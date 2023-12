Döbbenet: innen ered a Pepsi Cola, ezt jelenti a SPAR, ez volt a Google eredeti neve

Rengeteg olyan ma ismert márka van, amelynek logóját, szlogenjét ezer közül is megismernénk, termékei összetéveszhetetlenek, a mindennapjaink szerves részei. Sok ilyen márkáról nem is gondolná az ember, milyen fantáziátlan, ma furcsán ható neve volt eredetileg, ahogy azt sem, mit jelent és honnan ered egy-egy híres márkanév. Mutatjuk a legérdekesebb márkanévváltozásokat, érdekes tényeket az ismert brandek kapcsán.

Pepsi, avagy a rossz emésztés

A nemzetközi sajtóban sok olvasó érdeklődését felkeltette, honnan ered a Pepsi márkanév, mely végül elért a magyar olvasókhoz is. Sokan nem tudták ugyanis, hogy a világ egyik legismertebb márkaneve, a Pepsi eredetileg a nem annyira csábító Brad’s Drink név alatt futott. 1898-ban nevezték át Pepsi-Colára, mely a latin eredetű dyspepsia szóból származik, ez pedig rossz emésztést jelent. Ekkor ugyanis a rossz emésztés elleni italként reklámozták, a Cola a márkanévben pedig a kólaízesítésre utalt. Nem a Pepsi azonban az egyedüli márkanév, mely időközben megváltozott, illetve amelynek eredeti jelentése ma már furcsán hathat.

SPAR és a spórolás

A SPAR márkanévben a magyar vásárlók közül sokan a német sparen igét vélik felfedezni, melynek jelentése 'megtakarít, (meg)spórol, kímél valamit, takarékoskodik valamivel', és olyan szavakban a töve is előfordul, mint a sparsam 'takarékos', vagy a Sparkasse 'takarékpénztár'. Ezt a jelenséget nevezik népi etimológiának (angolul false etymology, pseudoetymology, paraetymology vagy paretymology), az egy-egy szó eredetére adott közkeletű naiv, nem szaktudományos magyarázatokat. Erre a SPAR nevének eredetével kapcsolatos tévedésre erősít rá, hogy a termékek, üzletek felépítése is "németes" benyomást tesz a vásárlókra.

Miközben valójában a SPAR egy hollandiai székhelyű nemzetközi élelmiszer-üzletlánc. A vállalat holland jelmondata (Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig, vagyis a 'kölcsönös együttműködéssel mindenki nyer') szavainak kezdőbetűi a DE SPAR betűszót adják ki. Ez pedig azt jelenti magyarul: "a fenyő". Nem véletlen, hogy a SPAR logója egy fenyőfa. Tehát a márkanévnek nincs köze a német spórólás jelentésű szóhoz.

Érdekes névváltozások

Ahogy a Brad’s Drinkről sem mondaná meg ma már szinte senki, hogy az volt a Pepsi eredeti neve, úgy ma már nem tudnánk megmondani, mely termékekről vagy szolgáltatásokról ismert az egykori Blue Ribbon Sports, a Matchbox vagy a BackRub. Pedig a Nike, a Tinder vagy a Google ma világszerte ismert brandek.

A Google keresőmotort eredeti neve BackRub volt, vagyis 'hátmasszázs'. Szerencsére találtak egy olyan elnevezést, amely jobban passzol a márkához. A google szó valójában googol elgépeléséből származik, amelynek jelentése egy igen nagy számot jelöl: 10100, vagyis az 1-et 100 darab nulla követi. Ez arra utal, milyen rengeteg információt nyújthat a keresőmotor a felhasználóknak. Maga a márkanév hamar elterjedt a köznyelvben is, az internetes keresés szinonímájaként (googling), de nem csak az angolban. Magyarul is használjuk így (pl. ráguglizok), a BackRub márkanév feltehetően nem lett volna ilyen termékeny.

A másik mára világszerte jelenlévő és ismert techóriás, az Amazon sem ezen a néven kezdte. Eredetileg a magyarul is nagyon hasonló, angol abracadabra szóból eredő Cadabra volt a neve, ez azonban nem volt szerencsés választás, mivel túlságosan hasonlított a cadaver szóra, ami a hulla szinonímája, így a nevet Amazonra változtatták. A név nemcsak egy kalandos és titokzatos helyet jelöl, hanem a névsorrendben elrendezett listákon is előkelő helyet biztosít az Amazonnak.

A Tinder sem ezen a márkanéven kezdte, eredetileg Matchboxnak hívták. A név bár találó volt - hiszen már magyarul is match-nek nevezzük, amikor a randiappon két felhasználó kölcsönösen bejelöli egymást - és a gyufásdoboz ('matchbox') jelentés pedig a szerelem tüzére utalhatott volna. Azonban a márkanév túlságosan hasonlított a Match.com elnevezéséhez, ezért ejteni kellett. A Tinder pedig akárcsak a Google, mára köznévként is elterjedt, a tinderezés az randiappokon való időtöltés szinonímája lett.

Azt is nehéz elhinni, hogy a Nike ekkora vállalattá nőtte volna ki magát, ha az akkor még kis Blue Ribbon Sports cég nem dönt a névváltoztatás mellett. Elvileg nem sokon múlt, hogy az új név Dimension Six lett, de szerencsére végül a győzelem görög istennőjének nevét (Niké) vették kölcsön.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ma már nehéz elhinni, hogy a Netflix eredetileg 1998-ban online DVD-tékaként kezdte, csak később eveztek át a streaming-piacra. 2010-re ez a szolgáltatás már olyan sikeres volt, hogy a DVD-kölcsönzés profitját is meghaladta. A cég ezt látva megpróbálta szolgáltatásait új alapokra helyezni, és különválasztani a streaming és a DVD-kölcsönzés szolgáltatását, és utóbbit átkeresztelték volna Qwikster névre. Ez azonban kiverte a biztosítékot a felhasználóknál, így maradt minden Netflix név alatt. A név egyébként egy szóösszetétel az internet rövidebb változata a Net szó és a filmek jelentésű flicks szó összevonása, csak x-szel a végén.

Az említett márkák ráadásul rengeteg más cég nevének jelnthettek inspirációt az évek során.

Manapság az is gyakran megesik, hogy már egy bejáratott márkanevet cserélnek le, szorítanak háttérbe. Gondoljunk csak arra, hogy a foodora egy rövid ideig foodpanda volt, előtte pedig sokáig NetPincér, viszont a tulajdonosváltással a brandet is lecserélték. Aztán nem olyan régen lett a Twitterből X, ami lehet, hogy az egyik legelhibázottabb névváltásként vonul majd be a történelemkönyvekbe - a felhasználók első reakció mindenesetre elég negatívak voltak. Kisebb port kavart csak, hogy a közelmúltban a Facebook cég és márkanév különvált, a techóriást Meta névre keresztelték, de a közösségi média felület neve maradt Facebook.

Furcsa összetételek

Rengeteg márkanév mögött már egyáltalán nem is sejthető, honnan jött a szó, amelynek nevét milliárdnyi termék viseli szerte a világon. Az Adidas márkanév például az alapító, Adolf Dassler nevéből ered. A keresztneve után a beceneve Adi volt, a vezetékneve kezdete pedig Das, ezt a két tagot vonták össze. A német Aldi neve is hasonló összetétel: az eleje az alapítók vezetéknevéből, az Albrechtből jön, a második tag pedig a Diskont rövidülése. A Fanta márkanév - akárcsak a korábban említett Pepsi - egyszerűen az eredeti kifejezés rövidülésével jött létre, ugyanis a német Fantasie szóból ered.

Van rengeteg példa arra is, hogy egy idegen nyelvű összetétel lesz a márkanév. A Samsung neve egy egyszerű szóösszetétel, a koreai 'három' jelentésű sam és a 'csillag' jelentésű sung szavakból. A LEGO a dán leg godt 'jót játszani' kifejezésből ered. Gyakori tehát, hogy a nemzetközi márkanév nem angol eredetű, még ha úgy is hangzik. A PEZ például - bár azt is gondolhatnánk, hogy betűszó - a német Pfeffermintz szóból jön, ami mentát jelent.

Még hosszasan lehetne sorolni az érdekes vagy furcsa összetételeket, melyek végül világhírű márkanévvé váltak. A vásárlókat pedig mindig érdekelni fogja, mi van az egyes nevek mögött, honnan erednek. Egyes márkák időről időre a figyelem középpontjába kerülnek, és megint felszínre kerülhet, milyen titkokat rejt a márkanév. Ezért is biztos, hogyha valaki céget, fontos a jól megválasztott márkanév - ki tudja, nem az a cég lesz-e a következő Nike, Google vagy Tinder.