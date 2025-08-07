Meghalt Szamos Miklós - Hosszú vita után cukrászdáját is bezárták a Budai Várban

Elhunyt Szamos Miklós, a nagy múltú Ruszwurm Cukrászda tulajdonosa, mindössze napokkal azután, hogy a Budavári Önkormányzat végrehajtással vette birtokba az ingatlant egy hosszú évek óta húzódó bérleti vita lezárásaként - írta a Népszava.

A közel két évszázados múltra visszatekintő, 1827 óta megszakítás nélkül működő Budai Vár-beli cukrászda története szerda reggel vett drámai fordulatot, amikor a Budavári Önkormányzat birtokba vette az intézmény által használt ingatlanokat. Az eseményről Böröcz László, az I. kerület fideszes polgármestere számolt be, aki szerint ezzel lezárult egy másfél évtizede tartó jogvita. A konfliktus hátterében egy elhúzódó bérleti díj körüli nézeteltérés állt - írja a lap.

A Ruszwurm a piaci ár alatt fizetett bérleti díjat az önkormányzat szerint, a tárgyalások azonban nem vezettek eredményre. A jogi eljárás végén a Kúria az önkormányzatnak adott igazat, és több mint 300 millió forintos tartozás megfizetésére kötelezte a vállalkozást. Miután a Ruszwurm elutasította az önkormányzat ajánlatát a cukrászda átvételére, végrehajtási eljárás keretében történt meg az ingatlan visszavétele.

A Ruszwurm Kft. közleménye szerint az ügy túlmutat egy patinás intézmény sorsán, és komoly kérdéseket vet fel a végrehajtási eljárások átláthatóságával, valamint a jogállamisággal kapcsolatban is. A nézeteltérés 2011-ben kezdődött, amikor Nagy Gábor Tamás akkori fideszes polgármester jelentősen megemelte a bérleti díjakat. Szamos Miklós a közelmúltban úgy nyilatkozott, meggyőződése szerint nem egyszerű bérleti vitáról van szó, hanem valakik meg akarják szerezni a nagy múltú cukrászdát.