Óriási nyári razziát tartott a Nébih: sok vállalkozóra lecsaptak, ezek miatt bírságoltak

Lezárult a nyári szezonális ellenőrzés első szakasza. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) koordinálásával a kormányhivatalok és a Nébih szakemberei több mint 160 ellenőrzést tartottak. Az ellenőrök nyári lovas táborokat, fröccsteraszokat, a grillezésre szánt húskészítmények előállítóit, ásványvíz-palackozókat és szikvíz-előállítókat, valamint helyi termelői piacok árusait vizsgálták. Többek között öt lovastábor és egy nem engedélyezett tevékenységet végző vállalkozás ellen indult eljárás, valamint egy üzemben 1,3 tonna lejárt, jelöletlen és nem nyomon követhető élelmiszert vontak ki a forgalomból.
Kedvező tapasztalatokkal zárult a nyári szezonális ellenőrzés első szakasza. A július 15-e óta tartó vizsgálatok célja, hogy a nyári időszakhoz kapcsolódó tevékenységek során az élelmiszerlánc minden szakaszában biztosított legyen az előírások betartása, az élelmiszerbiztonság, valamint az állatvédelmi szempontok érvényesülése.
A vármegyei kormányhivatalok szakemberei többek között 32 hazai üzemben vizsgálták a grillezésre szánt előkészített húsok és húskészítmények előállítási folyamatát. Az ellenőrzött termékek között hőkezelésre szánt grillkolbászok, pácolt húsok és sütőkolbászok szerepeltek. Az ellenőrzéseken a felügyelők az általános higiéniai feltételeken túl külön figyelmet fordítottak az alapanyagok és késztermékek tárolására, a nyomonkövethetőségre, az allergének kezelésére, a jelölések megfelelőségére, valamint a vállalkozói önellenőrzések teljesülésére és a termelési dokumentáció meglétére.
A vállalkozások többsége megfelelt a jogszabályi követelményeknek, de néhány létesítmény esetében előfordultak kisebb, rövid határidővel orvosolható hiányosságok. Egy kereskedőnél engedély nélküli előkészített hústermék előállítás miatt kellett intézkedni, míg egy másik létesítményben 1,3 tonna lejárt, jelöletlen és nem nyomon követhető élelmiszert vontak ki a forgalomból.
A vármegyei hatósági állatorvosok országosan 25 lovas szolgáltató létesítményt is ellenőriztek. Összesen 413 ló tartási körülményeit, valamint az ezekhez kapcsolódó dokumentumokat tekintették át. Öt esetben indult hatósági eljárás, jellemzően a lovak jelöletlensége és a lóútlevél hiánya, a kötelező szűrővizsgálatok elmulasztása, a lovak lovas szolgáltatásra való alkalmatlansága, illetve a szolgáltatói tevékenység bejelentésének hiánya miatt.
Az ellenőrzés-sorozaton 30 termelői piac működését, valamint az ott árusító kistermelők tevékenységét is vizsgálta a hatóság. Kedvező tapasztalat, hogy a higiéniai feltételek biztosítottak voltak, az árusítók rendelkeztek az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumokkal, valamint FELIR azonosítóval. Néhány őstermelő kistermelői regisztráció nélkül értékesített, a hatóság felszólítására azonban rövid időn belül pótolták a bejelentést. Előfordultak hiányosságok a termékjelölésben és nyilvántartásokban is, amelyeket haladéktalanul javítaniuk kellett a termelőknek.
A nyári szezon kiemelt célvizsgálatai között szerepel az ásványvíz palackozók és szikvíz előállítók ellenőrzése is. A hatóság szakemberei 51 létesítményben tartottak helyszíni vizsgálatot. A legtöbb létesítményben megfelelő higiéniai és műszaki állapotokat, naprakész HACCP rendszert, szabályos vízvizsgálatokat és takarítási gyakorlatot tapasztaltak. Néhány üzemben többek között higiéniai, dokumentációs és jelölési hiányosságokat tárt fel a hatóság, az eljárások folyamatban vannak. Súlyos élelmiszerbiztonsági kockázat egyik esetben sem merült fel.
Tíz vármegyében összesen 33 vendéglátóhely alkoholos italválasztékát ellenőrizték a kormányhivatalok és a Nébih borászati felügyelői. A fröccsök alapjául szolgáló borok minden esetben rendelkeztek forgalomba hozatali azonosítóval, nyomonkövethetőségük biztosított volt. A szükséges számlák és borkísérő okmányok rendelkezésre álltak, a borok többsége palackos kiszerelésből készült, tárolásuk hűtve történt. Elmondható továbbá, hogy a higiéniai feltételek biztosítottak voltak, kézmosó és fertőtlenítőszer mindenhol elérhető volt. Összességében a borteraszok megfeleltek a jogszabályokban előírt követelményeknek, az alapborok minősége és nyomonkövethetősége mindenhol rendben volt.
A Nébih koordinálta szezonális ellenőrzések egész a nyár végéig, augusztus 30-ig folytatódnak.
