Újabb repülőjárat indul újra, persze csak szigorú szabályok mellett

Június első hetétől újraindítja Budapest és Párizs közt közlekedő járatait az Air France légitársaság. A biztonságos és kényelmes repülésről olyan intézkedések gondoskodnak majd, mint a kötelező maszkviselés, a felszállás előtti lázmérés, az ingyenes időpontváltoztatás, a gépeken alkalmazott fokozott tisztítás és fertőtlenítés, valamint a fedélzeti szolgáltatások átalakítása.

Fokozatosan újraindítja budapesti járatait az Air France légitársaság június első hetétől. Kezdetben heti egy járat fog közlekedni Budapest és Párizs között, a tervek szerint azonban a hó végére a hét minden napján lesz lehetőség az utazásra. A járatokat Airbus A318/A320 típusú gép fogja kiszolgálni.

A társaság arra kéri utasait, utazás előtt mindenképp informálódjanak az indulási, cél- és tranzitországokban hatályban lévő beutazási és tartózkodási szabályozásokkal kapcsolatban, illetve minden esetben készítsenek B tervet az utazásukat, illetve szállásukat illetően. Ezen kívül a légitársaság szeretné felhívni az utazók figyelmét, hogy a Franciaországba, illetve annak tengerentúli területeire érkező utasokat a helyi hatóságok kötelezik különböző igazolások felmutatására. A dokumentumok listája a Francia Belügyminisztérium weboldalán érhető el.

Hogy megkönnyítse a légiközlekedés újraindulását a maximális biztonság garantálása mellett, a társaság több speciális intézkedést is hozott a jegyvásárlást, a reptéri tartózkodást, valamint az utazást illetően.

Ingyenes időpontváltoztatás

A 2020. április 22-e után vásárolt jegyek ingyenesen átfoglalhatók másik időpontra, természetesen azonos díj kategórián belül.

Óvintézkedések földön és levegőben

Május 11-től a reptereken és az Air France járatain egyaránt kötelező a védőmaszk viselése. A kényelem érdekében a légitársaság azt ajánlja az utasok számára, hogy több maszkkal készüljenek az utazásokra.

A repülőtereken igyekeznek a legnagyobb távolságot biztositani a check-in-nél történő sorban állás illetve a beszállítás során. A párizsi CDG repülőtéren minden lehetséges utassal való interakció helyén vírusgátló műanyag falakat húztak fel. Amikor csak lehetséges, a fedélzeten is biztosítva van a távolságtartás az ültetés átalakításával, például az ülések szabadon hagyásával.

A párizsi indulásoknál az utasoknak minden felszállás előtt át kell esniük egy kötelező lázmérésen, amit érintésmentes infravörös hőmérővel végeznek. Amennyiben az utas hőmérséklete 38 °C felett van, megtagadhatják tőle az utazás jogát. A jegy természetesen ez esetben is ingyenesen átfoglalható későbbi időpontra. A gépekre való felszállást is szabályozza, a kabinokat hátulról előrefelé, fokozatosan töltik fel, ezzel is csökkentve az utasok egymással való érintkezésének esélyét.

A társaság felszállás előtt fokozott tisztítást végez a gépeken. A kárpitokat kiporszívózzák, a sima felületeket (például a karfákat, tálcákat, távirányítókat, mosdókat és kijelzőket) fertőtlenítik, a textíliákat pedig lecserélik és műanyag réteggel védik. A nagyobb biztonság érdekében a rövid- és középtávú járatokon mellőzik a párnák használatát, míg a hosszútávú és veszélyeztetett területeket érintő járatokon minden alkalommal fertőtlenítik azokat. Az utasterek levegőjét 3 percenként frissítik és tisztítják az orvosi műtőkben is használt HEPA légszűrőkkel, amik a vírusok és baktériumok 99,9%-át, így a koronavírust is kiszűrik.

Az utasok és dolgozók közti érintkezést is próbálják minimalizálni. Ennek érdekében a belföldi és a rövidebb európai járatokon felfüggesztették az ital- és ételfelszolgálást. A hosszútávú járatokon is csökkentették az étkezések alkalmát, és törekednek a zárt, egyesével csomagolt élelmiszerek használatára. Emiatt a snackek a Bon Appétit zacskókban kerülnek felszolgálásra, az út végén megszokott főétkezések pedig elmaradhatnak. A légitársaság az étkezésen kívül a vámmentes termékeket, illetve a nyomtatott sajtótermékeket is mellőzi járatain. Az kínált újságok és magazinok továbbra is elérhetők lesznek az applikációban, így bárki letöltheti azokat utazás előtt.

