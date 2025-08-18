David Ellison az iparági szakértők szerint hatalmas fogást csinált a UFC médiajoginak megszerzésével - pedig még az is lehet, hogy először veszteséges lesz a bolt.
Óriási botrány: rasszista reklámja miatt kért bocsánatot a svájci cég
A Swatch bocsánatot kért és visszavonta reklámkampányát, amelyben egy ázsiai modell a szemét húzta, amit sokan rasszista gesztusként értelmeztek Kínában.
A Reuters tudósítása szerint a svájci óragyártó a hétvégén kiadott közleményében elnézést kért az Essentials kollekció hirdetéseiért, amelyekben egy ázsiai férfi modell a szeme sarkait felfelé és hátrafelé húzta. A képeket Kínában széles körben elítélték az interneten, ahol sokan úgy vélték, hogy az ázsiai szemekkel kapcsolatos rasszista gúnyolódást utánozza. A botrány hatására a vállalat részvényei hétfőn a kereskedés elején 2,7%-kal estek, majd később valamelyest korrigáltak.
A Swatch szombaton a Weibo közösségi média platformon kínai és angol nyelven közzétett bocsánatkérésében közölte, hogy "tudomásul vette a közelmúltbeli aggályokat", és világszerte eltávolította az összes kapcsolódó anyagot. "Őszintén sajnáljuk az esetleges kellemetlenséget vagy félreértést, amit ez okozhatott" - állt a közleményben, amelyet az Instagramon is megosztottak.
A reklámmal kapcsolatos kritika újabb visszaesést jelent a cég számára, amelynek részvényei 2023 eleje óta több mint felükkel csökkentek, és most 39%-os vámmal szembesül az Egyesült Államokba irányuló exportja esetén.
A Swatch, amely az Omega, Longines és Tissot órákat is gyártja, erősen kitett a kínai piacnak, hiszen a csoport tavalyi eladásainak mintegy 27%-a származott a Kína, Hongkong és Makaó régióból.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az óragyártó bevétele 2024-ben 14,6%-kal, 6,74 milliárd svájci frankra (8,4 milliárd dollárra) csökkent, amit a kínai kereslet visszaesése okozott. A vállalat szerint a kínai piacon "tartósan nehéz piaci körülmények és általánosan gyenge kereslet tapasztalható a fogyasztási cikkek iránt".
Németország külügyminisztere, Johann Wadephul élesen bírálta Kínát a tajvani szorosban és a kelet- és dél-kínai tengereken tanúsított agresszív magatartása miatt.
A hatóságok lezárták a több ezer zarándok által látogatott útvonal 50 kilométeres szakaszát, autópályákat és vasúti vonalakat is felfüggesztettek.
Trump szerint Ukrajna csak a Krímről és a NATO-tagságról való lemondással érhet el békét Oroszországgal.
A koronavírus-fertőzések száma ismét emelkedik, és a szakértők szerint a nyári hullám szeptember elején tetőzhet az USA-ban.
Donald Trump tájékoztatása szerint Vlagyimir Putyin kész írásban garantálni a jövőbeni békét Európában, ha Oroszország megkapja a teljes Donbaszt.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn Washingtonba utazik, ahol a tervek szerint tárgyalásokat folytat Donald Trump amerikai elnökkel.
A buborékos tea (bubble tea) iparág jelentős növekedést mutat, és 2032-re még durvább számok jöhetnek.
Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elő fogja készíteni találkozóját egy tűzszüneti megállapodás érdekében.
Magyar idő szerint éjfél után véget ért Dunald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácskozása.
Az ukrajnai konfliktus jelentős gazdasági következményekkel járt: energiaválságot okozott, az élelmiszerárak emelkedéséhez vezetett.
Egy magas rangú kormányzati tisztviselő szerint Kellogg távolmaradásának oka, hogy az orosz fél Ukrajna-pártinak tekinti őt.
A munkálatok az 1-es villamos Lurdy Ház és Közvágóhíd közötti részét, valamint a 12-es és 14-es villamosok Angyalföld kocsiszín környékét érintik.
Libanon jövője forog kockán, ha az állam szembeszáll a Hezbollahhal – figyelmeztetett Náim Kászem, a síita radikális szervezet vezetője egy pénteki televíziós beszédben.
Putyin titkos családjáról közölt részleteket Navalnij szövetségese.
Az államfő szerint rövid időn belül Lengyelországnak nem a harmadik, hanem az első legerősebb hadsereggel kell rendelkeznie Európában.
Listeria monocytogenes baktériumot mutattak ki Franciaországból származó, pasztőrözött tehén- és kecsketejből készült sajtokban.
A kormány, az önkormányzatok és az egyének egyaránt tehetnek a kockázat csökkentéséért.
Erdőtüzek százai pusztítottak, és emberek ájultak el a nyári rendezvényeken.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.