Parázol az e-autó hatótávjától, de mégis belevágnál? Ezt a verdát neked találták ki

Megérkezett a Ford korszakalkotó újdonsága, a gyártó első plug-in hibrid modellje. A Pénzcentrum megnézte, mit tud az új Kuga PHEV, és az is kiderül, tudja-e tartani a beígért elektromos hatótávot. A fullextrás tesztkocsi már a megjelenésével is tekintélyt parancsol.

Pár napig volt szerencsénk kipróbálni a Ford forradalmi újdonságát, ugyanis a Kuga plug-in hibrid verziója a márka első tölthető akksis hibrid modellje. Nem aprózták el, tesztautónak egyből a legmagasabb felszereltségű Vignale edition modellt adták, ez a kocsi a németországi tesztflotta oszlopos tagja - ugyanis a Ford a gyári tesztkocsikat küldi körbe az európai tesztelőknek, hogy minél hamarabb ki tudják próbálni az újdonságokat. Ezért a német rendszám, amelynek a végén található e-betű árulkodik róla, hogy itt bizony nem plug-in hibridről van szó, itthon a Kuga PHEV zöld rendszámot kapna annak minden előnyével (a többi mellett ingyen lehet vele parkolni).

Ez a Kuga harmadik generációja, ami ezzel a hibridhajtással már lényegében űrtechnológia. A 2,5 literes benzinmotor mellé egy 113 lóerős villanymotort is kapunk, az energiát egy 14,4 kWh-s akkumulátor tárolja bőszen. A rendszer összteljesítménye 225 lóerő 200 Nm nyomatékkal, ami pont elég egy ekkora autónak. A videóban kívül-belül megmutatjuk, a cikkben csak a rendszerre térünk ki!

Az autó oszlopról 3,7 kW-tal képes tölteni, úgyhogy így 4 óra, mire 0-ról 100-ra teljesen felhúzza magát a Kuga, konnektorról ennek kb. a duplájával kell számolni. A tisztán elektromos hatótáv 55 és 60 kilométer között mozog, a videóban leteszteltük a többi mellett azt is, hogy tudja-e tartani az autó ezt az értéket!

A villanymotornak hála gázadásra szinte megugrik a Kuga, és a rendszer elég finoman hangolja össze a benzin- és a villanymotor működését. Többféle hajtási módot is beállíthatunk: mehetünk csak árammal, ameddig tart a szusz az akksiban, vagy tartalékolhatjuk a töltés, és tisztán benzinüzem van, amivel az akkut lehet tölteni - ezt mondjuk nemigen ajánlott használni, mert igencsak megdobja a fogyasztást, inkább csak autópályán érdemes benyomni, amikor amúgy is a benzinmotor dolgozik. A "normál" módban is kitűnően váltogatja a benzin- és villanyüzemet, ameddig nem tapossuk a földig a gázt, addig teljesen elektromosan halad.

Azt is érdemes megemlíteni, hogy az energiát is remekül termeli vissza a rendszer fékezéskor. Amikor nullán van az akku, akkor is ki tudunk préselni belőle 2-3 kilométert. Normál módban, úgy, hogy egyszer töltöttük motorral az akkut legvégül 3,5 literre jött ki a fogyasztás 100 kilométeren, ami egyáltalán nem vészes.

Ez azt jelenti, hogy benzinnel (345 forint/literes áron) kb. 1200 forintért lehet megtenni vele 100 kilométert, az akkut pedig otthoni áron (35 forint/kWh) kicsivel több mint 500 forintért tölthetjük tele. Ez kb. 1700 forintot jelent összesen 100 kilométerre, ami kb 5 literes fogyasztást jelent egy tisztán benzinüzemű autónál. Vélhetően lehet hozni az 1,4 literes gyári fogyasztást is, de ahhoz kb. tojást kellene tenni a gázpedál alá, és rendesen tölteni az akkut hálózatról, nem a motorral. Nem lehetetlen, de egyébként ha valaki este feldugja tölteni otthon, az vígan eljárhat vele 2-2,5 literrel is.

Ami az árcédulát illeti, az elég vaskos: a legalacsonyabb felszereltséggel is 12,5 milliót kell fizetni egy Kuga PHEV-ért, a mi bőségesen extrázott tesztkocsink pedig nem kevesebb, mint 15,5 millió forintba kerül.

Hogy kinek lehet ajánlani? Annak például, aki régóta szemez az elektromos autókkal, de parázik a hatótávtól. Hiszen itt mankónak ott a benzinmotor, ami mindig ott van ha kell, de ügyesen használva akár teljesne elektromos módban is meg lehet oldani a munkábajárást, a napi rohangászást. Mivel nem tisztán elektromos hajtású, így állami e-autós kedvezményt nem lehet rá igénybe venni.