Tengerparti nyaralás vagy alpesi kiruccanás? Mutatjuk melyikkel jár jobban a család

A koronavírus idén borította a nyaralási terveket és alapjaiban rengette meg a turisztikai iparágat. A karantén után mindenki újra gondolta a nyári szabadságát és - részben a korlátozó intézkedések miatt - belföldi úticélokra cserélték a külföldi desztinációkat, azonban ahogy kezd minden visszarázódni a régi kerékvágásba, egyre nyitottabbak az emberek külföldi, akár tengerparti nyaralások iránt és egyre több a foglalás a szomszédos országok legnépszerűbb nyaralóhelyein. Megnéztük, hogy egy szlovén, horvát vagy osztrák úticéllal jár-e jobban egy magyar család, ha úgy dönt még idén bepótolná az elmaradt nyaralást.



A magyarok többsége a járvány miatt elrendelt határzár feloldását követően is óvatosan tervezi utazásait, egy felmérés szerint a válaszadók 50 százaléka a nyár végére vagy őszre tolta ki következő utazását, 18 százalék pedig csak jövőre kelne útra. Bár az idén nyáron nyaralni indulók nagyobb része (56%) a határokon belül maradna, azért az arányból az is látszik, hogy a kezdeti félelem is alábbhagyott már: majdnem ugyanennyien indulnának külföldre (44%). A már megkötött utasbiztosítások tanúsága szerint a külföldre indulók több mint fele Horvátországba (35,3%) és Ausztriába (15%) indult el pihenni, de népszerű úticél Szlovénia is.

Ugyanakkor érdemes azt is megemlíteni, hogy nem csak az utazási hajlandóság emelkedik, de a legtöbb külföldi országban a fertőzöttek száma is, így napról napra változhatnak a be - és kiutazás kondíciói, érdemes erről az utazás előtt tájékozódni a Konzuli Szolgálat honlapján vagy ezen a térképen. Jelenleg mindhárom országba - Horvátország, Ausztria, Szlovénia - korlátozás nélkül lehet utazni és onnan hazatérni is (nem kell karanténba vonulni).

Horvátország

A Pénzcentrum korábban összeszedte, mennyiért juthatunk el a legközelebbi népszerű horvát tengerparti városokba autóval, miszerint 37 ezer forintba kerül a benzin, (plusz az autópálya használati díjak) hiszen a NAV Gépjárművek fogyasztási normáiról szóló tájékoztatása szerint átlagosan 8 literes fogyasztással lehet számolni egy személygépjármű esetében. Így tehát az 1200 kilométeren 96 liter benzin biztos el fog fogyni, aminek ma 365 forint litere, összesen tehát 35 000 forintot kéne benzinre költeni. De mivel az egyik tankolást Horvátországban kell megejteni 400 Ft/liter benzinár mellett, ez valójában inkább 37 ezer forint körül alakul majd, ha a nyaralás alatt nem használjuk többet az autót. Az autópálya és egyéb díjakkal együtt a viamichelin.com útvonaltervező szerint összesen 40 ezer forint költséggel kell számolnunk, de ez persze függ az autó típusától, fogyasztásától és a választott útvonaltól is.

A szálláshelyeket az ALDI Utazás ajánlatai közül választottuk, amely szerint 7 éjszaka, egy háromcsillagos, közvetlenül tengerparti szállodában, all inclusive ellátással szeptember 12. és 19. között már 123.990 forintból is elérhető egy négytagú család számára. A Hotel Labineca ugyanakkor nem Rijekában, hanem a Dél-Dalmáciai Gradacban található, tehát itt a kedvező árú szállásajánlatot valamelyest ellensúlyozza az útiköltség emelkedése, itt már csak az odaút durván 35 ezer forintba kerül. Ehhez persze még hozzájön a költőpénz, de az alapköltségek 200 ezer forinton belül tarthatóak.



Hotel Labineca forrás: ALDI Utazás Hotel Labineca





Ausztria

A foglalások alapján az osztrák úticélok közül az olyan alpesi, tóparti szálláshelyek népszerűek, ahol kikapcsolódni, túrázni lehet, a zsúfolt városok érthető módon most kevésbé hívogatják a turistákat. Jellemzően a salzburgi, karintiai térség népszerű, utóbbiban kerestünk szállást is az Aldi ajánlatai közül: a Klagenfurt mellett található Maltschacher tó partján fekvő, 3 csillagos családbarát üdülőben 7 éjszaka szeptember 13. és 20. között, teljes ellátással 97 ezer forint az egész család számára. Az útiköltség összesen 37 ezer forint körül alakul. Tehát ha jól választunk, akkor egy alpesi, tóparti strandolás alapköltségei 150 ezer forint alatt tarthatóak.



Sonnenresorts Maltschacher See forrás: ALDI Utazás Sonnenresorts Maltschacher See





Szlovénia

Szlovéniában Portoroz és környéke az egyik legnépszerűbb üdülőövezet, de az ország tengerparti szakaszának hossza nem éri el az 50 kilométert, így néhány városban ki is merül a választható helyszínek száma. A legolcsóbb ajánlat, amit találni lehet szeptember harmadik hetére egy négy fős család számára 145 ezer forint, amiben még nincs benne az ellátás. Az útiköltség is valamivel magasabb, a viamichelin szerint díjakkal együtt eléri a 45 ezer forintot, így egy szlovén tengerpartozás az ellátással együtt már bőven meghaladja a 200 ezer forintot.

Bár jelenleg az említett országok mindegyike zöld besorolást kapott, vagyis szabad a be- és kiutazás, ugyanakkor a fertőzöttek növekvő száma aggodalomra adhat okot. Azonban az ebből fakadó bizonytalanságot jól lehet kezelni egy biztosítással. Az ALDI Utazásnál például

az október 31-ig befutó foglalások esetén sztornó biztosítást lehet kötni személyenként 1500 forintért, amivel 10 nappal az utazás megkezdéséig ok nélkül lemondható a foglalás 100 százalékos pénzvisszatérítés mellett.

Ez azonban csak az autós utazásokra érvényes, viszont 18 év alatt ingyenesen, így 3 ezer forintból kezelhető a vírushelyzettel járó bizonytalanság.

Balaton



Ha pedig a rosszabb forgatókönyv valósul meg, és a vírus második hulláma miatti korlátozások nem tesznek lehetővé egy külföldi nyaralást, a Balaton körül is vannak jó ajánlatok. Egy korábbi cikkünkben már összehasonlítottuk egy adriai és egy balatoni nyaralás költségeit és ha sokkal nem is, de az utazási költséggel mindenképpen beljebb van a család, ha idén csak a magyar tengerre jut el.

A négy csillagos Hotel Club Tihanyban szeptembertől egy hétéjszakás nyaralás már 66 ezer forintból kijön, félpanzióval. Ugyanebben az időpontban a siófoki Hotel Lidóban 73 ezer forintból tud megszállni a család egy hétre, szintén félpanzióval.

Címlapkép forrása: Portoroz Tourist Board/Jaka Ivancic

A cikk megjelenését az ALDI Utazás támogatta.

Címlapkép: Getty Images