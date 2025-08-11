Új Primark-üzlet nyílhat Magyarországon? Megszólalt a cég, ezt tudni most róla

A Primark nagy sikert aratott hazánkban, és most megszólaltak a terjeszkedési tervekről is.

Folyamatosan fogyelik a vásárlói igényeket, de egyelőre nincs hivatalos döntás arról, mikor nyílhat új Primark magyarországon - ezt a Világgazdaságnak árulta el a cég képviselete.

Tavaly május óta van már Magyarországon is Primark, akkor kígyózó sorok voltak láthatók a megnyitáskor: az ír fast fashion-cég rendkívül népszerűnek számít itthon. Elárulták, hogy főleg a gyermek-és női ruha terén tapasztaltak növekvő keresletet.

A cég elárulta, hogy természetesen ők is nagyon örülnek annak, hogy folyamatosan nagy irántuk az érdeklődés, de jelenleg nincs arra vonatkozó információ, hogy újabb magyarországi boltot nyitna a Primark.