezt a számok, akár csak tavaly, idén is teljesen alátámasztják.
Sok időt spórolhatsz vállalkozóként, ha a plusz oszlopokat is kitöltöd, például az adategyeztetés is elkerülhet.
A 2024-es beszámoló alapján az üzlet egyelőre inkább veszteséget termel, mint nyereséget a győri egyetemnek.
A visszatérésre nincs időpont meghatározva, de az beszédes, hogy a szomszédban már nyitottak éttermet.
A könyvpiac soha nem volt könnyű terep, de az utóbbi években még több akadály gördült a szektorban dolgozók elé.
A somogyi térség ipari kibocsátása az elmúlt évtizedben jelentősen nőtt.
Július 25-én bezárja kapuit a főváros egyik kedvelt pizzériája, mint írták, lejárt és meg nem újítható bérleti szerződés áldozataként nem tudnak tovább nyitva tartani.
A májusban bejelentett döntés szerint az egyik, 105,1 millió euró értékű projekt célja egy vezetéstechnológiai rendszer kidolgozása.
Óriási terjeszkedésbe kezdett a legendás magyar vállalat: Donald Trump áll a háttérben, nem tehettek mást
A Videoton Holding német és amerikai céget vásárolt, hogy megőrizze versenyképességét a vámokkal sújtott amerikai piacon.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.