Pénzeső a Balatonnál: sosem látott fejlesztések indulnak

A kormány nyilvánosságra hozta 2035-ig szóló állami építési beruházási programját, amelyben számos Balaton térségét érintő fejlesztés szerepel a több mint 9500 milliárd forintos keretösszegből.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely részletesen tartalmazza a következő években, különösen 2025-ben és 2026-ban induló, illetve befejeződő állami beruházásokat. A dokumentum újdonsága nem a projektek tartalma – hiszen ezek többsége már korábban is ismert volt vagy előkészítés alatt állt –, hanem az, hogy most először kerültek egységes, ágazati bontású és 2035-ig előretekintő keretprogramba - tudósított a Hírbalaton.

A Balaton térségében megvalósuló fejlesztések között közlekedési infrastruktúra-beruházások is szerepelnek. Ilyen például a 71-es számú főút balatonfüredi, Germering utcai csomópontjának fejlesztése, a Hévíz-Balaton Airport korszerűsítése, valamint a vasúti infrastruktúra fejlesztése a tó környékén. Utóbbi magában foglalja az észak- és dél-balatoni vasútállomások, megállóhelyek korszerűsítését is.

Jelentős figyelmet kapnak a kerékpáros közlekedést érintő beruházások. A Budapest-Balaton kerékpárút kiegészítő fejlesztése mellett a Balatoni Bringakör több szakaszának fejlesztése is tervben van, többek között Balatonfűzfő-Tihany, Balatonboglár-Fonyód, Keszthely, Gyenesdiás-Szigliget, Badacsonytomaj-Balatonszepezd és Zánka-Örvényes között.

A környezetvédelmi célú beruházások között szerepel a Balaton vízminőség-védelmi célú iszapkotrása és az iszapelhelyezés, valamint a balatonszéplaki szivattyútelep és a hozzá kapcsolódó öntözőrendszer fejlesztésének első üteme. Keszthely belvárosában és Zámor településrészen csapadékvíz-elvezetési fejlesztések valósulnak meg.

Az oktatási és szociális infrastruktúra fejlesztése keretében épül meg a balatonfüredi Alkony Idősotthon, bővül a balatonalmádi Vörösberényi és Györgyi Dénes Általános Iskola, valamint új épületet kap a balatonfűzfői Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. Emellett új mentőállomás létesül Balatonlellén.

A turisztikai fejlesztések között található a Keszthely Balatonpart városfejlesztési komplex program, a káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése, a balatonfüredi kemping második ütemű fejlesztése, valamint a balatonalmádi vitorlás klubház és kapcsolódó vízi infrastruktúra korszerűsítése. Felújítják a balatonberényi Piarista Vitorlás Üdülő hangárját és a balatonkenesei Vak Bottyán Strandot is.

A program részeként szolgálati lakások kialakítására is sor kerül a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén pályázati kiírás formájában, valamint megvalósul Balatonfűzfő-Gyártelep településrész vízellátásának rekonstrukciója is.