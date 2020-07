Ennyiért csobbanhatunk a hazai aquaparkokban: mutatjuk a rangsort

Idén sok magyar nem gondolkodik egy vagy több hetes nyaralásban, amely főként a járványnak tudható be. Az anyagi bizonytalanság, a fertőzéstől való félelem, vagy akár az időhiány a kiadott szabadságok miatt, gátolja, hogy hosszabb ideig kikapcsolódhasson a lakosság jelentős része. Azonban annál többen terveznek egynapos, vagy hétvégi kiruccanásokat, az ilyen utak alkalmával pedig kifejezetten keresettek a fürdőzési lehetőségek. Szerencsére hazánk rengeteg vízparttal és fürdővel rendelkezik, ahol aktívan is kikapcsolódhat, élményeket gyűjhet az, aki ilyesmire vágyik. A Pénzcentrum ezért most kifejezetten a magyarországi aquaparkok szezonális árait gyűjtötte össze, a fürdőket pedig a medencék és a csúszdák száma alapján is rangsoroltuk.

Nem csak a koronavírus járvány miatt váratott magára az idei strandszezon, hanem az igazi nyár is késve érkezett Magyarországra. (Tavaly ilyenkor is a záporos májusi időjárás késleltette valamennyire, hogy megteljenek a fürdők, de arra ki emlékszik már!) A pandémia többek között a fürdőszezon elejét is tönkretette, először a pünkösdi hétvégén nyitott ki a vidéki strandok, termálok többsége még a kornavírus-járvány miatt elrendelt biztonsági előírások betartásával, és akkor is csak a kültéri medencéket lehetett még használni, később ezeken a korlátozásokon is lazítottak.

A fővárosban a vidékhez képest csúszással nyithattak a fürdők. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. május 30-án nyitotta meg a strandjait, azonban, köszönhetően a zord időjárásnak, a 2019-es évi forgalom mintegy 4 százalékát érték csak el. A júniusi melegedés hatására a hónap utolsó hétvégéjén már közel 21 500 vendégük volt, és a forgalom már megközelítette a 60 millió forintot. Vélhetően kezd visszatérni a bizalom, hogy biztonságos a strandra járás, ennek köszönhetően rendeződhet lassan a forgalom. Tegnap végül a a Széchenyi és a Rudas Fürdő is megnyithatta kapuit a fürdőzni vágyók előtt, egy alapos fertőtlenítés, ellenőrzés után.

Tömve lesznek a belföldi strandok, fürdők?



A járvány sok együttes hatása miatt rengeteg család egyáltalán nem tervez nyaralást, vagy ha igen, akkor belföldre. Habár a magyarok 40%-a szerint nincs ok a félelemre a járvány utáni turisztikai utazásokkal kapcsolatban a Magyar Turisztikai Ügynökség legfrissebb kutatása szerint, a tavalyi évhez képest továbbra is alacsony szinten áll a turizmus. A kutatásból kiderül, hogy a magyarok 67%-a utazik évente belföldön, külföldre pedig 26%-uk látogat el.

A tavalyi évhez képest 11 százalékkal népszerűbbek az 1 napos kiruccanások.

Akik több napra utaznak el (39%), kifejezetten a wellness-hétvégéket, az 1 hetet nyaralni vágyók (12%) pedig a külföldi desztinációkat részesítik előnyben. Egy friss kutatás szerint pedig kifejezetten a kisgyermekes családoknak mindössze 5%-a tervez külföldi nyaralást, belföldön viszont a megkérdezettek 47,5%-a indul útnak nyáron: legtöbben a Balaton felé veszik az irányt, kedvelt úti cél továbbá Zalakaros, Hajdúszoboszló, Nyíregyháza és Gyula is.

Olvasóink közül sokan viszont a vírusfertőzés veszélye miatt nem fognak idén nyaralni menni (11%), a legtöbben viszont anyagi okokból nem utaznak (16%). Másoknak pedig idejük nem lesz: a szabadságaikat már kivették az évre (5%). Viszont azt még mindig sokan megtehetik, hogy a nyári hétvégéken 1-1 napot strandolással töltsenek.

Ez is érdekelhet! Nincs pénzed, időd vagy bátorságod nyaralni idén? Van megoldás! A legtöbben belföldre utaznak, de sokan nem hagyják ki idén sem a tengert.

Azt régóta tudjuk, hogy hazánk gyógyvíz- és fürdőnagyhatalom, ennek idén nyáron pedig különösen örülhetünk, amikor sokan különféle okokból, de nem fognak eljutni a külföldi tengerpartokra. Eddig is voltak szép számmal, akik a tavak, folyók strandjai helyett az épített medencéket, víziparkokat részesítik előnyben.

Hazánkban 22 olyan fürdőhely üzemel, amely az aquapark kategóriába sorolható, izgalmas vízi élményeket kínáló medencéi és csúszdái alapján.

A medencék száma alapján felállított rangsorban a Hungarospa Hajdúszoboszló áll legelől 45 medencéjével. A toplista második helyét elfoglaló Bükfürdő Thermal & Spa 34, a harmadik helyet megszerző Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő pedig 20 medencével büszkélkedhet.

Nem csak sok, hanem sokféle medence található a magyar aquaparkokban: fedett és kültéri úszómedence, strandmedence, élmény- és hullámmedence, gyógymedencék és gyermekmedencék, és emellett rengeteg más szolgáltatás is, kezdve a csúszdáktól, a szaunákon át a masszázsig.

A magyar aquaparkokban átlagban 11 különböző méretű és fajtájú csúszda van. A csúszdák számát tekintve egyértelműen az Aquarena Mogyoród áll az élen 26 csúszdájával, ezt követi a Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont 18 csúszdával, amelytől a rangsorban harmadik Aquacinema Kisvárda is csak 1 csúszdával van "lemaradva".

Ahogy tavaly, idén sem feledkeztünk meg az egyik legfontosabb szempontról: hogy mennyibe kerül a strandbelépő, hiszen ha egy család egy egész napot el akar tölteni egy víziparkban, akkor bizony általában mélyen a zsebbe kell nyúlni. Nem csak a csúszdék, medencék számában, hanem belépőárakban is felállítottunk egy rangsort a hazai aquaparkok között.

Azt is megvizsgáltuk, mennyit emelkedett a fürdőbelépők ára a tavaly júniusi árakhoz képest: a legtöbb helyen ugyanannyiba kerülnek a belépők, mint tavaly a főszezonban, néhány helyen volt 100-200 forintos drágulás, és csak egy-két fürdőben volt 500-600 forintos emelés.

A feltüntetett fürdőbelépő árak egész napra szólnak, ahol eltérés van a hétvégi jegyárakban a hétköznapokhoz képest, ott a hétvégi díjszabást vettük figyelembe. A kiegészítő szolgáltatások árai az egyes fürdők leírásában találhatók meg részletesen.

Hungarospa Hajdúszoboszló

Felnőtt jegy: 4100 forint

Diákjegy: 3000 forint

Gyermek jegy (7 éves korig): 1900 forint

Az egész napra szóló jegyárak az Aqua-Palace-ba július 1-től augusztus 31-ig értendők.

Magyarországon itt adtak át elsőként csúszdaparkot még 2000-ben: jelenleg 15 csúszdával és 45 medencével várja a látogatókat: 8 strandmedence, 7 gyermekmedence, 6 gyógymedence, és 1-1 úszó-, élmény-, és merülőmedence közül választhatnak. Emellett az aktív kikapcsolódásról röplabda-, foci-, tenisz-, és kosárlabdapálya, vízibicikli és lábtenisz szolgáltatás gondoskodik.

Az Aqua-Palace élményfürdőn túl az Aquapark szolgáltatások csak a strandfürdő belépő megváltása után vehetők igénybe. A strandfürdő belépő felnőtteknek 2800, nyugdíjasoknak és diákoknak, gyermekeknek 2300 forint. Az Aquapark normál egész napos kiegészítő díj pedig 3500 forint. Viszont ha minden szolgáltatást egyben vennénk igénybe, akkor vannak kombinációs csomagok, amikkel faraghatunk az árból. Tavaly június óta átlagosan 100 forinttal emelkedtek a belépőárak.

Annagora Aquapark

Felnőtt jegy: 2900 forint, all-in belépő: 6200 forint

Diák jegy (10-18 éves korig): 2700 forint, all-in: 5200 forint

Gyermek jegy (3-10 éves korig): 2400 forint, all-in: 4100 forint

A balatonfüredi aquaparkban hullám-, gyermek-, wellness medencék, és a szaunavilág is várja a strandolókat, összesen 12 medence és 12 csúszda gondolsodik a vízi élményekről. Az all-in belépőkkel nyílik lehetőség a korlátlan csúszdahasználatra. Az árak tavaly óta nem emelkedtek.

Aquaticum Debrecen

Felnőtt jegy: 3400 forint

Gyermek/diák/ nyugdíjas jegy: 2850 forint

A debreceni Mediterrán Élményfürdőben 14 medence: köztük gyógymedence élményelemekkel, váltófürdő, hullám- és élménymedence, gyermekmedence, pancsoló és 10 csúszda található. Ezen túl röplabda- és focipálya, valamint lábtenisz is igénybe vehető. Az árak tavaly óta 200 forinttal emelkedtek.

Virágfürdő Kaposvár

Felnőtt jegy: 3300 forint

Ifjúsági/ nyugdíjas jegy: 2300 forint

Kaposváron sokféle gyógymedence, élmény- és termálmedence, úszómedencék és jakuzzi is található, összesen 17, amelyek mellett 7 csúszda gondoskodik a vízi élményekről. A fürdő nagy gondot fordít gyermekbarát szolgáltatásokra, az árnyékolt medencével, gyermekcsúszdával, játszótérrel várja a gyerkőcöket. A nyári kombinált jegyárak tavaly óta változatlanok.

Aquarius Élményfürdő



Felnőtt jegy: 4500 forint

Diák/nyugdíjas jegy: 3500 forint

Gyermek jegy (6 éves korig): 2800 forint

A vendégek a termálvilág szolgáltatásait igénybe véve pihenhetnek, regenerálódhatnak, ahol beltéri és kültéri gyógyvizes medencék, pezsgőágy, szaunavilág, Kneipp-medence, és pezsgőfürdő is található. Az élményvilágban hullámmedence, vízfüggöny, barlanggal készült vadvízi sodrófolyosó, és különböző óriáscsúszdák várják a vízi élmények szerelmeseit.

A legkisebbeket medencékkel, csúszdákkal, Inka romtemplommal, kincses szigettel és egyéb élményelemekkel kiegészített mesés gyermekvilág várja. A jegyárak tavaly óta 200-300 forinttal kerülnek többe.

Gyulai Várfürdő

Felnőtt jegy: 2700 forint, AquaPalota kiegészítőjegy 1900 forint

Diák/nyugdíjas jegy: 2300 forint, AquaPalota kiegészítőjegy 1400 forint

A várfürdő 19 medencével, köztük több gyógy- és élménymedencével, súlyfürdőmedencével, és csúszdamedencével várja a fürdőzni vágyókat. A gyulai komplexum 8 csúszdával is büszkélkedhet. A strandbelépők 200, az Aquapalota kiegészítő jegy árak 100 forinttal kerülnek többe idén 2019-hez képest.

Zalakarosi Fürdő

Felnőtt jegy: 3900 forint, komplex: 5200 forint

Diák jegy (6-18 éves korig): 2800 forint, komplex: 4100 forint

Gyermek jegy (3-5 éves korig): 800 forint, komplex: 1000 forint

Zalakaroson sokféle kültéri és fedett gyógymedence, termál- és élménymedence, hullámmedence, merülő medence és úszómedence várja a csobbanni vágyókat, összesen 20 darab. Csúszdákból pedig 9 féle található a fürdőben.

Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark - Jelenleg zárva!



Felnőtt jegy: 3600 forint

Diák/nyugdíjas jegy: 3000 forint

Gyermek jegy (14 éves korig): 1100 forint

Az élményfürdő homokos napozóparttal, 5 medencével és 7 csúszdával várja a látogatókat. A belépőjegyekhez tartózó csúszási lehetőségeken felül 1600 forintért váltható meg a korlátlan csúszás.

A fürdő honlapjának tájékoztatása szerint a Kecskeméti Fürdő átmenetileg még zárva tart.

Napfényfürdő Aquapolis

Felnőtt jegy: 5650 forint

Diák jegy: 4600 forint

Gyermek (4-11 éves korig) és nyugdíjas jegy: 3000 forint

A legnagyobb szegedi strandon, a Napfényfürdő Aquapolisban óriáscsúszdák, gyermekvilág és termálmedencék egészítik ki a strandolás nyújtotta élményeket, összesen 18 medence , 13 csúszda várja a fürdeni vágyókat, emellett röplabda- és focipálya, valamint lábtenisz is használható. Az árak nem változtak tavaly óta.

Aquaworld Resort Budapest

Felnőtt jegy: 6490 forint

Diák/nyugdíjas jegy: 5290 forint

Gyermek jegy (3-13 éves korig): 3190 forint

Az Aquaworld Resort Budapest különleges tematikájával, hatalmas kupolájával és izgalmas csúszdáival emelkedik ki a budapesti strandok közül. A 15 medencéjén és 11 csúszdáján túl focipálya, játszótér, játszóház is gondoskodik az élményekről. A jegyárak tavaly óta változatlanok.

A honlapjuk tájékoztatása szerint jelenleg a fürdő valamennyi medencéje, csúszdája és élményeleme üzemel, kivéve a szörfmedence és a Bongo Kids Club játszóház.

Aquacinema Kisvárda

Felnőtt jegy: 4900 forint

Gyerek jegy (2-9 éves korig): 4000 forint

A kisvárdai strand, a régi Várfürdő, mai nevén Aquacinema új medencékkel, élményelemekkel és egy 16 csúszdás csúszdaparkkal várja a fürdőzőket.

Bükfürdő Thermal & Spa

Felnőtt jegy: 3950 forint

Diákjegy: 2400 forint

Gyermek jegy (6 év alatt): 100 forint

Bükfürdőn Európa egyik legismertebb és az ország második legnagyobb gyógy-, strand- és élményfürdője, legmodernebb szaunavilága és különleges Medical Wellness Centruma várja a kikapcsolódni vágyókat. A 14 hektáron fekvő fürdő igazi fürdőkomplexum, 34 medencével, 7 csúszdával várja a feltöltődni, fürdőzni vágyókat. A jegyárak tavaly óta változatlanok.

Tatabányai Gyémánt Fürdő

Felnőtt jegy: 3100 forint

Diák/nyugdíjas jegy: 2200 forint

A "A Családi Víziparadicsom" 15 medencével és 6 csúszdával várja a vízi élmények kedvelőit, 3 élménymedencéje, 1 csúszdamedencéje, jakuzzija, valamint gyermek- és pancsoló medencéje is van. A gyermekbarátabb fürdőzés érdekében játszótér is van a fürdő területén.

Várkertfürdő Pápai Gyógy- és Termálfürdő

Felnőtt jegy: 3100 forint

Diák/nyugdíjas jegy: 2250 forint

A pápai fürdőben 16 medence várja a fürdőzőket, köztük külön fedett és kültéri csúszdamedencék, élmény- és termálmedencék is. Pápán 11 csúszda, röplabdapálya és játszótér gondoskodik a szórakozásról. A jegyára tavaly óta nem változtak.

Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont

Kombinált belépőárak a Strandfürdőbe és az Aqua Centrum Csúszdaparkba:

Felnőtt jegy: 4700 forint, hétvégén 5600 forint

Diák/nyugdíjas jegy: 3400 forint, hétvégén 4200 forint

Az Aqua Centrum 18 óriáscsúszdás csúszdapark, melynek alapmotívuma egy középkori vár hangulatát idézi, mesés, játékos elemekkel. A "gyermek szigeten" sárkánycsúszda, gyermekcsúszdák találhatók, míg a vadfolyó, és a csőcsúszdák, zárt-, nyitott-, hullámforma csúszdák a felnőtt közönséget várják. Közös családi élményt a 4 sávos családi csúszda és a lassúfolyó- biztosítja. A legvakmerőbbek a kamikaze, illetve a hagyma csúszdán tehetik próbára bátorságukat.

Az Aqua Centrum extrém ajánlata az ingacsúszda! Izgalmas lehet még a Dragon csúszda is, ahol 16 méter magasból 60km/órás sebességgel csúszhatnak a fürdőzők. A jegyárak tavaly óta 100 forinttal emelkedtek.

Harkányi Gyógy- és Strandfürdő

Felnőtt jegy: 2900 forint

Felnőtt jegy: 2900 forint Diákjegy / 62 év felett: 2300 forint

A Harkányban található fürdőben 18 medence és 7 csúszda gondoskodik a fürdőzők szórakozásáról, vannak köztük fedett gyógy- és élménymedencék, és kültéri strandmedencék, jakuzzi, és gyermekmedence is, ezen túlmenően röplabda- és focipálya is várja a vendégeket.

AquaCity Zalaegerszeg

Felnőtt jegy: 2600 forint

Diákjegy: 2000 forint

Gyermek és nyugdíjas: 1200 forint

Óriás csúszda felár +1000 forint.

Zalaegerszegen az Aquacityben egy hullámmedence, egy élménymedence, egy ugrómedence, egy strandmedence, 1-1 gyermek- és pancsoló medence és 3 jakuzzi várja a fürdőzőket. A szórakozásról 10 csúszda, köztük gyermekcsúszda, röpladbapálya, lábtenisz és játszótér gondoskodik. A gyermekek számára animációt is biztosítanak. A jegyárak, ha a csúszdajeggyel együtt számoljuk, 600 forintot emelkedtek tavaly június óta.

Aquarena Mogyoród - Idén zárva!



Az Aquarena 7 medencével és elképesztő mennyiségű: 26 darab összesen 1,5 kilométernyi hosszú csúszdarendszer várta az eddigi években csobbani vágyó vendégeket. Azonban a járvány miatt idén nem tudnak kinyitni. A fürdő honlapján az alábbi tájékoztatás olvasható:

Jó ideje hallgatásba burkolóztunk az Aquaréna felújításának előrehaladásával és az idei nyitással kapcsolatban. Ennek az az oka, hogy a járványhelyzetben március végén a park felújítási munkálatai megrekedtek, a kivitelezést csak nemrég tudtuk újra megkezdni. A munkálatok olyan mérvűek, hogy ebben az évben már nem fogunk megnyitni. Viszont cserébe csodálatosan megújított medencékkel és kiegészítő elemekkel várjuk a vendégeinket a 2021-es nyári szezonban!

Rukkel-tó Waterpark

Felnőtt jegy: 2000 forint

Diák/nyugdíjas jegy: 1500 forint

Gyermek jegy (2-6 éves korig): 1000 forint

(Egész napos csúszdás belépő 5000 forint)

A Rukkel-tónál két hullám, két spirál, egy kamikaze, két twinkamikaze, két black hole, két slope, és két-két nagyobb és kisebb gyermek vízi csúszda is található, és 2019 újdonsága a 150 személyes Aquaglide vízi vidámpark a fürdő honlapja szerint. Ezen túl 5 oszlopos wakeboardpálya és 3-6 méteres ugrótornyok várják a vízi élmények szerelmeseit.

A strandbelépők árai a tavalyihoz képest változatlanok, viszont a csúszdás belépő 500 forintot drágult.

Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő

Felnőtt jegy: 4900 forint

Diák/nyugdíjas jegy: 2900 forint

Gyermek jegy (3-14 éves korig): 2500 forint

Sárváron 20 medence, köztük gyógy- és élménymedencék, hullámmedencék, gyermekmedencék, jakuzzik és strandmedencék, mindemellett 14 csúszda, röplabda- és focipálya gondoskodik a strandolók szórakozásáról.

Atlantika Vízividámpark

Felnőtt jegy: de. 2500 forint, du. 14 órától 2000 forint

Diák/gyerek jegy: de. 2000 forint, du. 14 órától 1500 forint

Nyugdíjas jegy: de. 1500 forint, du. 14 órától 1000 forint

A Vásárosnaményhoz közeli Gergelyiurgonyán található aquapark az országban egyedülálló módon nem csupán csúszdákkal és nagy, szabadtéri medencékkel rendelkezik, hanem valódi fóka-show-val várja a strandolókat. Összesen 10 medence és 13 csúszda található a fürdőben. A belépőjeggyel valamennyi csúszdát 10 órától korlátlanul lehet használni, viszont szombaton, vasárnap és ünnepnapokon csak egész napos belépőjegy váltható.

Demjéni Termál Völgy

Barlangfürdő belépő

Felnőtt jegy: 5890 forint

Diák/nyugdíjas jegy: 5290 forint

Gyermek jegy (4-8 éves korig): 4790 forint

Gyógyfürdő belépők

Felnőtt jegy: 2390 forint

Diák/nyugdíjas/gyerek jegy: 2190 forint

Aquapark felár: 1990 forint

Az Egerhez közeli Demjénben 17 medencével - köztük Kneipp-medencével is - 9 csúszdával várják a látogatókat, az aktív kikapcsolódást pedig egy focipálya is szolgálja. Gyermekek örömére árnyékolt medence, játszótér, és különböző medencejátékok is találhatók a fürdőben.

Az árak 100-300 forinttal emelkedtek tavaly óta.

Címlapkép: Getty Images