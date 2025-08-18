Óriási botrány: rasszista reklámja miatt kért bocsánatot a svájci cég

A Swatch bocsánatot kért és visszavonta reklámkampányát, amelyben egy ázsiai modell a szemét húzta, amit sokan rasszista gesztusként értelmeztek Kínában.

A Reuters tudósítása szerint a svájci óragyártó a hétvégén kiadott közleményében elnézést kért az Essentials kollekció hirdetéseiért, amelyekben egy ázsiai férfi modell a szeme sarkait felfelé és hátrafelé húzta. A képeket Kínában széles körben elítélték az interneten, ahol sokan úgy vélték, hogy az ázsiai szemekkel kapcsolatos rasszista gúnyolódást utánozza. A botrány hatására a vállalat részvényei hétfőn a kereskedés elején 2,7%-kal estek, majd később valamelyest korrigáltak.

A Swatch szombaton a Weibo közösségi média platformon kínai és angol nyelven közzétett bocsánatkérésében közölte, hogy "tudomásul vette a közelmúltbeli aggályokat", és világszerte eltávolította az összes kapcsolódó anyagot. "Őszintén sajnáljuk az esetleges kellemetlenséget vagy félreértést, amit ez okozhatott" - állt a közleményben, amelyet az Instagramon is megosztottak.

A reklámmal kapcsolatos kritika újabb visszaesést jelent a cég számára, amelynek részvényei 2023 eleje óta több mint felükkel csökkentek, és most 39%-os vámmal szembesül az Egyesült Államokba irányuló exportja esetén.

A Swatch, amely az Omega, Longines és Tissot órákat is gyártja, erősen kitett a kínai piacnak, hiszen a csoport tavalyi eladásainak mintegy 27%-a származott a Kína, Hongkong és Makaó régióból.

Az óragyártó bevétele 2024-ben 14,6%-kal, 6,74 milliárd svájci frankra (8,4 milliárd dollárra) csökkent, amit a kínai kereslet visszaesése okozott. A vállalat szerint a kínai piacon "tartósan nehéz piaci körülmények és általánosan gyenge kereslet tapasztalható a fogyasztási cikkek iránt".