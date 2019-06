Rengeteg bosszúságtól mentik meg magukat az élelmes utazók: mutatjuk a trükköt!

Egyre többen égnek vakációlázban és tervezgetik nyaralásukat, a tanév végével pedig nemsokára a családok is útra kelnek. Utazásra készülődve érdemes megfogadni Magyarország legnagyobb outlet-központja divattippekkel kiegészített tanácsait, hogy a lehető legkisebb fejfájást okozza a bepakolás, és minden szükséges dolog beférjen a bőröndünkbe.

A Budapest határában található outlet-központ az M0-s, az M1-es és az M7-es autópályáról is könnyedén megközelíthető, a nyári időszakban ezért sokan döntenek egy kis kitérő mellett, hogy a hét bármelyik napján pótolhassák a nyaraláshoz elengedhetetlen alapdarabokat és kiegészítőket. Utazásra készülődve érdemes megfogadni a Premier Outlet tanácsait, hogy minden szükséges dolog beférjen a bőröndünkbe.

A mindentudás előnyei



Hány napra megyünk? Milyen lesz az időjárás? Egész nap a strandon heverünk majd, vagy szervezünk városnézést, esetleg egy kiadósabb kirándulást? Van olyan ruhánk, ami egy hirtelen hűvössé váló időben kiváló aláöltözet lehet, de önálló viseletként is megállja a helyét?

Tegyük fel a kérdést magunknak: biztos, hogy mindenre IS szükségünk lehet? Gondoljuk át, alaposan tervezzük meg a nyaralásunkat, és listát is állítsunk össze. Így elkerülhető, hogy felesleges, a későbbiekben nem használt ruhák és kiegészítők foglalják a helyet a bőröndünkben. A listát pedig akár a jövőbeni utazásaink alkalmával is használhatjuk.

A legtöbbször pedig a praktikum és a kényelem élvezzen előnyt: például biztosan nem magassarkúban vagy gumírozott flip-flopban fogunk várost nézni, vagy egy kilátóra felkapaszkodni. A legfrissebb divattrendeknek megfelelően a hölgyeknek érdemes egy válltáskává alakítható övtáskát vagy egy nyárias szalmatáskát is beszerezniük, hogy így is maximalizálni tudják a tárolóhelyeket.

Jelszó: hézagmentes

A praktikus és ügyes utazó nem hagy tátongó hézagokat és réseket a bőröndben: egyrészt minden helyet kihasznál, másrészt, hézagok esetében, a ruhák utazás közben összetorlódhatnak és így könnyen össze is gyűrődhetnek. Ezeket az üres helyeket például fehérneművel, strandruhával, fürdőruhával, zoknival, vagy épp egy kisebb gyógyszertartóval lehet alaposan "kitömni".

A bőröndbe kerülő cipőnk belsejébe pedig további kisebb, törékenyebb tárgyakat és egyéb apróságokat is pakolhatunk, hogy azok sérülésmentesen érjenek célba, és ne foglaljanak külön helyet.

A Palacsinta Módszer

Fogjuk a ruháinkat és amit csak lehet, feltekerünk, akárcsak egy palacsintát. Ezzel nemcsak rengeteg helyet tudunk megspórolni, hanem a legtöbb ruhadarabot a makacsabb gyűrődésektől is megkímélhetjük. Minden esetben egymáshoz passzoló, könnyen kombinálható, többfunkciós ruhákat és lábbeliket válogassunk. Ami nehezebb (pl. cipő, pulóver, hosszúnadrág), kerüljön a bőrönd aljára (a cipő külön zacskóban), ami pedig könnyebb, nyugodtan kerülhet a ruhakupac tetejére. Az igazán gondos utazók akár bőröndrendező szettet, vákuum- vagy kompressziós zsákokat is beszerezhetnek, hogy még inkább uralni tudják a bőröndkáoszt.

A sokoldalú kendő és törölköző

Főleg hölgy utazóknak lehet érdemes egy nagyobb méretű kendőt vagy szarongot is bepakolniuk, hiszen ezek felhasználástól és időjárástól függően, rendkívül sokoldalú ruhadarabnak bizonyulhatnak: nadrágba fűzve stílusos kiegészítők, fejünkre téve napvédők, fürdőruha felett viselve "strandköntösök", hűvösebb időben pedig vállra kanyarítható pluszrétegek.

Törölközőből pedig mindenkinek érdemes gyorsan száradó anyagút beszerezni, mert ezzel nemcsak időt, hanem helyet is megspórolhatunk: az ilyen törölközők ugyanis vékonyabb anyagból készülnek hagyományos társaiknál. Kendőkből és törölközőkből is a neonszínűeket javasoljuk azoknak, akik az idei nyári divatot szeretnék követni.