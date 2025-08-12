2025. augusztus 12. kedd Klára
Budapest
A series of pipes and valves arranged in a row, showing the organisation and engineering of the hydraulic system.
Vállalkozás

Nem kapta meg az engedélyt az ikonikus magyar gyár, több százan veszthetik el az állásukat

Pénzcentrum
2025. augusztus 12. 08:30

A Nitrogénművek pétfürdői gyárának újraindítását akadályozza egy hiányzó hatósági engedély, ami a cég csődjéhez és több száz munkahely megszűnéséhez vezethet - számolt be a Telex.

Július végén újraindították volna a Nitrogénművek hónapok óta álló pétfürdői gyárát, de ez meghiúsult, mert nem kapták meg a működéshez szükséges hatósági engedélyt. Ha a jövőben sem sikerül megszerezni az engedélyt, a 94 éves múltra visszatekintő vállalat csődbe mehet, és több száz munkavállaló veszítheti el állását.

A Nitrogénművek, az ország egyik legnagyobb műtrágyagyára, az elmúlt években többször került nehéz helyzetbe. 2022-ben a magas gázárak miatt állították le a termelést, 2023-ban pedig felmerült a végleges bezárás lehetősége is, amit végül elvetettek.

A vállalat idén már egyszer komoly problémával szembesült, amikor nem tudta visszafizetni a kötvényeseitől kölcsönkapott 200 millió eurót. Ebben az ügyben hónapokig tartó tárgyalások után június elején sikerült megállapodniuk a hitelezőkkel.

Kapcsolódó cikkeink:

A jelenlegi helyzet szerint a kormányhivatal azért nem adta meg az újraindításhoz szükséges engedélyt, mert álláspontjuk szerint az üzem egy része nem felel meg a vonatkozó előírásoknak.

Bige László cégeivel szemben a Gazdasági Versenyhivatal éveken át vizsgálódott, majd jelentős kartellbírságot szabott ki rájuk. A Nitrogénművek bírósághoz fordult, és idén márciusban a Kúrián nyert is, ami után a GVH új eljárást kezdeményezett a cégcsoporttal szemben.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #bírság #gvh #csőd #vállalat #eljárás #bige lászló

