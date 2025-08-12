2025. augusztus 12. kedd Klára
23 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
hamis pick nébih
Vállalkozás

Óriási nyári razziát tartott a Nébih: sok vállalkozóra lecsaptak, ezek miatt bírságoltak

Pénzcentrum
2025. augusztus 12. 20:01

Lezárult a nyári szezonális ellenőrzés első szakasza. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) koordinálásával a kormányhivatalok és a Nébih szakemberei több mint 160 ellenőrzést tartottak. Az ellenőrök nyári lovas táborokat, fröccsteraszokat, a grillezésre szánt húskészítmények előállítóit, ásványvíz-palackozókat és szikvíz-előállítókat, valamint helyi termelői piacok árusait vizsgálták. Többek között öt lovastábor és egy nem engedélyezett tevékenységet végző vállalkozás ellen indult eljárás, valamint egy üzemben 1,3 tonna lejárt, jelöletlen és nem nyomon követhető élelmiszert vontak ki a forgalomból.

Kedvező tapasztalatokkal zárult a nyári szezonális ellenőrzés első szakasza. A július 15-e óta tartó vizsgálatok célja, hogy a nyári időszakhoz kapcsolódó tevékenységek során az élelmiszerlánc minden szakaszában biztosított legyen az előírások betartása, az élelmiszerbiztonság, valamint az állatvédelmi szempontok érvényesülése.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vármegyei kormányhivatalok szakemberei többek között 32 hazai üzemben vizsgálták a grillezésre szánt előkészített húsok és húskészítmények előállítási folyamatát. Az ellenőrzött termékek között hőkezelésre szánt grillkolbászok, pácolt húsok és sütőkolbászok szerepeltek. Az ellenőrzéseken a felügyelők az általános higiéniai feltételeken túl külön figyelmet fordítottak az alapanyagok és késztermékek tárolására, a nyomonkövethetőségre, az allergének kezelésére, a jelölések megfelelőségére, valamint a vállalkozói önellenőrzések teljesülésére és a termelési dokumentáció meglétére.

A vállalkozások többsége megfelelt a jogszabályi követelményeknek, de néhány létesítmény esetében előfordultak kisebb, rövid határidővel orvosolható hiányosságok. Egy kereskedőnél engedély nélküli előkészített hústermék előállítás miatt kellett intézkedni, míg egy másik létesítményben 1,3 tonna lejárt, jelöletlen és nem nyomon követhető élelmiszert vontak ki a forgalomból.

A vármegyei hatósági állatorvosok országosan 25 lovas szolgáltató létesítményt is ellenőriztek. Összesen 413 ló tartási körülményeit, valamint az ezekhez kapcsolódó dokumentumokat tekintették át. Öt esetben indult hatósági eljárás, jellemzően a lovak jelöletlensége és a lóútlevél hiánya, a kötelező szűrővizsgálatok elmulasztása, a lovak lovas szolgáltatásra való alkalmatlansága, illetve a szolgáltatói tevékenység bejelentésének hiánya miatt.

Az ellenőrzés-sorozaton 30 termelői piac működését, valamint az ott árusító kistermelők tevékenységét is vizsgálta a hatóság. Kedvező tapasztalat, hogy a higiéniai feltételek biztosítottak voltak, az árusítók rendelkeztek az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumokkal, valamint FELIR azonosítóval. Néhány őstermelő kistermelői regisztráció nélkül értékesített, a hatóság felszólítására azonban rövid időn belül pótolták a bejelentést. Előfordultak hiányosságok a termékjelölésben és nyilvántartásokban is, amelyeket haladéktalanul javítaniuk kellett a termelőknek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A nyári szezon kiemelt célvizsgálatai között szerepel az ásványvíz palackozók és szikvíz előállítók ellenőrzése is. A hatóság szakemberei 51 létesítményben tartottak helyszíni vizsgálatot. A legtöbb létesítményben megfelelő higiéniai és műszaki állapotokat, naprakész HACCP rendszert, szabályos vízvizsgálatokat és takarítási gyakorlatot tapasztaltak.  Néhány üzemben többek között higiéniai, dokumentációs és jelölési hiányosságokat tárt fel a hatóság, az eljárások folyamatban vannak. Súlyos élelmiszerbiztonsági kockázat egyik esetben sem merült fel.

Tíz vármegyében összesen 33 vendéglátóhely alkoholos italválasztékát ellenőrizték a kormányhivatalok és a Nébih borászati felügyelői. A fröccsök alapjául szolgáló borok minden esetben rendelkeztek forgalomba hozatali azonosítóval, nyomonkövethetőségük biztosított volt. A szükséges számlák és borkísérő okmányok rendelkezésre álltak, a borok többsége palackos kiszerelésből készült, tárolásuk hűtve történt. Elmondható továbbá, hogy a higiéniai feltételek biztosítottak voltak, kézmosó és fertőtlenítőszer mindenhol elérhető volt. Összességében a borteraszok megfeleltek a jogszabályokban előírt követelményeknek, az alapborok minősége és nyomonkövethetősége mindenhol rendben volt.

A Nébih koordinálta szezonális ellenőrzések egész a nyár végéig, augusztus 30-ig folytatódnak.
Címlapkép: Getty Images
#ellenőrzés #élelmiszer #bírság #biztonság #nébih #büntetés #razzia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:01
19:40
19:29
19:10
18:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 12.
Indul a roham, rengetegen akarnak ilyen bankszámlát: ingyen van, sőt, még pénzt is adnak
2025. augusztus 12.
Rém értékes papír lapul rengeteg magyar fiókban: sokan nem is tudják, mennyire sokat is ér valójában
2025. augusztus 12.
Egy ilyen egyszerű Facebook vagy Insta-poszt miatt simán kirúghatnak 2025-ben
2025. augusztus 12.
Szintet lépett a magyar elit, valaki vett egy 800 milliós Ferrarit: ezek a legkapósabb luxusautók
2025. augusztus 12.
Kvíz: Órákig tudnád pörgetni a TikTokot? Mit tudsz az addiktív kínai közösségi oldalról?
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 12. kedd
Klára
33. hét
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Óriási olívaolaj csalást lepleztek le Magyarországon: ezek a termékek érintettek, mindenkit átvertek
2
2 hónapja
Nem tűri tovább Brüsszel: itt a feketelista, rengeteg magyart érinthet a legújabb szankció
3
2 hónapja
Rengeteg magyarnak járhat kártalanítás: sokan nem ismerik a lehetőséget, így is rendezhető a tartozás
4
3 hete
Megszólalt a BYD: ezt tervezik a szegedi gyárral, nem maradt több kérdés
5
1 hónapja
Most közölte a NAV: azonnali adóváltozást élesítenek Magyarországon, rengeteg embert érint
PÉNZÜGYI KISOKOS
Gyorsított kárrendezés
számla nélküli kárszámítási és teljesítési eljárás, amikor a kárszemle során megállapítják a javítás és az egyéb károk becsült értékét, és azt a károsult - egyezséggel - követelése kielégítéseként elfogadja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 12. 18:05
Kvíz: Órákig tudnád pörgetni a TikTokot? Mit tudsz az addiktív kínai közösségi oldalról?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 12. 16:05
Rém értékes papír lapul rengeteg magyar fiókban: sokan nem is tudják, mennyire sokat is ér valójában
Agrárszektor  |  2025. augusztus 12. 19:29
Nem semmi: magyar cég építi meg Kazahsztán legnagyobb premixüzemét