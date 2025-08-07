Miért nőtt ekkorát a különbség a fizetések és a lakásárak között? És vajon melyik országokban a legdrámaibb a lakhatási költségek emelkedése Európában? Mutatjuk!
Meghalt Szamos Miklós - Hosszú vita után cukrászdáját is bezárták a Budai Várban
Elhunyt Szamos Miklós, a nagy múltú Ruszwurm Cukrászda tulajdonosa, mindössze napokkal azután, hogy a Budavári Önkormányzat végrehajtással vette birtokba az ingatlant egy hosszú évek óta húzódó bérleti vita lezárásaként - írta a Népszava.
A közel két évszázados múltra visszatekintő, 1827 óta megszakítás nélkül működő Budai Vár-beli cukrászda története szerda reggel vett drámai fordulatot, amikor a Budavári Önkormányzat birtokba vette az intézmény által használt ingatlanokat. Az eseményről Böröcz László, az I. kerület fideszes polgármestere számolt be, aki szerint ezzel lezárult egy másfél évtizede tartó jogvita. A konfliktus hátterében egy elhúzódó bérleti díj körüli nézeteltérés állt - írja a lap.
A Ruszwurm a piaci ár alatt fizetett bérleti díjat az önkormányzat szerint, a tárgyalások azonban nem vezettek eredményre. A jogi eljárás végén a Kúria az önkormányzatnak adott igazat, és több mint 300 millió forintos tartozás megfizetésére kötelezte a vállalkozást. Miután a Ruszwurm elutasította az önkormányzat ajánlatát a cukrászda átvételére, végrehajtási eljárás keretében történt meg az ingatlan visszavétele.
A Ruszwurm Kft. közleménye szerint az ügy túlmutat egy patinás intézmény sorsán, és komoly kérdéseket vet fel a végrehajtási eljárások átláthatóságával, valamint a jogállamisággal kapcsolatban is. A nézeteltérés 2011-ben kezdődött, amikor Nagy Gábor Tamás akkori fideszes polgármester jelentősen megemelte a bérleti díjakat. Szamos Miklós a közelmúltban úgy nyilatkozott, meggyőződése szerint nem egyszerű bérleti vitáról van szó, hanem valakik meg akarják szerezni a nagy múltú cukrászdát.
Saját tőke nélkül is megy: rengeteg magyar szerez ingyenpénzt kezdő vállalkozás támogatáshoz, így csinálják
Jelentősen emelkedett az európai uniós pályázatok népszerűsége a magyar kkv-k körében.
A termékek minősége megfelelt az Európai Uniós előírásoknak, ugyanakkor azok nagy része jelöletlen volt.
A munkavállalók június 17-én csupán egy messenger-üzenetben értesültek az elbocsátásról.
Két rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára kiírt pályázati eljárásban is eredményt hirdetett a Médiatanács.
A digitalizációs stratégia és a megvalósítás tervezettsége terén a vállalatok mintegy kétharmada tartja legalább többé-kevésbé felkészültnek magát.
A Szent István-napi kenyér címért 20 vállalkozás 29 kenyérrel indult, az innovatív kenyér kategóriában pedig 14 cég 26 terméket nevezett.
Csökkenő veszteség, emelkedő bevétel, rekordösszegű különadó – ezek jellemezték a Tesco magyarországi működését a legutóbbi üzleti évben.
Továbbra is megkérdőjelezhetetlen a Lidl fölénye a magyar kiskereskedelemben. És ezt a számok, akár csak tavaly, idén is teljesen alátámasztják.
Sok időt spórolhatsz vállalkozóként, ha a plusz oszlopokat is kitöltöd, például az adategyeztetés is elkerülhet.
A 2024-es beszámoló alapján az üzlet egyelőre inkább veszteséget termel, mint nyereséget a győri egyetemnek.
A visszatérésre nincs időpont meghatározva, de az beszédes, hogy a szomszédban már nyitottak éttermet.
A könyvpiac soha nem volt könnyű terep, de az utóbbi években még több akadály gördült a szektorban dolgozók elé.
A somogyi térség ipari kibocsátása az elmúlt évtizedben jelentősen nőtt.
Július 25-én bezárja kapuit a főváros egyik kedvelt pizzériája, mint írták, lejárt és meg nem újítható bérleti szerződés áldozataként nem tudnak tovább nyitva tartani.
A májusban bejelentett döntés szerint az egyik, 105,1 millió euró értékű projekt célja egy vezetéstechnológiai rendszer kidolgozása.
Óriási terjeszkedésbe kezdett a legendás magyar vállalat: Donald Trump áll a háttérben, nem tehettek mást
A Videoton Holding német és amerikai céget vásárolt, hogy megőrizze versenyképességét a vámokkal sújtott amerikai piacon.
A nemzetközi közönséget is vonzó Sziget logisztikai kihívásaira válaszul a Bolt idén is dedikált drosztot biztosít a K-hídnál kialakított parkolóban.
Fű alatt lett az ország egyik legsikeresebb cége: most brutális pénzért vennék meg a magyar vállalatot
A cég eddig szinte teljesen rejtve maradt a nyilvánosság előtt – pedig a magyar gazdaság egyik sikertörténete.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
A jövő oktatásának legfontosabb kérdése: kiválthatja az AI a hagyományos tananyagot?
A Tudományos Diákköri Mozgalom már évtizedek óta szerves része a magyar felsőoktatásnak.
