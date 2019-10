Ezek a bolti eladók viszik a pálmát: jóval többet keresnek, mint más kollégáik

Utolsó helyre csúsztak az eladók bérrangsorában a zöldséges boltok. Az autószalonok pedig az élre kúsztak. A piaci árusok bére ötödével emelkedett. A szakmai bérolló 96 ezer forint és vannak 200 ezer forint alatti keresetek is.

A friss statisztika alapján számolt szakmai - eladói - bérkülönbség (havi bruttó átlagkeresetek eltérése) 2019 nyarán 96 ezer forint volt. Ez valamivel nagyobb, mint az elmúlt évek ollója (a statisztika megváltozott módszertana miatt csak az irányzat olvasható ki az adatsorokból, filléreskedni most nem lehet). És úgyszintén nagyobb a területi (megyei) bérkülönbségek nemrégiben kiszámolt 83 ezer forintos bérkülönbségénél is - írja a blokkk.com.

Júliusban a legjobban az autószalonok fizikai dolgozói kerestek, havi bruttóban 279 ezer forintot, legrosszabbul pedig a zöldséges boltokban kenyerükre valót keresők, ahol 183 ezer forintot számfejtettek hónap végén. A zöldséges boltok eladói korábban is a bérlista hátsó fertályában tanyáztak, de hát a zöldségárak drágulása a boltos számára az árubeszerzésben jókora költségnövekedést jelentett, izzadnia kellett, miből mennyit fizethet ki, így a bérekre is, és az utolsó helyre csúsztak.

Bérekben az egész élelmiszerkereskedelem hátrébb csúszott a bérrangsorban, hiába, az infláció a boltos számára drágább beszerzés miatt a béreket is megfoghatja. Mindössze három bolttípus van, ahol a boltos az országos átlag felett tudja megfizetni a fizikai dolgozóit (eladókat, pénztárosokat, árufeltöltőket, boltos raktárosokat), az autószalon mellett az illatszerbolt és az iparcikkes vegyesbolt kör (amiben vannak multi áruházak is, ugyanúgy, mint az élelmiszer vegyesben) - írják.

És a boltos kiskereskedelmi átlag felett is mindössze öt boltcsoport van, ide tartozik még az élelmiszer vegyes kör (multi áruházakkal a sorukban), valamint a bútorbolt is. Itt is szerepet játszott a bútorpiac átalakulása, a nagy láncok térnyerése. A játék- és a könyvesboltok is előbbre furakodtak a sorban az elmúlt hónapokban, az italbolt és a sportszerbolt viszont lejjebb csúszott.

A híradástechnika és a webáruházas boltok, ahol erős az átfedés is, a középmezőny alján tanyáznak még mindig, feltehetően azért is, mivel ebben a körben öldöklő a piaci verseny és minden mozgatható fillért elvisz a mindennapos reklámhajsza.

És vannak boltok a szakmai sorban havi bruttó 200 ezer forint alatt (a megyei összevetésben ezt a határt már meglépték a boltok, a kettő nem zárja ki egymást). Hasonlóképpen a garantált bérminimumot sem hozza minden bolt, amihez hozzátartozik, hogy a kereskedelemben egyes árucikkek esetében kötelező a szakképesítés (például élelmiszerek eladóinak), másoknál nem (például egy ruházati boltban). A zöldséges boltban sem kötelező a szakképesítés az eladónak. És hiába volt a piacos dolgozóknál 20 százalék körüli béremelés, maradtak a kisboltos körben a rangsor utolsó harmadában - írja a portál.