Adria vs. Balaton: kiszámoltuk, idén nyáron melyik éri meg jobban

Habár számos tavaszi, kora nyári felmérésből az derült ki, hogy a magyarok többsége idén nyáron belföldön tervez nyaralni, azért az utazási irodák és a szállásfoglaló oldalak adataiból látszik, hogy a szokásos úti célok iránt is van érdeklődés. Éppen ezért most összehasonlítottuk a magyarok két kedvenc helyét, vajon melyik éri meg jobban: a Balaton vagy az Adria?

Lassan éledezik a belföldi turizmus, a különféle felmérésekben a megkérdezettek nagyobb része hazai kikapcsolódás tervez, de azért vannak szép számmal, aki idén is távolabb, a tenger mellett töltenék el a szabadságukat.

A pandémia miatt sokak számára most nem teljesen világos, mely országokba utazhatnak, hova nem. A Konzuli Szolgálat honlapján mindenki ellenőrizni tudja, magyar állampolgárként aktuálisan mely országokba utazhat, honnan visszatérve lesz kötelező a 14 napos otthoni karantén. Ennél is egyszerűbb a Békatutaj Kalandtúratársaság munkatársai által üzemeltetett honlap, mely térképen mutatja meg, mely országok, milyen feltételekkel várják a turisztikai céllal érkezőket.

Jó hír az Adria szerelmeseinek, hogy június 12-től már a Horvátországból hazatérőknek sem kell karanténba vonulniuk, így biztosan rengeteg magyar indul délnek, hogy kipihenje ennek a nem szokványos időszaknak.

Romlik a helyzet Zágráb és Ljubljana április végétől és május elejétől szigorú óvintézkedések mellett fokozatosan feloldotta a korlátozásokat és újraindította a gazdaságot, valamint megnyitotta határait több európai uniós ország állampolgárai előtt. Ugyanakkor mindenkinek, aki oda tervezi a nyaralását tudnia kell róla, hogy június 25-i legfrissebb adatok szerint az azt megelőző egy napban 95-tel 2483-ra nőtt az új koronavírussal fertőzöttek száma az országban. A vírus megjelenése óta a legtöbb fertőzöttet, 96-ot április 1-jén diagnosztizálták. Zágráb csütörtöktől szigorít beutazási szabályain az új koronavírussal fertőzöttek számának növekedése miatt, így a Szerbiából, Bosznia-Hercegovinából, Koszovóból és Észak-Macedóniából érkezőknek két hét kötelező karanténba kell vonulniuk

Nem félősek a magyarok

Arra a kérdésre, hogy van-e olyan desztináció, ahová nyugodt szívvel elutazna a jelenlegi helyzetben, a legtöbb magyar Görögországot, Izlandot, Horvátországot, Portugáliát, Ausztriát és Magyarországot írták, de többen nyilatkoztak úgy is, hogy bárhová szívesen elutaznának. Arról pedig, hogy melyik az az úti cél, ahová biztosan nem utazna el a jelenlegi helyzetben a legtöbben a vírus által leginkább sújtott országokat; Olaszországot, az USA-t és Kínát jelölték - derült ki a Repjegy.hu friss felméréséből. Persze a Balaton is népszerű desztináció honfitársaink körében idén, ám mégis úgy tűnik, nem indult még be az igazii szezon.

A beszámolók szerint a szokásosnál kevesebb turistával indult a szezon idén, a koronavírus mellett az időjárás sem kedvezett az első szünidei hétvégére váró vendéglátósoknak.

Balaton vs. Adria

Sokan gondolják, hogy úgy elszálltak az árak a magyar tengerparton, hogy ma mér lényeges különbség nincs a két helyszín között, tehát nem úszunk meg egy hét Balaton olcsóbban, mint egy hét Adriát. Vajon igaz ez? Beszéljenek a számok!

Utazás

A Pénzcentrum korábban összeszedte, mennyiért juthatunk el a legközelebbi népszerű tengerpartok mellé autóval, esetleg vonattal Rovinjba, ami Budapesttől 600 kilométerre van.

Számításaink szerint 37 ezer forintba kerül a benzin, (plusz az uutópálya használati díjak) hiszen a NAV Gépjárművek fogyasztási normáiról szóló tájékoztatása szerint átlagosan 8 literes fogyasztással lehet számolni egy személygépjármű esetében, így mi is ezt tesszük most: így az 1200 kilométeren 96 liter benzinre egészen biztosan szükségünk lesz, amit ma 361 forint/literért kaphatunk meg itthon, összesen tehát 34 600 forintot kell majd benzinre költeni. Kellene, ha az egyik tankolást nem Horvátországban ejtjük meg, így körülbelül 2500 forinttal többel kell számolnunk, azaz 37 ezerbe kerül majd a benzin.

Vonattal ellenben idén nem lesz olyan egyszerű a dolgunk, hiszen a MÁV-Start Zrt. tájékoztatása szerint a szokásos szezonális tengerparti vonatok idén nyáron egyik célállomásra (Split, Rijeka) sem közlekednek, a horvát tengerpartra zágrábi átszállással lehet utazni!



Aki mégis vonattal menne, Zágrábba Budapestről ki lehet fogni már 30 eurós retúr jegyet is, onnan Splitbe 200 kunába kerül e jegy, viszont mindkét út 6-6,5 órás (átszámolva összesen fejenként nagyjából 20 ezer forint).



Balaton felé, ha például a déli partot legtávolabbi csücskét, Balatonmáriafürdőt vesszük is célba Budapestről, 169 kilométert kell megtennünk, oda-vissza 338-at, ez alatt nagyjából 26,5 litert fogyaszt az átlagos autó, tehát 10 ezer forintból megvan az útiköltség. Ez a horvát út fogyasztásának kb. a negyede.

Horvátországba: az autópályákon nem vezették be idén a főszezoni díjakat, a benzin is olcsóbb, és a Krk-szigetre vezető híd díját is eltörölték

- számol be a Horvátországinfo.hu. Így lényegesen olcsóbb lesz a lejutás az Adriára.

Szállás

Járvány ide vagy oda, a magyar szállásadók egy jelentős része nagyon bízik az idei szezonban, és nemhogy olcsóbban, de valamivel drágábban is adják a szobákat idén.

Igyekeztünk hasonló paraméterekkel rendelkező apartmanokat keresni a Balaton partján, illetve az Adriai tengernél, egy képzeletbeli 4 fős család részére. A Szállás.hu keresőjét hívtuk segítségül. E szerint itthon 4 főnek egy apartman átlagosan számolva 180-220 ezer forint körül van. Horvátországban nagyon hasonló árfekvéssel találkozunk az oldalon, lehet már 173 ezer forintért is szállást bérelni egy hétre, talán az átlagárak az itthoninál nagyjából 20 ezer forinttal magasabbak: 200-220 ezer forint.

Étkezés

Az étkezés az, amin a legtöbbet lehet spórolni - sok magyar éppen ezért élelmiszerrel jól megpakolt autóval indul útnak déli szomszédainkhoz. Ha boltban vásárolunk, élelmiszerdiszkontokat érdemes útba ejteni, ott a magyarországi árakhoz hasonlókkal találkozhatunk. Több élelmiszer áruház megtalálható már Horvátországban is, például: Konzum, Billa, Plodnie, Tommy, Metro, Lidl, Interspar - írja a Horvátországinfo.hu.



Ezzekkel az árakkal kalkulálhatunk 2020-ban az oldal adatai szerint:

tej 1l: 6-7 kuna ( 280-330 forint)

tálcás felvágott: 12 kuna (560 forint)

marha hús 1 kg: 30-40 kuna (1400- 1800 forint)

GMO mentes csirkemell: 40-45 kuna (1880- 2100 forint)

uborka: 7-9 kuna (330- 420 forint)

cukkini: 9-15 kuna (420 - 700 forint)

paprika: 15 kuna ( 700 forint)

paradicsom: 10-11 kuna (470-500 forint)

krumpli: 6-8 kuna (280- 370 forint)

dinnye: 10-12 kuna (470- 560)

szőlő: 18-20 kuna ( 840- 940 forint)

alma: 10 kuna (470 forint)

sör 2l: 20 kuna ( 940 forint)

gyümölcslé 1l: 6-8 kuna (280-370 forint)

Milka: 9 kuna ( 420 forint)

Ezek nagyjából valóban fedik az itthoni árakat, de nézzük, mi a helyzet a készétellel. A magyar tenger partján a palacsintáért 250-300 forintot kell fizetnünk, a lángosért minimum 600-at. A sült hekkből 10 dkg minimum 400, de inkább 450 forint. Óriási, látványos áremelkedés tehát nem volt a tavalyi évhez képest.

A tengerparton az alábbi árakkal találkozhatunk:

fagyi: 8-12 kuna (370- 560 forint)

pizza: 40-60 kuna ( 1800- 2800 forint)

hamburger: 25-30 kuna ( 1200-1400 forint)

jégkrém: 15-20 kuna (700- 940 forint)

csevap: 40-60 kuna (1880- 2800 forint)

sültkrumpli: 15-20 kuna (700- 940 forint)

óriás palacsinta: 15-20 kuna (700- 940 forint)

Végeredményt hirdetünk

Ahogy a szállás és az élelmiszerek összhasonlításából is látszik lényeges különbség árban idén nincs a két nyaralóhely között. Ami többletköltséget jelent, az csupán a lejutás. Persze itt most csak átlagárakat számoltunk, nyilván minél népszerűbb helyek ennél drágábbak, a parttól távoliak pedig olcsóbbak. Az autóval nem rendeklezők számára rossz hír, hogy az Adria-Expressz idén nyáron nem közlekedik, az autósoknak viszont csábító lehet az olcsóbb autópálya díjak.

Egy tó és a tenger közti különbségről pedig szót sem ejtettünk, holott az megfizethetetlen.

Címlapkép: Getty Images