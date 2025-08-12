Egyetlen pályázó volt a Dunaferr romjaira, de az sem érte el a minimálárat – komoly kérdőjelek a cég jövőjében.
Nem kapta meg az engedélyt az ikonikus magyar gyár, több százan veszthetik el az állásukat
A Nitrogénművek pétfürdői gyárának újraindítását akadályozza egy hiányzó hatósági engedély, ami a cég csődjéhez és több száz munkahely megszűnéséhez vezethet - számolt be a Telex.
Július végén újraindították volna a Nitrogénművek hónapok óta álló pétfürdői gyárát, de ez meghiúsult, mert nem kapták meg a működéshez szükséges hatósági engedélyt. Ha a jövőben sem sikerül megszerezni az engedélyt, a 94 éves múltra visszatekintő vállalat csődbe mehet, és több száz munkavállaló veszítheti el állását.
A Nitrogénművek, az ország egyik legnagyobb műtrágyagyára, az elmúlt években többször került nehéz helyzetbe. 2022-ben a magas gázárak miatt állították le a termelést, 2023-ban pedig felmerült a végleges bezárás lehetősége is, amit végül elvetettek.
A vállalat idén már egyszer komoly problémával szembesült, amikor nem tudta visszafizetni a kötvényeseitől kölcsönkapott 200 millió eurót. Ebben az ügyben hónapokig tartó tárgyalások után június elején sikerült megállapodniuk a hitelezőkkel.
A jelenlegi helyzet szerint a kormányhivatal azért nem adta meg az újraindításhoz szükséges engedélyt, mert álláspontjuk szerint az üzem egy része nem felel meg a vonatkozó előírásoknak.
Bige László cégeivel szemben a Gazdasági Versenyhivatal éveken át vizsgálódott, majd jelentős kartellbírságot szabott ki rájuk. A Nitrogénművek bírósághoz fordult, és idén márciusban a Kúrián nyert is, ami után a GVH új eljárást kezdeményezett a cégcsoporttal szemben.
